Neto'nun imzasıyla ilgilenen tek kulüp City değil. Habere göre Serie A devi AC Milan da onu en önemli önceliklerinden biri olarak belirledi. Rossoneri, Portekizli hücum oyuncusunu, İtalya'daki geleceği belirsizliğini koruyan Rafael Leao'nun ideal yerine geçecek isim olarak görüyor. Ancak İngiliz devlerinin mali gücü, Ruben Amorim'in takımını kolaylıkla geride bırakabilir.

Yoğun spekülasyonlara rağmen Chelsea, hücum oyuncusuyla yollarını ayırmak için acil bir baskı altında değil. Batı Londra kulübü, Neto'yu uzun vadeli projesinin hayati bir parçası olarak görüyor. Bu artan ilgiyi caydırmak için kanat oyuncusuna 70 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli biçtiler ve taliplerine, oyuncunun bu yaz Stamford Bridge'den ucuza ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirdiler.



