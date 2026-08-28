Manchester City, Atletico Madrid'den Alvarez'i kadroya katmak için kızışan yarışa dahil oldu ve bu hamle, Premier League'de büyük ses getirecek bir transferi sekteye uğratabilir. Marca'ya göre İngiliz kulübü, hücum oyuncusunu sansasyonel bir kiralık dönüşle yeniden kadrosuna katmak için ilk teması kurdu.

Alvarez, iki yıl önce 82 milyon sterlinlik bir transferle Manchester'dan İspanya'nın başkentine gitmişti ancak şimdi geleceği belirsizliğini koruyor

Arsenal'ın güçlü ilgisi bulunuyor ve 26 yaşındaki oyuncuyu Emirates Stadyumu'na getirmek için 150 milyon euroya (£130m) kadar çıkabilecek bir anlaşmaya onay vermeye hazır olduğu bildiriliyor.

Ancak City, transfer dönemi sona ermeden önce hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için kendi seçeneklerini artık aktif şekilde değerlendiriyor.