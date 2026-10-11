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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Malen kırmızı kart gördü, Como ile Roma 0-0 berabere kaldı: Gasperini, Inter ve Lazio'nun 2 puan gerisinde

Como - Roma
Como
Roma
Serie A

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Serie A, 6. hafta

Como-Roma 0-0

Goller: Yok



Pazar günü öğle saatlerinde oynanan büyük maç, sezonun ilk 0-0'ıyla sonuçlandı. Bu sonuç 54 maçın ardından geldi. Saat 12.30'daComo, Cesc Fabregas yönetiminde, Sinigallia'da Roma ile golsüz berabere kaldı. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma ile oynanan karşılaşma, Serie A'nın altıncı hafta maçıydı. Milli aranın ardından oynanan mücadele, ligin iki usta teknik direktörünü ve Inter'e rakip olmaya en güçlü aday görünen iki takımı karşı karşıya getirdi. 53. dakikada Kaiki'ye sert müdahalesi nedeniyle Malen'in kırmızı kart görmesi büyük olaydı. Roma'yı 10 kişi bırakan bu kart yüzünden Hollandalı oyuncu, Olimpico'da Genoa'ya karşı oynanacak bir sonraki maçı kaçıracak. Frosinone'deki ağır yenilginin ardından sahaya çıkan Como, üç galibiyet ve iki beraberlikle zirvenin 5, Roma'nın 3 puan gerisinde bulunuyor. Milli aradan önce Inter ile 2-2 berabere kalan Roma ise iki puan geride kalmayı sürdürüyor. Son üç sezonda Como deplasmanında hiç kazanamayan Roma, bu kez de ilk yarıda Lorenzo Pellegrini'nin vurduğu direğe takıldı.Sevinenler ise Inter ve Lazio oldu.


  • Goller ve önemli pozisyonlar

    56' - Como için fırsat! Diao ceza sahası çizgisindeki Perrone'ye pasını veriyor, ancak Perrone zayıf bir vuruşla fırsatı harcıyor.


    55' - ROMA 10 KİŞİ, MALEN KIRMIZI KART GÖRDÜ! Roma 10 kişi kaldı: Malen, Kaiki'ye tabanını göstererek sert bir müdahalede bulundu.


    45'+1 - Wesley büyük risk aldı, kaleye yönelen Diao'ya müdahale etti: Fabbri'ye göre pozisyon faul bile değil, ancak Brezilyalı oyuncu muhtemelen kırmızı kartı hak ediyordu.


    33' - Gollini yine kritik bir müdahalede bulundu; kalesinden çıkarak gole giden Caqueret'yi durdurdu.


    24' - Malen şık bir gole imza atmayı denedi. Kalesinden çıkan Butez'den önce topa dokundu, ancak onu geçtikten sonra vuruşu dışarı gitti.


    23' - Como için fırsat: Mancini geriden çıkarken topu kaybetti, Caqueret topu alıp kaleyi yokladı ancak şutu az farkla dışarı çıktı.


    11' - Pellegrini direğe takıldı! Koné, Roma kaptanına pozisyon hazırladı. Pellegrini'nin ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği yerden şut, Butez'in solundaki direğe çarptı.


    7' - Como hemen karşılık verdi: Paz'a savunma arkasına bir pas atıldı. Gollini ile karşı karşıya kalan Arjantinli oyuncunun şutunu kaleci çıkardı.


    6' - Roma öne geçmeye yaklaştı, ancak Dybala 0-1'i getirecek golü kaçırdı: Malen, Arjantinli oyuncu için harika bir pozisyon hazırladı. Ceza sahasında, önünde kaleyi gören Dybala'nın zayıf vuruşu Butez'in kucağında kaldı.

  • MAÇ KÜNYESİ

    Como-Roma 0-0

    Gol atanlar: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (88' Kempf), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (88' Milla), Da Cunha (78' Baturina); Caqueret (66' Jesus Rodriguez), Paz, Diao (88' Addae); Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (60' Balerdi); Wesley, De Roon, Koné (89' Lulli), Molina; Pellegrini (46' Soulè), Dybala (89' Pisilli); Malen. Teknik direktör: Gasperini.


    Sarı kart görenler: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Kırmızı kart görenler: Malen (R)

    Asistler: -

    Hakem: Fabbri

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