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FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

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Malen ve Pisilli’nin damga vurduğu maçta Roma, Torino’da da kazandı ve Serie A’da zirveye çıktı

Torino - Roma
Torino
Roma
Serie A

Serie A'nın 4. haftasını bizimle CANLI takip edin.

Serie A 4. hafta

Torino-Roma 0-2

Goller: 40' Malen (R), 90'+3' Pisilli (R).


Roma, Donyell Malen ve Niccolò Pisilli'nin son sözüyle liderliği ele geçirdi. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, ligde üç maçta üç galibiyet ve İstanbul'da Fenerbahçe karşısında alınan beraberliğin ardından, saat 18.30'da Stadio Grande Torino'da, Ignazio Abate'nin Torino'suna karşı 2-0 kazanarak, Serie A'nın dördüncü haftasında galibiyete ulaştı: Roma turnuvanın en iyi hücum ve en iyi savunma performansına sahip, 11 gol attı ve sadece 1 gol yedi; ayrıca 6 golle gol krallığı yarışında zirvede olan müthiş Malen, Paulo Dybala ile birlikte yine ön plandaydı; Dybala ise Roma formasıyla 25 maçta 21, Serie A'da 20 gole ulaştı.




  • FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

    Goller ve öne çıkan anlar

    90+3' - ROMA FARKI İKİYE ÇIKARDI, PISILLI! Mancini, bordo-mavili ekibin atağını uzaklaştırıyor, Braganca topu İtalyan orta saha oyuncusunun önüne gönderiyor; o da sağ ayağıyla sert vurup skoru 2-0'a getiriyor.


    78' - Braganca kaleciyle karşı karşıya durumda gole giderken son anda Balerdi tarafından yakalandı.


    70' - Molina bir kez daha deniyor; de Roon'un kazandığı top sonrası ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert vuruyor: Perri kurtarıyor.


    67' - Roma yine risk yaşıyor; ceza sahasında topla buluşan Simeone önce kontrol ediyor, ardından topu ayağından açıyor.


    58' - Torino beraberlik için inanılmaz bir fırsat yakalıyor! Simeone, Braganca'dan ceza sahasının ortasında pası alıyor, kontrol edip vuruyor ama Svilar açıyı çok iyi kapatıp kalesini kurtarıyor.


    55' - Molina müthiş bir golle farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaşıyor! Molina ile Malen arasında havadan verkaç, Arjantinli oyuncu ceza sahasına girip Hollandalının iade ettiği topa vole vuruyor, top az farkla üstten auta gidiyor.


    40' - ROMA KİLİDİ AÇTI, MALEN SON SÖZÜ SÖYLEDİ! Perri'nin hatalı uzaklaştırmasında top Mancini'ye geliyor, o da Dybala'yı buluyor; Dybala ise Hollandalı oyuncuya harika bir pas veriyor. Ani şut, seken top ve Comuzzo ile bordo-mavili kaleciyle yaşanan mücadele sonrası eski Aston Villa oyuncusu yerden vurup skoru 1-0 yapmayı başarıyor. Bu Serie A'daki altıncı golü, İtalya'daki 20. golü, Roma formasıyla da 25 maçta 21. golü.


    35' - Torino deniyor, Mandragora'nın güzel sağ ayağını Svilar çıkarıyor.


    21' - Lulli'nin etkileyici atağı; sağ kanatta Vlasic'i geçip gidiyor, ortasını yapıyor ve Coco son anda araya girerek Malen'den önce müdahale ediyor.


    12' - Torino için bir başka tehlike; Roma, Soulé'nin dar açıdan vuruşuyla gole yaklaşıyor. Perri topu kornere çeliyor.


    10' - Roma fırsatı: Hermoso'nun keskin ortasında Malen kafa vuruşunu yapıyor, top az farkla dışarı gidiyor.

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  • MAÇ KÜNYESİ

    Torino-Roma 0-2

    Goller: 40' Malen (R), 90'+3' Pisilli (R).

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali (46'da Cacciamani), Gineitis (46'da Braganca), Mandragora (83'te Zapata), Fitz-Jim (59'da Ilkhan), Fortini (73'te Rodriguez), Vlasic; Simeone. Teknik direktör: Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli (88'de Rensch), Cristante (64'te Koné), Pisilli, Molina; Dybala (64'te de Roon), Soulé (57'de Mora); Malen (57'de Castro). Teknik direktör: Gasperini

    Sarı kartlar: Hermoso (R), Pisilli (R)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: -

    Hakem: Maresca

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