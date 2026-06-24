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Malo Gusto’nun Stamford Bridge’den ayrılmayı düşünmesi üzerine Chelsea, oyuncu için çok yüksek bir fiyat belirledi
Chelsea, Gusto için çok yüksek bir transfer ücreti talep ediyor
Chelsea, Fransız oyuncu Gusto’nun Batı Londra’dan ayrılmayı düşünmesi üzerine ona 75 milyon sterlinlik dev bir fiyat etiketi koydu. 2023 yılında Lyon’dan yaklaşık 31 milyon sterline transfer edilen 23 yaşındaki oyuncunun, kulüpteki konumu, Blues yönetiminin son dönemde aldığı transfer kararlarının ardından tehlikeye girdi.
Chelsea'nin Atalanta'dan Marco Palestra'yı 43 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle transfer etmek üzere prensipte anlaşmaya varmasıyla Gusto'nun geleceğine dair belirsizlik daha da arttı. Yeni bir sağ bek transferinin yaklaşmasıyla birlikte, Gusto'nun menajerleri yaz transfer döneminde ilgilenen kulüpleri belirlemek amacıyla birkaç büyük kulüple ön görüşmelere başladı bile.
- Getty Images Sport
Manchester City durumu yakından takip ediyor
Premier Lig’in devlerinden Manchester City, temasa geçilen kulüpler arasında yer alıyor; Etihad Stadyumu ekibi, sağ bek pozisyonundaki seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Etihad Stadyumu’na transfer olması halinde Gusto, İtalyan teknik direktörün Ocak ayında Stamford Bridge’den ayrılmasından önce 18 ay boyunca altında forma giydiği eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmiş olacak.
City, Matheus Nunes'e rakip olacak bir oyuncu kadrosuna katmakla ilgilenirken, BBC'ninhaberine göre 75 milyon sterlinlik değer biçimi bir engel teşkil edebilir. Portekiz milli takım oyuncusu, orta saha pozisyonundan sağ bek pozisyonuna geçtikten sonra bu rolde başarılı bir performans sergiledi; geçen sezon Premier Lig’de bir gol attı ve yedi asist yaptı. Bu performans, eski teknik direktör Pep Guardiola’nın onu ligin en iyi yeni nesil sağ beklerinden biri olarak övmesine neden olmuştu. Ancak City, bu pozisyon için daha genç ve doğal bir oyuncuya yönelmeye devam ediyor.
Mali baskı, Chelsea’yi oyuncu satışına zorluyor
Chelsea’nin Gusto’ya bu kadar yüksek bir değer biçme kararı, oyuncu satışları yoluyla kaynak yaratma konusundaki acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan 10. sıra ile bitirip Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıran kulüp, mali dengesini sağlamalıdır. Bu durum, yaz başında Marc Cucurella’nın 52 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Real Madrid’e transfer olmasına yol açmıştı.
Kulüp, sahadaki diğer pozisyonları da güçlendirmeyi hedeflediği için bu yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi muhtemel. Bu geçiş süreci, Blues’un şişkin kadrosunu küçültme çabaları nedeniyle Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo ve Wesley Fofana dahil olmak üzere birçok deneyimli savunma oyuncusunun geleceğini belirsizliğe sürükledi.
- Getty Images Sport
Etihad’da yer kapma yarışı
City, Gusto için söz konusu olan 75 milyon sterlinlik rakamdan uzak dursa da, piyasayı hâlâ aktif olarak takip ediyor. Kulüp, kısa süre önce Newcastle’dan Tino Livramento’yu transfer etme olasılığını dışlarken, Pedro Porro ise geleceğini Tottenham’a bağladı.
Bu arada, Chalobah da Chelsea'den ayrılma ihtimali bulunan bir başka isim. Defans oyuncusu, şu anda Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Serie A ekibi Como'nun ilgisini çekiyor. Chalobah'ın bu transfere açık olduğu anlaşılıyor, ancak transferin potansiyel maliyeti İtalyan kulübünü şu aşamada resmi bir teklifte bulunmaktan alıkoyuyor.