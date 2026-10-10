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Man City, 115 suçlamalık davada suçlu kararı öncesinde Premier League ile gizli 'uzlaşma görüşmeleri' yaptı
Perde arkasındaki başarısız görüşmeler
Bloomberg'in haberine göre Manchester City, mali bir uzlaşmaya varmak amacıyla Premier League ile ön görüşmeler gerçekleştirdi. Bu gizli görüşmeler, City'nin masumiyet yönündeki kararlı iddialarından taviz vermeyi reddetmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı.
Bir anlaşmaya varılmış olsaydı, kulüp büyük olasılıkla yüklü bir para cezası ödeyecek, böylece küme düşme ya da geçmiş şampiyonluklarının elinden alınması gibi yıkıcı sportif yaptırımlardan kaçınacaktı. Önemli olarak, bir anlaşmaya varılması hukuken suçun kabulü anlamına gelmeyecekti.
Ancak suçlamaların sayısının fazlalığı, mali bir çözümün hukuki mücadeleyi tamamen sona erdirmekten ziyade yalnızca daha sade hale getireceği anlamına geliyordu. Böyle bir sonuç, City'nin üstünlük döneminde lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Arsenal, Liverpool ve Manchester United'ın da aralarında bulunduğu ezeli yerel rakiplerden de sert tepki görecekti.
- Getty Images
1 milyar sterlinlik aldatmaca
Bağımsız komisyonun ortaya çıkardığı mali ihlallerin boyutu dudak uçuklatıcı. Heyet, City'nin 2009 ile 2018 arasında dokuz sezonluk bir dönemde neredeyse 1 milyar sterlinlik sofistike bir plan yürüttüğü sonucuna vardı. Bu operasyon, bir dizi yapay düzenleme yoluyla hem Premier League'in hem de UEFA'nın mali sürdürülebilirlik kurallarını sistematik şekilde aşmak için tasarlandı.
Kararın merkezinde, kulüp yönetimi tarafından organize edilen gizli bir fonlama operasyonu yer aldı. Komisyon, Abu Dabi merkezli şirketlerin beyan edilen sponsorluk değerlerinin yalnızca küçük bir kısmını ödediğini tespit etti. Kalan bakiyeler ise Şeyh Mansour'a ait ana holding şirketi Abu Dhabi United Group tarafından sessizce kapatıldı.
Bu mekanizma sayesinde Manchester City, ticari gelirlerini yapay olarak 830 milyon sterlinden fazla şişirdi. Ayrıca imaj hakları gelirlerini yaklaşık 74 milyon sterlin abarttığı ve aynı anda personel sözleşmelerine ilişkin neredeyse 17 milyon sterlinlik yükümlülüğü gizlediği de tespit edildi.
City, itiraz sürerken masumiyetini koruyor
Kararın ardından yaşananlar adeta patlayıcı etkisi yarattı; Premier League CEO'su Richard Masters bu durumu "Premier League tarihindeki en önemli olay" olarak nitelendirdi. Kapalı kapılar ardında da husumet aynı derecede hissediliyor. City CEO'su Ferran Soriano, kulüp çalışanlarına bağımsız komisyonun yalnızca ligin ortaya attığı bir "komplo teorisini" benimsediğini söyledi.
Bu ağır bulgulara rağmen kulüp, 1 Ekim 2026'da resmî itiraz başvurusunda bulunarak hızla karşılık verdi. City, meydan okuyan kamuoyu açıklamasında kararı "güvenli değil" ve ciddi şekilde kusurlu olarak niteledi.
"Kulübün net duruşu, görüşün birçok açıdan hukuk, ilke ve olgu bakımından açık maddi hatalar içerdiği yönündedir" ifadeleri resmî açıklamada yer aldı. "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve tüm tutumlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir delil bütünü mevcuttur."
- AFP
Kapıdaki yaptırımlar ve hukuk savaşı
Suçlu kararını veren bağımsız komisyon şimdi kulübün cezasını belirlemekle görevli. İhlallerin eşi benzeri görülmemiş boyutu ve önceki uzlaşma görüşmelerinin çökmesi göz önüne alındığında, City; çok büyük puan silme cezaları, üst ligden ihraç edilme veya önceki başarılarının geri alınmasını da içerebilecek son derece ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya.
Ancak City'nin agresif itirazı, bu sert hukuk savaşının aylarca sürmesini garanti ediyor. Kısa vadede ise süregelen belirsizlik, Enzo Maresca'nın kadrosunda istikrarsızlığa yol açma tehdidi taşıyor; nihai ve bağlayıcı bir karar beklenirken bu durum oyuncuların takımda kalmasını, gelecekteki transfer faaliyetlerini ve kulübün daha geniş sportif projesini potansiyel olarak etkileyebilir.
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