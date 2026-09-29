Mallorca kalecisi Ivan Cuellar, antrenman tesisinde tavanın beklenmedik şekilde çökmesi sonrası hastaneye kaldırıldı

Mallorca, tecrübeli kaleciyi ilgilendiren olaya ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak taraftarlara durumunun yakından takip edildiği güvencesini verdi. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Bu sabah Ivan 'Pichu' Cuellar, Ciutat Esportiva'daki yemek salonunun dekorunun bir parçasını oluşturan büyük bir yapının çökmesi sonucu ciddi bir kafa travması geçirdi."

Hastanedeki tedavi sürecine ilişkin daha fazla ayrıntı veren kulüp, şunları ekledi: "Oyuncu tedavi için hastaneye kaldırıldı ve önümüzdeki 24 saat boyunca gözlem altında tutulacak."