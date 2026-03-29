Malo Gusto, Chelsea'deki krizin ortasında 'üst düzey yönetici' Liam Rosenior'u savunuyor

Gusto, ESPN'e şunları söyledi: "Bence o [Rosenior] birinci sınıf bir teknik direktör; pek çok kişinin onu eleştirdiğini gördüm. Öncelikle onun birinci sınıf bir insan olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda birinci sınıf bir teknik direktör ve sizin de dediğiniz gibi, o genç. Gelecek için büyük potansiyeli var, ancak Chelsea'nin teknik direktörü olduysa, bunun sebebi bu iş için gerekli yeteneğe sahip olmasıdır. Takım olarak ona inanmalı, oyun tarzımıza inanmalı, planımıza sadık kalmalı ve nasıl gideceğini görmeliyiz.

"O iyi bir insan, gerçekten dürüst, gerçekten sade, gerçekten tutkulu olduğunu görebilirsiniz. "Futbol tutkusunu bizimle paylaşmak istiyor ve ben onun için oynamak istiyorum, beni sahaya sürdüğünde en iyimi göstermek istiyorum."