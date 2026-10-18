Yıldız forvetinin topallayarak uzaklaşması endişe verici bir görüntü oluştursa da Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca paniği hızla yatıştırdı. Maresca, golcünün ilk kontrollerinden olumlu sonuç alındığını ancak kapsamlı değerlendirmenin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Maresca maçın ardından, “Göreceğiz. Erling iyi olduğunu söyledi. Şu anda yeni bir bilgim yok,” dedi.

Teknik direktör, maçın son bölümünde revirin bir anda dolmasına yol açan karmaşayı da anlattı: “Ne yazık ki 10 dakika içinde dört veya beş oyuncumuz [sakatlandı]: Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] ve Nico [O'Reilly] de. Ama şu anda içerideler, göreceğiz.”

Takımın genel durumuna ilişkin daha fazla bilgi veren Maresca, asıl endişesinin Semenyo olduğunu belirtti: “Hepsine sordum. Matheus ve Kova iyi olduklarını söyledi. Erling de iyi olduğunu söyledi. Nico'nun ise hâlâ sırtıyla ilgili sorunu var; Coventry'ye karşı [yaşadığı sakatlığı] hatırlarsınız. Hâlâ aynı sorun. Durumunu beklememiz gereken tek oyuncu Antoine.”



