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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

Malik Tillman, Sebastian Berhalter ve Folarin Balogun parlıyor; savunma konusundaki endişeler ise devam ediyor - USMNT’de yükselen ve düşen isimler

Analysis
ABD
FEATURES
Türkiye - ABD
Türkiye
Dünya Kupası
S. Berhalter
M. Tillman
F. Balogun

GOAL, eleme turlarında takımlarına katkı sağlayan ve aksine zarar veren oyuncuları ayrıntılı olarak inceliyor

IRVINE, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Takımı’nın grup aşaması adeta her şeyi barındırıyordu: iki ikna edici galibiyet, bir sinir bozucu mağlubiyet ve “Country Roads” şarkısının anlamı üzerine şaşırtıcı derecede hararetli bir ulusal tartışma. Rakamlara bakıldığında, bu, takım tarihindeki en güçlü grup aşaması performansıydı. Ancak Cuma sabahı geldiğinde, bunların hiçbiri artık gerçekten önemli değildi.

Bu turnuva işte böyle işliyor. ABD Erkek Milli Takımı yapması gerekeni yaptı, grubunu birinci olarak tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Şimdi sıra Bosna-Hersek’te ve bu turnuvadaki performansın gerçek anlamını belirleyecek aşama başlıyor. Son birkaç haftadaki performanslar önemliydi, ancak sadece bir sonraki aşamaya zemin hazırladıkları için.

Peki, kimler USMNT’nin bu ivmeyi sürdürmesine yardımcı olabileceğini kanıtladı? Kimler Mauricio Pochettino’nun planlarına girmeyi başardı? Kimler rolünü güçlendirdi, kimler ise grup aşamasında kendini kanıtlama fırsatını kaçırdı? GOAL, kimin değeri yükseldiğine, kimininki düştüğüne bir göz atıyor...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Stoklayın: Malik Tillman

    Dünya Kupası’nın ilk iki maçının ardından Gradient Sports, turnuvadaki her oyuncuya bir not verdi. Tillman’ın notu, tüm oyuncular arasında en yüksekti. Bu, kusursuz bir ölçüt olmayabilir, ancak onun ne kadar iyi bir performans sergilediğini göstermeye yardımcı oluyor.

    Paraguay maçında Tillman, en fazla gol fırsatı yaratan ve en fazla şut çeken oyuncu oldu, bir asist yaptı ve dört faul kazandı. Avustralya maçında ise üç top çalma, üç pas kesme ve iki gol fırsatı daha yarattı. Birçok kişinin beklediğinden daha geride bir pozisyonda oynayarak hem hücumda hem de savunmada maça damgasını vuran Amerikalı orta saha oyuncusu, eksiksiz bir performans sergiledi.

    İşte bu yüzden Tillman, kariyerinin büyük bir bölümünü 10 numara olarak geçirmiş olsa da, 8 numara olarak kendini her zamankinden daha önemli hissediyor.

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fotoğraf: Mark McKenzie/Miles Robinson

    Bu ikiliyi bir arada ele alacağız çünkü muhtemelen aynı durumda bulunuyorlar. Tim Ream ve Chris Richards’ın ilk on birdeki stoper ikilisi olarak yerlerini sağlamlaştırmış olması nedeniyle, McKenzie ve Robinson, Türkiye karşısında ilk on birde sahaya çıktılar; ki bu, itiraf etmek gerekirse, zorlu bir sınavdı. Türkiye onlara bunun nedenini gösterdi.

    İlk yarıda iki kez, Türkiye'nin yetenekli hücum hattı ABD Milli Takımı'nın savunma hattını adeta delip geçti. İlk golde McKenzie pozisyonunu kaybetti, ikinci golde ise Robinson'ın tepkisi geç kaldı. Bu anlar çok önemli. Her iki stoper de ilk 11'deki oyunculara ciddi bir baskı kurma şansı yakaladı, ancak ikisi de durumu değiştirecek kadar iyi bir performans sergileyemedi. Hatta bu mağlubiyet, eleme turlarına girerken Ream ve Richards'ın neden tercih edilen ikili olmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

