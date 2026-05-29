Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Andreas Koenigl

Çeviri:

Mali sıkıntılara rağmen Barcelona, 180 milyon avroluk dev transferler gerçekleştirmeye devam ediyor; peki Anthony Gordon ve Julián Álvarez’i nasıl karşılayabiliyorlar?

La Liga
Barcelona
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

Kronik nakit akışı sorunlarına rağmen, Barcelona birdenbire Anthony Gordon için 80 milyon avro, Julián Álvarez içinse muhtemelen 100 milyon avro ödeyebilecek duruma geldi. Nasıl mı? İşte nedeni.

"Barcelona'nın hiç parası yok!" Bayern efsanesi, takımının VfB Stuttgart'ı 3-0 mağlup ettiği DFB Kupası finali sonrasında ARD'ye verdiği röportajda, Harry Kane'i Katalonya'ya kaptırmaktan korkup korkmadığı sorulduğunda böyle yanıt verdi. İngiliz kaptanın Münih'ten erken ayrılacağına dair haberler ve Barça'nın ilgisi son aylarda defalarca gündeme gelmişti.

Hoeneß'in Kane konusunda endişelenecek pek bir şeyi yok, ancak Barcelona, Bayern'in uzun süredir hedefindeki Newcastle United'lı Anthony Gordon'u, Alman şampiyonunun karşılamaya yanaşmadığı yaklaşık 80 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.

Bu da akıllara şu soruyu getirdi: Barça bu parayı nereden buldu? Peki ya herkesin bildiği kayıt engelleri ne olacak? Ve Julian Alvarez için 100 milyon avroyu daha nasıl ödeyecekler?

  • Barcelona’nın herkesin bildiği borç sorunu, kulübü fon yaratmak için bir dizi alışılmadık anlaşmaya zorladı ve son yıllarda kadro yönetimi, transfer kayıtlarıyla ilgili sorunlar nedeniyle defalarca engellendi. Ancak bu baş ağrısı yakında ortadan kalkabilir.

    Sport'a göre, kulübün İspanya'nın 1:1 kuralına yeniden uyması için artık sadece 12-14 milyon avroya ihtiyacı var. Bu kural, kulüplerin kazandıkları veya biriktirdikleri her bir avro için bir avro harcama veya yatırım yapmalarına izin veriyor. Bu hedefe ulaşılamaması durumunda kulüpler, kazandıkları her bir avronun sadece %25'ini harcayabiliyor. Bu sınır, son sezonlarda Barça'nın oyuncu transferi girişimlerini defalarca engelledi.

    • Reklam

  • Lewandowski ayrılıyor; Torres ve Casado’nun da onun izinden gitmesi bekleniyor.

    Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Robert Lewandowski'nin ayrılması, Polonyalı forvetin kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu olması nedeniyle Barça'nın maaş yükünü anında hafifletecek. Kulübün, maaş yapısının en üst sıralarında benzer bir seviyede yer alan ve şu anda Manchester United'dan kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'a olan ilgisini de kesmesi bekleniyor.

    Bu iki transferden elde edilecek maaş tasarrufu, Barça'ya yatırımlar için çok ihtiyaç duyduğu finansal esnekliği sağlayacaktır.

    Bununla birlikte, Katalanlar hala ağır bir borç yükü altında; Camp Nou'nun yenileme maliyetleri de dahil edildiğinde, toplam borç miktarı 2,6 milyar avroya ulaşıyor. Bu nedenle kulüp, Gordon veya muhtemelen Alvarez gibi transferleri tamamlamak ve LaLiga'ya kayıtlarını garantilemek için fon bulmak zorunda.

    Sport'a göre, forvetler Ferran Torres ve Marc Casado'nun fon yaratması ve maaş bütçesinde daha fazla yer açması bekleniyor. Atlético Madrid'in uzun süredir Casado ile ilgilendiği göz önüne alındığında, her ikisi de Alvarez için olası bir takas anlaşmasına dahil edilebilir; ancak her zamanki gibi, herhangi bir transferin gerçekleşebilmesi için ayrıntıların kesinleşmesi gerekiyor.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Barça'nın transfer hamlesi: Anthony Gordon sadece başlangıç mı?

    Marc-André ter Stegen artık kulübün uzun vadeli planlarının bir parçası değil; kalıcı bir transfer ya da yeni bir kiralık transfer, Flick’in maaş yükünü hafifletecektir. Bir zamanlar Messi’nin varisi olarak gösterilen Ansu Fati, geçtiğimiz yılı Brighton ve Monaco’da kiralık olarak geçirdi; onun kalıcı transferi de kulübe çok ihtiyaç duyulan bir kaynak sağlayacaktır.

    Kulübün mali durumu hala sıkıntılı olsa da, İspanya'nın nispeten esnek maaş kuralları ve 1:1 harcama sınırına geri dönülmesi, başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco'ya transfer piyasasında yeni bir hareket alanı sağlayabilir. Anthony Gordon, birçok yeni transferin sadece ilki olabilir.