Manchester City, Ndiaye'yi transfer etmek için Everton'la anlaşmaya vardı. ESPNhaberine göre kulüp, 26 yaşındaki hücum oyuncusu için başlangıçta 60 milyon £ ödeyecek ve performansa bağlı ek ödemeler kapsamında buna ilaveten 5 milyon £ daha verilecek.

Senegalli milli oyuncuya, Goodison Park yönetimi tarafından seyahat etmesi ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildi. Etihad Stadyumu'na transferinin salı günü resmiyet kazanması bekleniyor; bu da Maresca'nın kadrosuna büyük bir destek sağlayacak.