Maldini ve Leonardo, Coverciano’da ilk resmi görünümleri. Milli takımın yeni teknik direktörünün seçimi konusunda son derece heyecanlı saatler yaşanıyor; Pirlo ve Mancini hakkında ne gibi bilgiler sızıyor?

Öte yandan, Paolo Maldini ve Leonardo’nun son günlerde üzerinde çalışmaya başladıkları, mutlaka büyük bir isim olması gerekmeyen ve alışılmış kalıpların ve geleneklerin kesinlikle dışında kalan bir profil seçimi söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri liginde mücadele eden ve Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan United FC’nin şu anki teknik direktörü Andrea Pirlo’ya işaret eden çeşitli ipuçları var. Pirlo, ligin yeniden başlaması öncesindeki hazırlık dönemini geçirmek üzere oyuncularıyla birlikte Letonya’da bulunuyor ve şu ana kadar Maldini ve Leonardo ile görüşmek üzere Roma’ya çağrılacağına dair somut bir işaret almamış olsa da, 2000’li yılların başında Milli Takım’ın simgelerinden biri olduğu ve 2006 Dünya Kupası’nı da başrol oyuncusu olarak kazandığı Milli Takım’ın bir sonraki teknik direktörü olma ihtimali onu oldukça cezbediyor.