Man City'den ayrılacağına dair söylentiler güçlenirken Josko Gvardiol, Real Madrid'e transfer olmak istiyor

Perez'in Real Madrid'de büyük çaplı bir yeniden yapılanma hazırlığı içinde olduğu ve savunma hattına takviyelerin kulübün öncelik listesinin başında yer aldığı bildiriliyor. Real Madrid başkanı, Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Inter Milan'ın yıldızı Denzel Dumfries'i en önemli hedefleri olarak belirledi. Ancak AS'nin haberine göre, bu iki ismin yanı sıra Los Blancos, Gvardiol'u da gözüne kestirmiş durumda.

Habere göre Gvardiol, İspanyol devine transfer olmayı memnuniyetle karşılayacağını açıkladı. Madrid, Hırvatistan milli takım oyuncusunu kalitesi ve çok yönlülüğü nedeniyle cazip bir seçenek olarak görüyor, ancak herhangi bir anlaşma finansal koşullara bağlı olacak.