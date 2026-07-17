Club Italia’nın yeni teknik direktörü Paolo Maldini ve kulüp başkanı Leonardo ile Maldini’nin güvenilir danışmanı, Coverciano’daki federasyon teknik merkezinde ilk kez bir araya geldi. FIGC Başkanı Giovanni Malagò tarafından Milli Takım’ın ve daha genel olarak futbol hareketimizin geleceğini yeniden şekillendirmek üzere belirlenen ve seçilen isimlerin yeni macerası fiilen başladı.
Çeviri:
Maldini ve Leonardo, Coverciano’da ilk resmi görünümleri. Milli takımın yeni teknik direktörünün seçimi konusunda son derece heyecanlı saatler yaşanıyor; Pirlo ve Mancini hakkında ne gibi bilgiler sızıyor?
SEMBOLİK ETKİNLİK
Dün Milano’da eski Milan efsanesi ile onun sağ kolu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, Maldini ve Leonardo bugün ilk kez, yeni dönemin ilk adımlarını planlama görevini üstlenecekleri genel merkeze gittiler. Bu ziyaret, İtalyan Futbolcular Birliği temsilcileriyle yapılan bir toplantı vesilesiyle gerçekleşti; bu sırada federasyonun teknik merkezinde, yeni teknik direktör adaylarına yönelik bir kurs düzenleniyordu. Bazı fotoğraflarla da ölümsüzleştirilen bu ilk resmi ziyaret, her şeyden önce sembolik bir olaydı; zira son söylentilere göre, önümüzdeki saatler ve yaklaşan hafta sonu, milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda önemli gelişmelere sahne olabilir.
MİLLİ TAKIM İÇİN İKİ ÇÖZÜM
Büyüleyici spekülasyonlar bir yana – Pep Guardiola, bir röportajda yakın zamanda teknik direktörlük koltuğuna dönmek için acele etmediğini belirterek resmen adaylıktan çekildi – ya da son birkaç saat içinde ortaya çıkan bazı adaylıklar bir yana, Azzurri’yi Eylül ayında Nations League’in yeniden başlamasıyla birlikte yönetecek ve 4 yıl sonra 2028 Avrupa Şampiyonası’na katılım yoluyla Dünya Kupası’nı geri kazanmayı hedefleyen yarışın esas olarak iki seçeneğe indirgendiği hissi hakim. Bir yandan, federasyon başkanı Malagò’nun bilgi, itibar ve maliyet nedenleriyle en çok desteklediği ve savunduğu seçenek var; Malagò, Roberto Mancini’nin Ağustos 2022’deki istifasından dört yıl sonra geri dönmesi için bastırıyor.
MALDINI, PIRLO’YA DESTEK VERİYOR
Öte yandan, Paolo Maldini ve Leonardo’nun son günlerde üzerinde çalışmaya başladıkları, mutlaka büyük bir isim olması gerekmeyen ve alışılmış kalıpların ve geleneklerin kesinlikle dışında kalan bir profil seçimi söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri liginde mücadele eden ve Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan United FC’nin şu anki teknik direktörü Andrea Pirlo’ya işaret eden çeşitli ipuçları var. Pirlo, ligin yeniden başlaması öncesindeki hazırlık dönemini geçirmek üzere oyuncularıyla birlikte Letonya’da bulunuyor ve şu ana kadar Maldini ve Leonardo ile görüşmek üzere Roma’ya çağrılacağına dair somut bir işaret almamış olsa da, 2000’li yılların başında Milli Takım’ın simgelerinden biri olduğu ve 2006 Dünya Kupası’nı da başrol oyuncusu olarak kazandığı Milli Takım’ın bir sonraki teknik direktörü olma ihtimali onu oldukça cezbediyor.
MALAGO'NUN SÖZLERİ
İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malagò, DAZN’a verdiği son röportajda, Gennaro Gattuso’nun halefinin atanması konusunda şu açıklamayı yapmıştı: “Bir sonraki milli takım teknik direktörünün seçimi konusunda, Paolo ve Leonardo ile görüşmelerden önce hiçbir teknik direktörle temas kurulmadı. Aksi takdirde çok kötü bir başlangıç yapardık; bu ilişkiyi kurmamıza neden olan mantığı hemen ihlal etmiş olurdum.” Bu sözleriyle, en geç önümüzdeki hafta başında üzerinde uzlaşılan bir isme karar verilmesi umudunu dile getirdi.
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