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Man City, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için Arsenal'ın 130 milyon sterlinlik transfer hamlesini çalmak adına sürpriz görüşmelere başladı
City sürpriz bir yeniden birleşme ihtimalini değerlendiriyor
Manchester City, Atletico Madrid'den Alvarez'i kadroya katmak için kızışan yarışa dahil oldu ve bu hamle, Premier League'de büyük ses getirecek bir transferi sekteye uğratabilir. Marca'ya göre İngiliz kulübü, hücum oyuncusunu sansasyonel bir kiralık dönüşle yeniden kadrosuna katmak için ilk teması kurdu.
Alvarez, iki yıl önce 82 milyon sterlinlik bir transferle Manchester'dan İspanya'nın başkentine gitmişti ancak şimdi geleceği belirsizliğini koruyor
Arsenal'ın güçlü ilgisi bulunuyor ve 26 yaşındaki oyuncuyu Emirates Stadyumu'na getirmek için 150 milyon euroya (£130m) kadar çıkabilecek bir anlaşmaya onay vermeye hazır olduğu bildiriliyor.
Ancak City, transfer dönemi sona ermeden önce hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için kendi seçeneklerini artık aktif şekilde değerlendiriyor.
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Madrid'de transfer çıkmazı
Alvarez’in etrafındaki durum bu hafta hızla tırmandı. Forvet oyuncusu, geçen pazar Atletico taraftarları tarafından yuhalanmasının ardından üst üste üç gün antrenmana katılmadı. Oyuncunun açık tercihi Barcelona’ya katılmak olsa da Madrid kulübü, Katalan rakibiyle kesinlikle iş yapmayacağı konusunda son derece kararlı.
Atletico bunun yerine Arsenal’a yüksek gelir getirecek bir satışın kapısını araladı ve İngiliz kulübü, resmî bir teklif sunmadan önce oyuncunun cephesinden gelecek teşviki bekliyor. Forveti yeniden İngiltere’ye getirmek iki kulüp için de kolay olmayacak, çünkü Estadio Metropolitano’dan ayrılması yönündeki artan baskıya rağmen oyuncu Premier League’e dönmeye hâlâ büyük ölçüde isteksiz.
Hücumdaki eksiklik hamleyi zorunlu kılıyor
Manchester City, Omar Marmoush ve Savinho'nun kısa süre önceki ayrılıklarının ardından hücum seçeneklerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı; bu da Enzo Maresca'nın takımını hücum gücü açısından eksik bıraktı. Alvarez'i geri getirmek, İngiltere'de ortaya koyduğu kanıtlanmış performans göz önüne alındığında bu ani krizi çözebilir.
Daha önceki döneminde 103 maçta 36 gol attı ve ilk sezonunda kulübün Treble kazanmasına yardımcı olurken hayati bir rol oynadı. Kâğıt üzerinde mantıklı bir uyum gibi görünse de, iki kulüp arasında görüşmeler henüz resmen başlamadı. Atletico yüksek bonservis talebinde geri adım atmıyor; bu da geç bir kiralık anlaşmasını sonuçlandırmak isteyen City'nin ciddi mali ve kişisel engelleri aşması gerektiği anlamına geliyor.
- Getty Images
Sırada ne var?
Alvarez, Diego Simeone'un forvetin takımla birlikte seyahat etmeyeceğini doğrulamasının ardından Sevilla'ya karşı oynanacak yaklaşan maçta forma giymeyecek. Oyuncunun onay vermesi halinde Arsenal, 150 milyon avroluk teklifini sunmak için hazır bekliyor. Manchester City ise süre dolmadan önce ilk girişimini resmî bir kiralama teklifine dönüştürüp dönüştürmemeye karar vermek zorunda.
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