    Öte yandan, Auston Trusty Perşembe günü attığı golle yedek kulübesinden oyuna giren ilk savunma oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırmış görünüyor. Buna ek olarak, Avustralya maçında da aynı rolü üstlendikten sonra, geçici sol bek olarak da iyi bir performans sergiledi. Eğer Ream veya Richards’ın yerini alacak isim o olacaksa, bu da McKenzie ve Robinson’ın eleme turlarında anlamlı süreler almasının pek olası olmadığı anlamına gelir.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Stoklayın: Folarin Balogun

    Yaz mevsimi başlarken, Balogun’un ABD Milli Takımı kadrosundaki en iyi forvet olduğu açıkça görülüyordu. İlk iki maçtaki performansını sürdürürse, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak anılmaya çok yaklaşabilir.

    Evet, bu zor bir hedef, ancak Balogun ilk iki maçta bu seviyede bir performans sergiledi. Paraguay karşısında muhteşem bir performans göstererek galibiyette iki gol attı. Ardından Avustralya karşısında ise maça bir kendi kalesine gol attırarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Bu iki maçta, modern bir üst düzey forvet olmanın gerektirdiği her şeyi sergiledi ve ABD Milli Takımı da bundan faydalandı.

    Balogun’un hâlâ gelişme potansiyeli var; bu da, hücumun başına geçmeye hazır, formda bir forvetle eleme turlarına giren ABD için heyecan verici bir olasılık.

  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    Performansı düşüşte: Ricardo Pepi

    Bu durum hem Balogun hem de Pepi ile ilgili, ancak sonuç aynı: forvet yarışı artık pek de bir yarış gibi görünmüyor.

    Son birkaç yıldır Pepi, bu rekabeti canlı tutmak için üzerine düşeni yaptı. Eredivisie'de goller attı, ABD Milli Takımı için önemli anlara imza attı ve kritik anlarda güvenilebileceğini gösterdi. Ancak bu yaz, Balogun bir adım öne çıktı. Monaco'nun forveti daha keskin, daha tehlikeli ve oyuna daha fazla dahil oldu; artık eleme turlarına girerken açık ara 9 numara konumunda.

    Pepi’nin yine de iyi anları oldu. Senegal karşısında mükemmeldi ve Avustralya maçında çok fazla koştu. Ancak Türkiye karşısında ilk 11’de sahaya çıktığında çok sessiz kaldı. Evet, ABD takımı onu oyuna dahil etmekte zorlandı, ancak Pepi de oyuna girmek için yeterince çaba göstermedi.

    Bu, onu kötü bir seçenek yapmaz. Sadece ikinci seçenek haline getirir. Şu anda Balogun daha fazla şey yapıyor, daha fazla katkı sağlıyor ve Mauricio Pochettino’ya bu tartışmayı yeniden açması için pek bir neden bırakmıyor.

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    Stoklayın: Sebastian Berhalter

    Tillman, Weston McKennie ve Tyler Adams’ı yakalamak mümkün değil; ancak ABD’nin orta sahada yedek oyuncuların enerjisine ihtiyaç duyduğu anlarda Berhalter, bu konuda fazlasıyla yetkin olduğunu kanıtladı.

    Dünya Kupası'nın ilk iki maçında hayati öneme sahip bir yedekti ve üçüncü maçta ilk 11'de sahaya çıktığında ABD Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu oldu. Berhalter, Türkiye karşısında fantastik bir köşe vuruşuyla ilk golün asistini yaptı, ardından ikinci yarıda ceza sahası dışından attığı füze gibi bir şutla golü buldu. Fauller konusunda riskli bir oyun sergilediği doğruydu, ancak maçın başında gördüğü sarı karta rağmen o maçtan başarıyla kurtuldu ve bu da onu eleme turlarına hazır hale getirdi.

    ABD bir gol peşindeyse, Berhalter duran toplarda fark yaratabilir. Eğer bir üstünlüğü korumaya çalışıyorlarsa, topu kovalayacak zihniyete ve enerjiye sahiptir. Bu da Berhalter’in bu takımda bir yeri olduğu anlamına gelir ki, orta sahanın oyuncu eksikliği göz önüne alındığında bu hayati önem taşıyor.

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