AFP
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Man City, Everton yıldızı için 60 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı; Enzo Maresca, Tottenham'a gitmesi beklenen ikilinin yerine geçecek ismi buldu
Man City, Ndiaye için büyük bir anlaşma yaptı
Manchester City, Ndiaye'yi transfer etmek için Everton'la anlaşmaya vardı. ESPNhaberine göre kulüp, 26 yaşındaki hücum oyuncusu için başlangıçta 60 milyon £ ödeyecek ve performansa bağlı ek ödemeler kapsamında buna ilaveten 5 milyon £ daha verilecek.
Senegalli milli oyuncuya, Goodison Park yönetimi tarafından seyahat etmesi ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildi. Etihad Stadyumu'na transferinin salı günü resmiyet kazanması bekleniyor; bu da Maresca'nın kadrosuna büyük bir destek sağlayacak.
- Getty Images Sport
Maresca, Gakpo teklifi reddedildikten sonra odağını değiştiriyor
City, yaz transfer piyasasında başka yerlerde hayal kırıklığı yaşamasının ardından Ndiaye'ye yönelik somut ilgisini hızla yeniden alevlendirdi. Liverpool kısa süre önce Maresca'nın ekibinin Hollandalı forvet Cody Gakpo için yaptığı sürpriz teklifi reddetti ve bu da transfer ekibini alternatif hücum hedeflerini araştırmaya zorladı.
Etihad ekibi, bu aksilik üzerinde durmak yerine yedek planını güvence altına almak için kararlı bir hamle yaptı. Bunu yaparken de Ndiaye'nin imzası için Premier League rakibi Tottenham'ı geride bıraktı. Spurs de City agresif şekilde girişimlerini hızlandırıp bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmadan önce forveti yakından takip ediyordu.
Etihad’daki eksik hücum hattını güçlendirmek
Ndiaye'nin yaklaşan gelişi, beklenmedik ayrılıkların yaşandığı zorlu bir transfer döneminin ardından Maresca'nın hücum hattına çok ihtiyaç duyulan bir kalite takviyesi sağlayacak. City, kısa süre önce kilit hücum ikilisi Savinho ve Omar Marmoush'u kaybetti; iki oyuncu da Tottenham'a kalıcı transferlerini tamamladı.
Bu nedenle, Everton kanat oyuncusu bu hafta City soyunma odasına bu boşlukları doldurmak için gelecek tek yeni yüz olmayacak. Kulüp, pazartesi günü gelecek vadeden Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı ve Palmeiras'ın gelecek vadeden oyuncusunu ayrı bir 32 milyon sterlinlik anlaşmayla renklerine bağladı.
- Getty Images Sport
Merseyside’daki üç yıllık dönemi sona erdirerek
Ndiaye, Merseyside'da geçirdiği verimli iki yılın ardından Everton'dan ayrılmaya hazırlanıyor; burada taraftarların en sevdiği isimlerden biri hâline geldi. Çok yönlü hücum oyuncusu, kulüpteki hareketli döneminde Everton formasıyla çıktığı 74 resmi maçta 17 gol kaydetti.
Transfer söylentileri yoğun şekilde sürmesine rağmen, mevcut sezonun ilk haftalarında Everton için kilit bir isim olmaya devam etmişti. Kanat oyuncusu, Premier League'deki ilk iki maçın ikisinde de ilk 11'de başladı ve takımının Crystal Palace karşısında galibiyet almasına ve Bournemouth'a karşı zorlu bir beraberlik çıkarmasına yardımcı oldu. Şimdi ise yaklaşan yurt içi sınamalar öncesinde Maresca'nın kadrosuna katılmaya hazırlanıyor.
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