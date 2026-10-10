Bloomberg'in haberine göre Manchester City, mali bir uzlaşmaya varmak amacıyla Premier League ile ön görüşmeler gerçekleştirdi. Bu gizli görüşmeler, City'nin masumiyet yönündeki kararlı iddialarından taviz vermeyi reddetmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Bir anlaşmaya varılmış olsaydı, kulüp büyük olasılıkla yüklü bir para cezası ödeyecek, böylece küme düşme ya da geçmiş şampiyonluklarının elinden alınması gibi yıkıcı sportif yaptırımlardan kaçınacaktı. Önemli olarak, bir anlaşmaya varılması hukuken suçun kabulü anlamına gelmeyecekti.

Ancak suçlamaların sayısının fazlalığı, mali bir çözümün hukuki mücadeleyi tamamen sona erdirmekten ziyade yalnızca daha sade hale getireceği anlamına geliyordu. Böyle bir sonuç, City'nin üstünlük döneminde lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Arsenal, Liverpool ve Manchester United'ın da aralarında bulunduğu ezeli yerel rakiplerden de sert tepki görecekti.



