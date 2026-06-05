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Man City'den ayrılacağına dair söylentiler güçlenirken Josko Gvardiol, Real Madrid'e transfer olmak istiyor
Gvardiol, Real Madrid'in transfer listesinde yer alıyor
Perez'in Real Madrid'de büyük çaplı bir yeniden yapılanma hazırlığı içinde olduğu ve savunma hattına takviyelerin kulübün öncelik listesinin başında yer aldığı bildiriliyor. Real Madrid başkanı, Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Inter Milan'ın yıldızı Denzel Dumfries'i en önemli hedefleri olarak belirledi. Ancak AS'nin haberine göre, bu iki ismin yanı sıra Los Blancos, Gvardiol'u da gözüne kestirmiş durumda.
Habere göre Gvardiol, İspanyol devine transfer olmayı memnuniyetle karşılayacağını açıkladı. Madrid, Hırvatistan milli takım oyuncusunu kalitesi ve çok yönlülüğü nedeniyle cazip bir seçenek olarak görüyor, ancak herhangi bir anlaşma finansal koşullara bağlı olacak.
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Bernabéu'daki savunma krizine çözüm bulmak
Madrid'in Hırvat yıldıza olan ilgisi, savunmasının merkezinde güvenilir bir oyuncuya duyulan acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. David Alaba ve Dani Carvajal'ın ayrılmasıyla ve Eder Militao'nun Ekim sonuna kadar sürecek uzun süreli sakatlığı nedeniyle teknik ekip, seçenek sıkıntısı çekiyor. Buna Antonio Rudiger'in fiziksel sorunları ve Raul Asencio'nun belirsiz geleceği de eklenince, Konate ve Dumfries'in tek transferler olmayacağı anlaşılıyor.
Gvardiol'un çok yönlülüğü, Madrid yönetiminin gözünde en büyük avantajı. O sadece dünyanın en iyi stoperlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda sol bek olarak da aynı derecede yetenekli. Fran Garcia'nın yaz aylarında takımdan ayrılacağı ve Ferland Mendy'nin uzun süren bir sakatlık döneminin ardından fiziksel durumunun hala büyük bir soru işareti olduğu göz önüne alındığında, bu "iki işlevli" yeteneği özellikle cazip görünüyor.
Manchester City, yıldız oyuncusunu elinde tutmakta zorlanıyor
Etihad Stadyumu'ndaki durum oldukça karmaşık. City, özellikle Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından herhangi bir zayıflık belirtisi göstermek istemiyor. Haberlere göre Premier Lig şampiyonu, Gvardiol'u kalmaya ikna etmek için maaşını artırmayı ve ayrılma düşüncelerini ortadan kaldırmayı amaçlayan cazip bir sözleşme yenileme teklifi sunacak. Ancak oyuncunun Madrid'in meşhur beyaz formasını giyme arzusu, İngiliz kulübü için önemli bir engel olmaya devam ediyor.
2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Gvardiol'un kişisel istekleri belirleyici bir rol oynayacak. City, tarihsel olarak, değer biçimi karşılanırsa, gerçekten ayrılmak isteyen oyuncuların önünü kesmeyen bir kulüp olmuştur. Madrid, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için önemli bir çaba sarf etmeye hazır, ancak "piyasa dışı" bir fiyat ödemekten çekiniyor. 2023 yılında RB Leipzig'den onu transfer etmek için 90 milyon euro harcayan Cityzens, onu ucuza bırakmayacaktır, ancak oyuncunun baskısı City'yi harekete geçmeye zorlayabilir.
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Transfer yarışı daha da kızışacak
Madrid'in kadrosunu yeniden şekillendirirken transferin mali açıdan uygulanabilirliğini değerlendirmeye devam etmesi bekleniyor. Kulüp, Gvardiol'u kadrosuna katmak için ciddi bir çaba göstermeye hazır olsa da, belirledikleri değerin üzerinde bir bedel ödemek konusunda isteksiz davranıyor.
Öte yandan, savunma oyuncusunun sözleşmesi 2028'e kadar devam ettiği için City hala güçlü bir konumda bulunuyor. Olası bir transferin gerçekleşmesi, Madrid'in kabul edilebilir bir anlaşmaya varıp varamayacağına ve Gvardiol'un Etihad Stadyumu'ndan ayrılmak için baskı yapıp yapmayacağına bağlı olacak gibi görünüyor.