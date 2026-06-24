Malo Gusto’nun Stamford Bridge’den ayrılmayı düşünmesi üzerine Chelsea, oyuncu için çok yüksek bir fiyat belirledi

Chelsea’nin Gusto’ya bu kadar yüksek bir değer biçme kararı, oyuncu satışları yoluyla kaynak yaratma konusundaki acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan 10. sıra ile bitirip Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıran kulüp, mali dengesini sağlamalıdır. Bu durum, yaz başında Marc Cucurella’nın 52 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Real Madrid’e transfer olmasına yol açmıştı.

Kulüp, sahadaki diğer pozisyonları da güçlendirmeyi hedeflediği için bu yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi muhtemel. Bu geçiş süreci, Blues’un şişkin kadrosunu küçültme çabaları nedeniyle Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo ve Wesley Fofana dahil olmak üzere birçok deneyimli savunma oyuncusunun geleceğini belirsizliğe sürükledi.



