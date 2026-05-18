Oliver Maywurm

Çeviri:

Maliyeti en az 60 milyon avro olacak! FC Bayern Münih, Alphonso Davies'e rakip olacak önemli bir oyuncuyu kadrosuna katacak mı?

N. Brown
Bayern Münih
Eintracht Frankfurt

Görünüşe göre FC Bayern München, Eintracht Frankfurt'un sol bek oyuncusu Nathaniel Brown'a ciddi bir teklifte bulunuyor.

Sport1, FCB'nin 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi olarak düşündüğünü bildiriyor. Pazartesi günü, Almanya'nın rekor şampiyonu ile oyuncu arasında ilk görüşme bile yapılmış.

  • Brown’a olan ilginin artmasının arka planında, normalde Bayern’in sol bek pozisyonunda ilk 11’de yer alan Alphonso Davies’in son dönemde çok sık sakatlık yaşaması yatıyor. Davies, geçen yılın Mart sonundan Aralık ayına kadar çapraz bağ yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı; geri döndüğünden bu yana ise 25 yaşındaki Kanadalı oyuncu, kas sakatlıkları nedeniyle iki kez daha forma giyemedi ve şu anda da kadroda yer almıyor.

    Bayern'in Brown'a ilgisi ise yeni bir gelişme değil. Daha 2025 sonbaharında, Frankfurtlu oyuncunun Säbener Straße'de yakından izlendiği bildirilmişti. O dönemde Eintracht'ın Alman milli oyuncu için en az 60 milyon euro gibi yüksek bir transfer ücreti talep edeceği söyleniyordu. Brown'un Frankfurt'taki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

  • Nathaniel Brown 2026getty

    FC Bayern'in yanı sıra Real Madrid'in de Nathaniel Brown'la ilgilendiği söyleniyor

    1. FC Nürnberg'in altyapısından yetişen ve 2024 yılında kulüpten Frankfurt'a transfer olan Brown, Hessen ekibinde Alman milli takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şimdiye kadar üç milli maçta forma giyen Brown, Dünya Kupası kadrosu için umut vaat eden bir aday olarak görülüyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, Leipzig'den David Raum'un ardından ikinci sol bek olarak Brown'u ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere götürmesi bekleniyor.

    Bu arada, sadece Bayern değil, diğer Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de Brown'u takip ediyor. Birkaç ay önce Real Madrid'in somut bir ilgisi olduğu bildirilmişti; FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve FC Liverpool'un da yarışta olduğu söyleniyor.

    Tartışmalı Albert Riera'nın ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arayan Eintracht'ta Brown, takımın en önemli oyuncularından biri. Geçtiğimiz sezonda sol ayakla oynayan oyuncu 42 kez sahaya çıktı ve bu maçlarda dört gol ve altı asist kaydetti.

  • FC Bayern, Nathaniel Brown'ı mı takip ediyor? Bugüne kadarki milli maçları


    Tarih

    Maç

    İlk 11?

    Oynama süresi (dakika)

    10 Ekim 2025

    Almanya - Lüksemburg 4:0 (Dünya Kupası Elemeleri)

    Hayır

    8

    17 Kasım 2025

    Almanya - Slovakya 6:0 (Dünya Kupası Elemeleri)

    Hayır

    18

    30 Mart 2026

    Almanya - Gana 2:1 (Hazırlık maçı)

    Evet

    61


