Paul Marriott
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Man City, Enzo Maresca sansasyonel bir Stamford Bridge baskınına hazırlanırken değeri 70 milyon £ olarak gösterilen Chelsea forvetini gözüne kestirdi
Maresca, Etihad’daki devrim için tanıdık bir yüze yöneldi
Maresca, Manchester City kadrosunu şekillendirmek için vakit kaybetmiyor ve İtalyan teknik adamın hedefini Neto ile yeniden buluşmaya çevirdiği görülüyor. Bu yılın başlarında Chelsea'den ayrılan Maresca, The Sun'a göre 26 yaşındaki kanat oyuncusunu Etihad Stadyumu'na getirmeye istekli.
Bu hamle, 29 Haziran'da Pep Guardiola'nın halefi olarak göreve getirilen ve üç yıllık sözleşmeye imza atan İtalyan teknik direktör için hareketli bir dönemin ardından geldi. City, onu Blues'tan kadrosuna katmak için yaklaşık 17 milyon £ tazminat ödedi.
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Portekiz'in yaratıcı kıvılcımı için mücadele
Neto'nun imzasıyla ilgilenen tek kulüp City değil. Habere göre Serie A devi AC Milan da onu en önemli önceliklerinden biri olarak belirledi. Rossoneri, Portekizli hücum oyuncusunu, İtalya'daki geleceği belirsizliğini koruyan Rafael Leao'nun ideal yerine geçecek isim olarak görüyor. Ancak İngiliz devlerinin mali gücü, Ruben Amorim'in takımını kolaylıkla geride bırakabilir.
Yoğun spekülasyonlara rağmen Chelsea, hücum oyuncusuyla yollarını ayırmak için acil bir baskı altında değil. Batı Londra kulübü, Neto'yu uzun vadeli projesinin hayati bir parçası olarak görüyor. Bu artan ilgiyi caydırmak için kanat oyuncusuna 70 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli biçtiler ve taliplerine, oyuncunun bu yaz Stamford Bridge'den ucuza ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirdiler.
Mali baskılar Chelsea'yi buna zorlayabilir
Chelsea kamuoyu önünde tavrını korusa da mali durumu farklı bir sonucu beraberinde getirebilir. Kulüp, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon £ karşılığında kadrosuna kattıktan sonra, finansal düzenlemelere uymak için hesaplarını dengelemek zorunda.
Neto'nun da hem Manchester hem de Milan'dan gelen ilginin farkında olduğu ve seçeneklerini açık tuttuğu belirtiliyor. Menajeri Jorge Mendes, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen ilgiyi değerlendirirken, oyuncunun kariyerinin zirvesindeyken Avrupa'da kalmayı tercih ettiği ifade ediliyor.
- Getty Images Sport
Ufukta Chelsea'nin daha kapsamlı hamlesi var
Neto’ya olan ilgi, Maresca’nın transfer hamlesinde buzdağının yalnızca görünen kısmı olabilir. Haberler, City’nin Enzo Fernandez ve Malo Gusto’yu da takip ettiğini gösteriyor. Fernandez, Rodri’nin Real Madrid’e katılmaya karar vermesi halinde olası bir alternatif olarak değerlendiriliyor; Chelsea’nin Arjantinli orta saha için 120 milyon £ talep ettiği bildiriliyor.
Şimdilik odak tamamen Neto’da; Portekiz ile Dünya Kupası’ndaki performansının ardından şu anda iyileşme sürecinde olan oyuncu dinleniyor. Maresca, kanat oyuncusunu ideal bir profil olarak görüyor ve kulüp yöneticileri de bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını aktif şekilde araştırıyor. City, Chelsea ile karmaşık müzakereleri aşabilirse Premier League’deki en patlayıcı kanat oyuncularından birini kadrosuna katmış olacak.
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