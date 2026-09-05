Getty Images Sport
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Malick Fofana, Mikel Arteta'nın Arsenal transferini engellemesinin ardından Sunderland hedeflerini açıkladı
Mikel Arteta, Arsenal transferini engelledi
Sunderland, yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birine imza atarak 21 yaşındaki kanat oyuncusu Fofana'yı Olympique Lyon'dan kadrosuna kattı. Yaklaşık 30 milyon sterlin değerindeki anlaşmada Kara Kediler, Belçika Milli Takımı'nın çok beğenilen oyuncusunu transfer etmek için ciddi rekabeti geride bıraktı. İlginç şekilde, Arteta kuzey Londra'ya transfer için yeşil ışık yakmış olsaydı Fofana'nın kariyer yolu çok farklı görünebilirdi. Arsenal'e, Gabriel Jesus ve Gabriel Martinelli'nin ayrılıklarının ardından hücum hattına takviye ararken geçen hafta Belçikalıyı transfer etme fırsatı sunuldu.
Arsenal'in birincil hedefi olarak Julian Alvarez belirlenmişti, ancak Arjantinlinin Atletico Madrid'de kalacağının netleşmesinin ardından dikkat kısa süreliğine Fofana'ya çevrildi. Ancak haberler, Arteta'nın Fofana'nın yeteneği konusunda endişeli olduğunu öne sürüyor ve Premier League'in fiziksel gerekliliklerine kısa vadede uyum sağlayamayacağını düşündüğünü belirtiyor. Arsenal yönetimi de satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını tercih edeceği için tereddüt yaşadı; buna karşın Lyon, kendi mali dengesini sağlamak adına kesinlikle bonservisli bir satış istiyordu.
- AFP
Fofana'nın Wearside projesi için heyecanı
Emirates'ten gelen ilginin sonuçsuz kalmasına rağmen Fofana, Sunderland'a pozitif bir zihniyetle ve Kuzey Doğu'daki geleceğine dair net bir vizyonla geldi. Uzun vadeli bir sözleşmeye imza attıktan sonra kulübün resmi medyasına konuşan oyuncu, gördüğü sıcak karşılamadan ve Sunderland'ın işe alım ekibinin ısrarcılığından söz etti.
"Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım, başlamak için sabırsızlanıyorum" diyen kanat oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya gelmeden önce birçok kişiyle konuştum ve bana gerçekten beni istedikleri hissini verdiler. Son 48 saat yoğun geçti ama bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce Avrupa Ligi'nde oynadım ve umarım bu deneyimi buraya taşıyabilirim."
Fofana için çekişme
Teknik direktör Regis Le Bris, forvetin patlayıcı hızını kadrosuna katmayı çok isterken, Sunderland'ın Fofana'yı transfer etmesi kolay olmadı. Oyuncu ayrıca son transfer gününde Crystal Palace ile yaşanan geç bir transfer çekişmesinin de konusu oldu. Ancak Fofana'nın gelişi, üst lig için kadrosunu yeniden şekillendirmede aktif olan Sunderland adına önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.
Belçikalı oyuncu, Stadium of Light'ta taraftarların gözdesi olmayı hedefliyor ve gösteriş ile eğlenceyi ön planda tutan bir oyun tarzı vaat ediyor. "Ben yaratıcı bir insan ve oyuncuyum, umarım insanlar beni keyifle izler. Premier League benim için yeni bir deneyim, bu yüzden harika bir sezon olmasını umuyorum. Bu kadroyla özel bir şeyler yapabileceğimizi biliyorum" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Sunderland'ın iddialı yaz transfer hamleleri
Fofana, Sunderland için köklü değişimlerin yaşandığı bir yaz transfer döneminin beşinci takviyesi oldu; Kevin Danso ve genç yıldız adayı Angulo gibi isimlere katıldı. Kulübün transfer stratejisi, kendini Avrupa'da kanıtlamış tecrübeyle yüksek potansiyelli genç yetenekleri bir araya getirmeye odaklandı ve Fofana'nın Ligue 1'den gelişi bu stratejinin somut bir örneği oldu. Le Bris, kadronun Diarra gibi oyuncuların sezon başındaki sakatlık sorunlarıyla uğraşmasına rağmen yeni takviyelerin kalitesi hakkında açık konuştu. Yaz transfer döneminin artık kapanmasıyla birlikte odak tamamen sahadaki performanslara çevrildi; başlangıç noktası ise Brentford deplasmanındaki zorlu sınav olacak.
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