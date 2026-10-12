Marsilya, acilen kaynak yaratmaya ihtiyaç duyduğu için hareketli bir kış transfer dönemine hazırlanıyor. Fransız ekibi, hem UEFA hem de DNCG tarafından uygulanabilecek mali yaptırımlardan kaçınmak için oyuncu satmak zorunda.

Hojbjerg, Foot01'in haberine göre ayrılması en çok gündemde olan isimlerden biri. Danimarkalı orta saha oyuncusunun adı birkaç ay önce ayrılıkla anılmış, ancak kendisi sonunda Fransa'da kalmayı seçmişti.

Ancak kulüpteki durumu değişti. Yönetim maaş yükünü ciddi ölçüde azaltmak istediği için eski Tottenham oyuncusunun artık takımdan ayrılması isteniyor.