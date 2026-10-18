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Man City'de sakatlık krizi mi? Erling Haaland, Ipswich karşısında aksayarak oyundan çıkarken Enzo Maresca'dan endişe verici açıklama
Haaland tünele aksayarak gitti
Norveçli golcü iki gol atarken Manchester City, cumartesi günü Ipswich Town'ı 3-2 mağlup etti. Ancak uzatma dakikalarının sonlarında Jack Clarke ile sert bir şekilde çarpışması, Haaland'ın öğleden sonrasını tatsız bitirdi.
Ciddi acı çektiği görülen Haaland, son düdüğü bile beklemedi. Golcü oyuncu maç bitmeden sahadan ayrılıp doğrudan tünele yöneldi ve sağlık durumuna ilişkin endişelere yol açtı. Maçın sert geçen son bölümünde darbe alan tek oyuncu da o değildi; A takımdan birkaç oyuncu daha son dakikalarda darbe aldı.
- Getty Images Sport
Maresca'dan sağlık durumlarına ilişkin hem iyi hem kötü haber
Yıldız forvetinin topallayarak uzaklaşması endişe verici bir görüntü oluştursa da Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca paniği hızla yatıştırdı. Maresca, golcünün ilk kontrollerinden olumlu sonuç alındığını ancak kapsamlı değerlendirmenin henüz tamamlanmadığını açıkladı.
Maresca maçın ardından, “Göreceğiz. Erling iyi olduğunu söyledi. Şu anda yeni bir bilgim yok,” dedi.
Teknik direktör, maçın son bölümünde revirin bir anda dolmasına yol açan karmaşayı da anlattı: “Ne yazık ki 10 dakika içinde dört veya beş oyuncumuz [sakatlandı]: Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] ve Nico [O'Reilly] de. Ama şu anda içerideler, göreceğiz.”
Takımın genel durumuna ilişkin daha fazla bilgi veren Maresca, asıl endişesinin Semenyo olduğunu belirtti: “Hepsine sordum. Matheus ve Kova iyi olduklarını söyledi. Erling de iyi olduğunu söyledi. Nico'nun ise hâlâ sırtıyla ilgili sorunu var; Coventry'ye karşı [yaşadığı sakatlığı] hatırlarsınız. Hâlâ aynı sorun. Durumunu beklememiz gereken tek oyuncu Antoine.”
Maresca, Premier League'de yeni bir çıta belirledi
Üç puan, lig liderinin zirvedeki puan farkını altıya çıkarırken günün yıldızı, organizasyon tarihinde bir kulübün başında çıktığı ilk yedi maçı kazanan ilk teknik direktör olan Maresca'ydı.
Maresca bu başarıyla Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve Ole Gunnar Solskjaer gibi isimlerin daha önce kırdığı rekorları geride bıraktı. Üç teknik direktör de sırasıyla City, Chelsea ve Manchester United'daki görevlerine üst üste altı galibiyetle başlamıştı.
“Çok mutluyum çünkü bu işte önemli olan maç kazanmaktır,” Maresca dedi. “Üst üste yedi maç kazanmayı başardık. Beni çok mutlu eden şey, oyuncularla her gün birlikte olmak, nasıl çalıştıklarını ve geliştiklerini görmekti. Bugün oyunu kontrol ettiğimizi, pozisyonlar yarattığımızı ve topsuz oyunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. İyi gidiyoruz ve bence en önemli şey bu.”
- Getty Images Sport
Kritik karşılaşmalar kapıda
City'nin sağlık ekibi önümüzdeki günlerde kapsamlı kontroller yapacak. Semenyo ise sakatlığının boyutunu öğrenmek için endişeli bir bekleyişe girecek. Maresca, yoğun maç takvimi boyunca kadrosunun eksiksiz kalması için kontrollerden iyi haber çıkmasını umacak.
City, sıradaki maçında Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşılaşacak. Bu Avrupa mücadelesinin ardından Aston Villa deplasmanına gidecek. Ekim ayı ise Brighton'a karşı oynanacak iki zorlu maçla sona erecek. İki takım önce FA Cup dördüncü turunda, ardından Premier League'de karşı karşıya gelecek.
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