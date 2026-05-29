Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Robert Lewandowski'nin ayrılması, Polonyalı forvetin kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu olması nedeniyle Barça'nın maaş yükünü anında hafifletecek. Kulübün, maaş yapısının en üst sıralarında benzer bir seviyede yer alan ve şu anda Manchester United'dan kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'a olan ilgisini de kesmesi bekleniyor.

Bu iki transferden elde edilecek maaş tasarrufu, Barça'ya yatırımlar için çok ihtiyaç duyduğu finansal esnekliği sağlayacaktır.

Bununla birlikte, Katalanlar hala ağır bir borç yükü altında; Camp Nou'nun yenileme maliyetleri de dahil edildiğinde, toplam borç miktarı 2,6 milyar avroya ulaşıyor. Bu nedenle kulüp, Gordon veya muhtemelen Alvarez gibi transferleri tamamlamak ve LaLiga'ya kayıtlarını garantilemek için fon bulmak zorunda.

Sport'a göre, forvetler Ferran Torres ve Marc Casado'nun fon yaratması ve maaş bütçesinde daha fazla yer açması bekleniyor. Atlético Madrid'in uzun süredir Casado ile ilgilendiği göz önüne alındığında, her ikisi de Alvarez için olası bir takas anlaşmasına dahil edilebilir; ancak her zamanki gibi, herhangi bir transferin gerçekleşebilmesi için ayrıntıların kesinleşmesi gerekiyor.