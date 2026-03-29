AFP
Çeviri:
Malo Gusto, Chelsea'deki krizin ortasında 'üst düzey yönetici' Liam Rosenior'u savunuyor
Gusto, Rosenior'un Chelsea'de ilk 11'de yer alması konusunda destek veriyor
Fransız savunma oyuncusu, Rosenior'a kamuoyu önünde kararlı bir şekilde destek verdi ve 41 yaşındaki teknik direktörün Stamford Bridge'e atandığından beri maruz kaldığı yoğun eleştirileri anlamadığını itiraf etti. Rosenior, Enzo Maresca'nın şok edici bir şekilde görevden alınmasının ardından Ocak ayında takımın başına geçti, ancak göreve başlaması başlangıçta şüpheyle karşılandı ve rakip taraftarlar tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.
Bek, tutkulu teknik direktörü için mücadele edeceğine söz verdi
Gusto, ESPN'e şunları söyledi: "Bence o [Rosenior] birinci sınıf bir teknik direktör; pek çok kişinin onu eleştirdiğini gördüm. Öncelikle onun birinci sınıf bir insan olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda birinci sınıf bir teknik direktör ve sizin de dediğiniz gibi, o genç. Gelecek için büyük potansiyeli var, ancak Chelsea'nin teknik direktörü olduysa, bunun sebebi bu iş için gerekli yeteneğe sahip olmasıdır. Takım olarak ona inanmalı, oyun tarzımıza inanmalı, planımıza sadık kalmalı ve nasıl gideceğini görmeliyiz.
"O iyi bir insan, gerçekten dürüst, gerçekten sade, gerçekten tutkulu olduğunu görebilirsiniz. "Futbol tutkusunu bizimle paylaşmak istiyor ve ben onun için oynamak istiyorum, beni sahaya sürdüğünde en iyimi göstermek istiyorum."
Maresca şokunun ardından yaşanan zorluklar
Maresca döneminden geçiş, Londra'nın dev kulübü için zorlu geçti. İtalyan teknik adam, ilk sezonunda Kulüpler Dünya Kupası ve Konferans Ligi şampiyonluklarını kazanmasına rağmen sürpriz bir şekilde görevinden alındı. Gusto, bu kararın soyunma odasında şaşkınlık yarattığını açıkladı ve sezon ortasında yaşanan bu büyük sarsıntının, takımın performansındaki düşüşün doğrudan sebebi olduğunu öne sürdü.
Gusto, "Sezon ortasında Enzo Maresca'nın kovulması bizim için biraz karmaşık bir durumdu" dedi. "Şimdi yeni bir teknik direktörün gelmesi, takım için büyük bir değişiklikti, dürüst olmak gerekirse herkes şaşırdı. [Sistemi değiştirmek] biraz zor, bir sistemi anlamaya başladığınızda hemen başka bir sisteme geçmek zorunda kalmak, bizim için belki biraz daha [zor] çünkü biraz daha az tecrübemiz var."
Takım, mağlubiyet serisine rağmen kararlılığını koruyor
Paris Saint-Germain’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 8-2’lik ağır bir skorla elenmek de dahil olmak üzere sonuçlar iç açıcı olmasa da, Chelsea yönetiminin sabırlı bir tutum sergilediği bildiriliyor. Stamford Bridge’deki önceki yönetimlerden farklı olarak, mevcut yönetim genç kadro için zorlu bir dönemde ani değişiklikler yerine uzun vadeli istikrarı ön planda tutuyor. Takımın dört maçta üst üste mağlup olduğu ve bu süre zarfında 12 gol yediği bir seriye rağmen, Rosenior'a felsefesini uygulaması için zaman tanınması bekleniyor. İçeriden gelen bilgiler, menajerin aylar yerine yıllar boyunca değerlendirileceğini ve yönetim kurulunun mevcut sezonu Maresca'nın ayrılışıyla daha da zorlaşan bir geçiş dönemi olarak gördüğünü gösteriyor.