Malick Fofana, Mikel Arteta'nın Arsenal transferini engellemesinin ardından Sunderland hedeflerini açıkladı

Sunderland, yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birine imza atarak 21 yaşındaki kanat oyuncusu Fofana'yı Olympique Lyon'dan kadrosuna kattı. Yaklaşık 30 milyon sterlin değerindeki anlaşmada Kara Kediler, Belçika Milli Takımı'nın çok beğenilen oyuncusunu transfer etmek için ciddi rekabeti geride bıraktı. İlginç şekilde, Arteta kuzey Londra'ya transfer için yeşil ışık yakmış olsaydı Fofana'nın kariyer yolu çok farklı görünebilirdi. Arsenal'e, Gabriel Jesus ve Gabriel Martinelli'nin ayrılıklarının ardından hücum hattına takviye ararken geçen hafta Belçikalıyı transfer etme fırsatı sunuldu.

Arsenal'in birincil hedefi olarak Julian Alvarez belirlenmişti, ancak Arjantinlinin Atletico Madrid'de kalacağının netleşmesinin ardından dikkat kısa süreliğine Fofana'ya çevrildi. Ancak haberler, Arteta'nın Fofana'nın yeteneği konusunda endişeli olduğunu öne sürüyor ve Premier League'in fiziksel gerekliliklerine kısa vadede uyum sağlayamayacağını düşündüğünü belirtiyor. Arsenal yönetimi de satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını tercih edeceği için tereddüt yaşadı; buna karşın Lyon, kendi mali dengesini sağlamak adına kesinlikle bonservisli bir satış istiyordu.