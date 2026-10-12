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Yosua Arya
Çeviri:

Mali kriz Marsilya’yı yıldız orta saha oyuncusunu satmaya zorlarken Juventus, Pierre-Emile Hojbjerg’in transferini hedefliyor

Transfers
Juventus
P. Hoejbjerg
Marseille
1. Lig
Serie A

Marsilya'nın, ağır mali yaptırımlardan kaçınmak için Pierre-Emile Hojbjerg'i yaklaşan kış transfer döneminde elden çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Danimarka kaptanını kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak Juventus öne çıkarken, İtalyan kulübü sezon ortasında orta saha seçeneklerini artırmak istiyor.

  • Marsilya, kışın oyuncularını toplu halde düşük fiyatlara satma ihtimaliyle karşı karşıya

    Marsilya, acilen kaynak yaratmaya ihtiyaç duyduğu için hareketli bir kış transfer dönemine hazırlanıyor. Fransız ekibi, hem UEFA hem de DNCG tarafından uygulanabilecek mali yaptırımlardan kaçınmak için oyuncu satmak zorunda.

    Hojbjerg, Foot01'in haberine göre ayrılması en çok gündemde olan isimlerden biri. Danimarkalı orta saha oyuncusunun adı birkaç ay önce ayrılıkla anılmış, ancak kendisi sonunda Fransa'da kalmayı seçmişti.

    Ancak kulüpteki durumu değişti. Yönetim maaş yükünü ciddi ölçüde azaltmak istediği için eski Tottenham oyuncusunun artık takımdan ayrılması isteniyor.

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    Juventus, Danimarkalı orta saha oyuncusunu takip ediyor

    İtalya'da önemli bir fırsat doğdu: Juventus, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya ciddi ilgi gösteriyor. Gazzetta'ya göre Serie A kulübü, orta sahasını güçlendirmek için aktif olarak oyuncu arıyor ve Hojbjerg'i kış transfer dönemi için uygun bir hedef olarak görüyor.

    Eski Juventus forveti Nicklas Bendtner, yurttaşının İtalyan ekibi için müthiş bir takviye olacağına inanıyor. Gianluca Di Marzio'ya konuşan Bendtner, Hojbjerg'in geniş tecrübesini ve liderlik özelliklerini vurguladı.

    “İngiltere'de iz bıraktı,” diyen Bendtner, “Şimdi Fransa'da, Olympique de Marseille'de oynuyor ve millî takımının kaptanı” ifadelerini kullandı.

  • Bendtner, Serie A'ya geçişi destekliyor

    Bendtner, Juventus'un bir geçiş döneminden geçtiğini kabul ederek Hojbjerg'in olası transferini oldukça ilgi çekici buldu. Deneyimli orta saha oyuncusu, gelişmekte olan kadroya ihtiyaç duyduğu istikrarı getirebilir.

    Bendtner, "Juventus açıkça yeniden yapılanma sürecinde. Onu orada görmek ilginç olurdu," dedi. "Ama benim orada olduğum dönemle karşılaştırıldığında bugün her şey çok farklı."

    Hojbjerg'in güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon avro. Oyuncunun kısa sürede ayrılmasını isteyen Marseille'in, Torino ekibiyle müzakerelere oldukça açık olması bekleniyor.

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    Yılı iyi bir şekilde kapatmak

    Juventus, Marsilya'nın mali açıdan ne kadar zor durumda olduğunun farkında. İtalyan ekibi, transfer dönemi açıldığında Hojbjerg'i kadrosuna katmak için mümkün olan en uygun formülü bulmaya çalışacak.

    Transfer gerçekleşene kadar Hojbjerg'in ülke içindeki maçlara odaklanması gerekiyor. Danimarkalı millî futbolcunun, takımının zorlu bir dönemi atlatmasına yardımcı olmak için performansını yükseltmesi gerekecek.

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