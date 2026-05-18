Maliyeti en az 60 milyon avro olacak! FC Bayern Münih, Alphonso Davies'e rakip olacak önemli bir oyuncuyu kadrosuna katacak mı?

1. FC Nürnberg'in altyapısından yetişen ve 2024 yılında kulüpten Frankfurt'a transfer olan Brown, Hessen ekibinde Alman milli takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şimdiye kadar üç milli maçta forma giyen Brown, Dünya Kupası kadrosu için umut vaat eden bir aday olarak görülüyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, Leipzig'den David Raum'un ardından ikinci sol bek olarak Brown'u ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere götürmesi bekleniyor.

Bu arada, sadece Bayern değil, diğer Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de Brown'u takip ediyor. Birkaç ay önce Real Madrid'in somut bir ilgisi olduğu bildirilmişti; FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve FC Liverpool'un da yarışta olduğu söyleniyor.

Tartışmalı Albert Riera'nın ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arayan Eintracht'ta Brown, takımın en önemli oyuncularından biri. Geçtiğimiz sezonda sol ayakla oynayan oyuncu 42 kez sahaya çıktı ve bu maçlarda dört gol ve altı asist kaydetti.