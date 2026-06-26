Malik Tillman, Sebastian Berhalter ve Folarin Balogun parlıyor; savunma konusundaki endişeler ise devam ediyor - USMNT’de yükselen ve düşen isimler

IRVINE, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Takımı’nın grup aşaması adeta her şeyi barındırıyordu: iki ikna edici galibiyet, bir sinir bozucu mağlubiyet ve “Country Roads” şarkısının anlamı üzerine şaşırtıcı derecede hararetli bir ulusal tartışma. Rakamlara bakıldığında, bu, takım tarihindeki en güçlü grup aşaması performansıydı. Ancak Cuma sabahı geldiğinde, bunların hiçbiri artık gerçekten önemli değildi.

Bu turnuva işte böyle işliyor. ABD Erkek Milli Takımı yapması gerekeni yaptı, grubunu birinci olarak tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Şimdi sıra Bosna-Hersek’te ve bu turnuvadaki performansın gerçek anlamını belirleyecek aşama başlıyor. Son birkaç haftadaki performanslar önemliydi, ancak sadece bir sonraki aşamaya zemin hazırladıkları için.

Peki, kimler USMNT’nin bu ivmeyi sürdürmesine yardımcı olabileceğini kanıtladı? Kimler Mauricio Pochettino’nun planlarına girmeyi başardı? Kimler rolünü güçlendirdi, kimler ise grup aşamasında kendini kanıtlama fırsatını kaçırdı? GOAL, kimin değeri yükseldiğine, kimininki düştüğüne bir göz atıyor...