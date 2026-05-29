"Barcelona'nın hiç parası yok!" Bayern efsanesi, takımının VfB Stuttgart'ı 3-0 mağlup ettiği DFB Kupası finali sonrasında ARD'ye verdiği röportajda, Harry Kane'i Katalonya'ya kaptırmaktan korkup korkmadığı sorulduğunda böyle yanıt verdi. İngiliz kaptanın Münih'ten erken ayrılacağına dair haberler ve Barça'nın ilgisi son aylarda defalarca gündeme gelmişti.
Hoeneß'in Kane konusunda endişelenecek pek bir şeyi yok, ancak Barcelona, Bayern'in uzun süredir hedefindeki Newcastle United'lı Anthony Gordon'u, Alman şampiyonunun karşılamaya yanaşmadığı yaklaşık 80 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.
Bu da akıllara şu soruyu getirdi: Barça bu parayı nereden buldu? Peki ya herkesin bildiği kayıt engelleri ne olacak? Ve Julian Alvarez için 100 milyon avroyu daha nasıl ödeyecekler?