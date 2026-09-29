Ricardo Larreina Amador
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Mallorca kalecisi Ivan Cuellar, antrenman tesisinde tavanın beklenmedik şekilde çökmesi sonrası hastaneye kaldırıldı
Tecrübeli kaleci kafa travması geçirdi
Mallorca kalecisi Cuellar, Son Bibiloni antrenman tesisindeki yemek salonunda tavandan düşen dekorun çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Ciutat Esportiva Antonio Asensio'da yaşanan bu talihsiz kaza, teknik direktör Luis Garcia yönetimindeki sabah antrenmanı öncesinde meydana geldi. 42 yaşındaki file bekçisi, kafa travmasına bağlı başka bir komplikasyon olup olmadığını dışlamak için derhal yoğun tıbbi bakıma alındı.
- Ricardo Larreina Amador
Kulüp, tıbbi gözlem sürecini doğruladı
Mallorca, tecrübeli kaleciyi ilgilendiren olaya ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak taraftarlara durumunun yakından takip edildiği güvencesini verdi. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Bu sabah Ivan 'Pichu' Cuellar, Ciutat Esportiva'daki yemek salonunun dekorunun bir parçasını oluşturan büyük bir yapının çökmesi sonucu ciddi bir kafa travması geçirdi."
Hastanedeki tedavi sürecine ilişkin daha fazla ayrıntı veren kulüp, şunları ekledi: "Oyuncu tedavi için hastaneye kaldırıldı ve önümüzdeki 24 saat boyunca gözlem altında tutulacak."
Tecrübeli yedek, kadro derinliği sunuyor
Cuellar'ın uzun kariyerinde Atletico Madrid, Eibar, Leganes ve Sporting Gijon dönemleri yer aldıktan sonra, oyuncu nihayet 2023 yazında Mallorca'ya geldi. Tüm kulvarlarda yalnızca üç maça çıkmış ve bu sezon henüz forma giymemiş olsa da, tecrübeli statüsü soyunma odasında önemli bir varlık olmayı sürdürüyor. Kaleyi koruyan güvenilir bir alternatif olarak sahip olduğu büyük deneyim göz önüne alındığında, bu ani aksilik dikkat çekici bir boşluk bırakıyor.
- ZUMA Press Wire
Kaleci krizi, Girona'nın hazırlıklarını zorlaştırıyor
Kaza, pazar günü Girona'ya karşı oynanacak Segunda Division'daki sekizinci hafta karşılaşması öncesinde Garcia'nın kaleci konusunda anında bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı. Lucas Bergstrom Finlandiya Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle takımdan uzaktayken, Mallorca'nın elinde A takım seviyesinde hazır durumdaki tek kaleci olarak Arnau Tenas kaldı. Teknik ekip, yedek kulübesini doldurmak için altyapıdan bir oyuncunun yükseltilip yükseltilmeyeceğine karar vermeden önce, sağlık ekibi Cuellar'ın iyileşmesi konusunda bekleyişini sürdürüyor.
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