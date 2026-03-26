Hollanda milli takımında forma giyen Roma forveti Donyell Malen, Norveç ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu ve transfer piyasasıyla ilgili bir ayrıntıyı paylaştı: "Roma'ya transferim mi? Bu konuyu Koeman ile konuştum ve neyse ki o da onayladı, hatta bana Serie A'yı tavsiye etti." İşte diğer açıklamaları:
Malen: "Koeman'ın tavsiyesi üzerine Roma'ya geldim. İtalyan futbolu bana çok uygun"
"İtalya'ya geleli çok olmadı, ama futbol bana çok yakışıyor. Böyle bir transfer olduğunda, Dünya Kupası da akla geliyor: oynamak zorunlu hale geliyor. İki büyük turnuvaya katıldım; kişisel olarak iyi gitti, ama takım olarak daha iyisini yapabilirdik."
"Bu gerçekten çok özel bir şey, ben küçük bir köyden geliyorum. Her zaman Hollanda milli takım formalarım vardı, ama bu benim için eşsiz bir fırsat. İlk maçımı asla unutmayacağım (6 Eylül 2019, Almanya-Hollanda 2-4, Marten de Roon'un yerine oyuna girip hemen gol attım, ed.) Ama daha fazlasını istiyorum. Az önce Ruud van Nistelrooij ile henüz geliştirmem gereken yönler hakkında konuştum. İster yedek ister ilk 11'de olsun, her zaman hazırım. Her zaman önemli olmak istiyorum. Oynamasam bile yine de elimden gelenin en iyisini yapıyorum."
"Her zaman kolay olmuyor. Gerçekten vites yükseltmek gerekiyor, ama milli takımda yer almak bir onur ve on dakikada bile fark yaratabilirsin. Şu anda kendimi iyi bir forvet olarak hissediyorum, formum yerinde. Bu, kulübün de katkısı. Roma'da hücum oynuyoruz, çok baskı kuruyoruz."