AFP
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Man City, Enzo Maresca yeniden bir araya gelmek isterken Chelsea'nin Malo Gusto için dudak uçuklatan 75 milyon sterlinlik bonservis belirlemesine tepki gösterdi
City yeniden buluşmayı istiyor ama bonservis beklentisini yüksek buluyor
City'nin Gusto'yu Etihad Stadyumu'na getirmekle ilgilendiği bildiriliyor, ancak RMC Sport'a göre Etihad ekibi Chelsea'nin mali talepleri karşısında şaşkına döndü. Chelsea, 23 yaşındaki oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli belirledi ve haberlerde eski Lyon yıldızı için £75 milyon talep edildiği öne sürülüyor. Şu anda City bu talepleri karşılamaya yanaşmıyor.
Bu ilginin temelinde büyük ölçüde City'nin yeni patronu Enzo Maresca yer alıyor; Maresca, savunmadaki seçeneklerini doğal bir sağ bekle güçlendirmekte kararlı. Stamford Bridge'deki görev süresi boyunca Maresca, Gusto'nun atletizmine ve taktiksel becerisine büyük ölçüde güvendi ve Fransız oyuncunun Manchester'daki sistemi için mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor.
- Getty
Alonso, Chelsea projesini yeniden şekillendiriyor
Gusto’yla ilgili süreç sürerken, Xabi Alonso Chelsea kadrosuna kendi damgasını vurmak için vakit kaybetmiyor. İspanyol teknik adam, geçen sezon Avrupa kupalarının dışında kalan takımda köklü bir değişime öncülük etti ve hedefini Şampiyonlar Ligi elitine geri dönüş olarak belirledi. Morgan Rogers’ın Aston Villa’dan 117 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla gelişi, kulübün hırsını ve üst düzey yerli yeteneğe ciddi yatırım yapma isteğini şimdiden ortaya koydu. Ancak kadroyu bu kapsamlı değişikliklere uygun hâle getirmek, önemli ayrılıkların kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.
Bu geçiş sürecinin parçası olarak çıkış kapısına yönelebilecek tek büyük isim Gusto değil. Alonso, tercih ettiği hedeflere yer açmak için diğer bazı ilk takımın düzenli oyuncularının da ayrılmasına hazır.
Neto ve Fernandez de City'nin radarında
Maresca'nın eski kulübüne yönelik hamlesi Gusto ile sınırlı kalmayabilir. İtalyan teknik adam, Chelsea'nin Gusto ile benzer bir bonservis aralığında değer biçtiği Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto'yla da güçlü şekilde anılıyor. Savinho'nun Tottenham'a gitme ihtimaliyle birlikte Neto, City hücumuna yaratıcılık ve hız katacak başlıca adaylardan biri olarak öne çıktı.
Ayrıca City'nin, İspanyol oyuncunun Barcelona ile La Liga'ya dönmeye karar vermesi halinde Rodri'nin yerine geçecek 'rüya' isim olarak Enzo Fernandez'i yakından takip ettiği bildiriliyor. Chelsea'nin Arjantinli Dünya Kupası kazananı için 120 milyon sterlinin üzerinde bir bedel istediğine inanılıyor.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de bek rotasyonu
Gusto'nun olası ayrılığı, Alonso yönetiminde bek pozisyonlarında yapılan kapsamlı yenilenmeyle aynı döneme denk geliyor. Sol kanatta Marc Cucurella, Pep Chavarria'nın doğrudan yerine gelmesiyle birlikte Real Madrid'e transferini çoktan tamamladı. Sağda ise Chelsea, geleceğe büyük yatırım yaparak Bologna'dan Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilen Marco Palestra'yı kadrosuna kattı.
Palestra için yapılan bu büyük yatırım, doğru bonservis bedelinin karşılanması halinde Gusto'nun gözden çıkarılabilir hâle geldiğinin açık bir göstergesi. Takım kaptanı Reece James fit olduğu sürece tartışmasız lider konumunu korurken, Gusto west London'da kalması halinde daha az süre alma ihtimaliyle karşı karşıya.
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