Maldini’nin Milli Takım’da yer alması: Galli’nin açıklaması: “Ona hazır olmasını, sıra onda olduğunu söyledim. Ama ikna olmamıştı. Bana ‘Beni sevmiyorsun’ diye cevap verdi.”

"Maldini milli takımda mı? Bir anekdotla cevap vereyim. Bosna’ya karşı yenilginin ardından toplu istifalar yaşandığında, Paolo’ya bir mesaj attım: ‘Hazır ol, sıra sende’. Başka isimler de gündemdeydi, ama bu hassas dönemde kimse ondan daha iyisini yapamaz."





“Bana ne cevap verdi? İkna olmamıştı. ‘Beni sevmiyorsun’ diye şaka yaptı. Ama federasyon seçimleri henüz yapılmamıştı. Paolo, futbol tarihinin bir parçasıdır. Bu çocuğa çok bağlıyım. Hâlâ ona böyle sesleniyorum çünkü benden on yaş küçük ve ilk maçına çıktığı günleri hatırlıyorum. Ciddi biridir; yirmi yılı aşkın bir süre boyunca her şeyi kazanan bir takımın soyunma odasında lider olarak yer aldı. O bir garantidir. Şimdi onu çalışmasına bırakmalıyız.”





“Leo ile ikili mi? Leonardo’nun ne yapacağını tam olarak bilmediğim için bir değerlendirme yapamam. Bu bir eleştiri değil, henüz netleşmemiş görevle ilgili bir tespit. Paolo için elimi ateşe atarım çünkü yetkinliklerini biliyorum ve teknik direktörün ne yapması gerektiği açık.”