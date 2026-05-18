Sport1, FCB'nin 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi olarak düşündüğünü bildiriyor. Pazartesi günü, Almanya'nın rekor şampiyonu ile oyuncu arasında ilk görüşme bile yapılmış.
Çeviri:
Maliyeti en az 60 milyon avro olacak! FC Bayern Münih, Alphonso Davies'e rakip olacak önemli bir oyuncuyu kadrosuna katacak mı?
Brown’a olan ilginin artmasının arka planında, normalde Bayern’in sol bek pozisyonunda ilk 11’de yer alan Alphonso Davies’in son dönemde çok sık sakatlık yaşaması yatıyor. Davies, geçen yılın Mart sonundan Aralık ayına kadar çapraz bağ yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı; geri döndüğünden bu yana ise 25 yaşındaki Kanadalı oyuncu, kas sakatlıkları nedeniyle iki kez daha forma giyemedi ve şu anda da kadroda yer almıyor.
Bayern'in Brown'a ilgisi ise yeni bir gelişme değil. Daha 2025 sonbaharında, Frankfurtlu oyuncunun Säbener Straße'de yakından izlendiği bildirilmişti. O dönemde Eintracht'ın Alman milli oyuncu için en az 60 milyon euro gibi yüksek bir transfer ücreti talep edeceği söyleniyordu. Brown'un Frankfurt'taki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
FC Bayern'in yanı sıra Real Madrid'in de Nathaniel Brown'la ilgilendiği söyleniyor
1. FC Nürnberg'in altyapısından yetişen ve 2024 yılında kulüpten Frankfurt'a transfer olan Brown, Hessen ekibinde Alman milli takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şimdiye kadar üç milli maçta forma giyen Brown, Dünya Kupası kadrosu için umut vaat eden bir aday olarak görülüyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, Leipzig'den David Raum'un ardından ikinci sol bek olarak Brown'u ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere götürmesi bekleniyor.
Bu arada, sadece Bayern değil, diğer Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de Brown'u takip ediyor. Birkaç ay önce Real Madrid'in somut bir ilgisi olduğu bildirilmişti; FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve FC Liverpool'un da yarışta olduğu söyleniyor.
Tartışmalı Albert Riera'nın ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arayan Eintracht'ta Brown, takımın en önemli oyuncularından biri. Geçtiğimiz sezonda sol ayakla oynayan oyuncu 42 kez sahaya çıktı ve bu maçlarda dört gol ve altı asist kaydetti.
FC Bayern, Nathaniel Brown'ı mı takip ediyor? Bugüne kadarki milli maçları
Tarih
Maç
İlk 11?
Oynama süresi (dakika)
10 Ekim 2025
Almanya - Lüksemburg 4:0 (Dünya Kupası Elemeleri)
Hayır
8
17 Kasım 2025
Almanya - Slovakya 6:0 (Dünya Kupası Elemeleri)
Hayır
18
30 Mart 2026
Almanya - Gana 2:1 (Hazırlık maçı)
Evet
61