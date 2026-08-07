City'nin Gusto'yu Etihad Stadyumu'na getirmekle ilgilendiği bildiriliyor, ancak RMC Sport'a göre Etihad ekibi Chelsea'nin mali talepleri karşısında şaşkına döndü. Chelsea, 23 yaşındaki oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli belirledi ve haberlerde eski Lyon yıldızı için £75 milyon talep edildiği öne sürülüyor. Şu anda City bu talepleri karşılamaya yanaşmıyor.

Bu ilginin temelinde büyük ölçüde City'nin yeni patronu Enzo Maresca yer alıyor; Maresca, savunmadaki seçeneklerini doğal bir sağ bekle güçlendirmekte kararlı. Stamford Bridge'deki görev süresi boyunca Maresca, Gusto'nun atletizmine ve taktiksel becerisine büyük ölçüde güvendi ve Fransız oyuncunun Manchester'daki sistemi için mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor.



