Malen kırmızı kart gördü, Como ile Roma 0-0 berabere kaldı: Gasperini, Inter ve Lazio'nun 2 puan gerisinde

Serie A, 6. hafta

Como-Roma 0-0

Goller: Yok









Pazar günü öğle saatlerinde oynanan büyük maç, sezonun ilk 0-0'ıyla sonuçlandı. Bu sonuç 54 maçın ardından geldi. Saat 12.30'daComo, Cesc Fabregas yönetiminde, Sinigallia'da Roma ile golsüz berabere kaldı. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma ile oynanan karşılaşma, Serie A'nın altıncı hafta maçıydı. Milli aranın ardından oynanan mücadele, ligin iki usta teknik direktörünü ve Inter'e rakip olmaya en güçlü aday görünen iki takımı karşı karşıya getirdi. 53. dakikada Kaiki'ye sert müdahalesi nedeniyle Malen'in kırmızı kart görmesi büyük olaydı. Roma'yı 10 kişi bırakan bu kart yüzünden Hollandalı oyuncu, Olimpico'da Genoa'ya karşı oynanacak bir sonraki maçı kaçıracak. Frosinone'deki ağır yenilginin ardından sahaya çıkan Como, üç galibiyet ve iki beraberlikle zirvenin 5, Roma'nın 3 puan gerisinde bulunuyor. Milli aradan önce Inter ile 2-2 berabere kalan Roma ise iki puan geride kalmayı sürdürüyor. Son üç sezonda Como deplasmanında hiç kazanamayan Roma, bu kez de ilk yarıda Lorenzo Pellegrini'nin vurduğu direğe takıldı.Sevinenler ise Inter ve Lazio oldu.



