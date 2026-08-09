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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Maldini: “Milli takım teknik direktörlüğü için De Rossi ve Grosso’yu da düşündüm ama Serie A’daki teknik direktörlere dokunamazdık”

İtalya
Transfers
P. Maldini

Eski kaptan, FIGC’de geçirdiği iki haftaya dair perde arkasından bazı detayları anlattı

Corriere della Sera'ya konuşan Paolo Maldini, Club Italia başkanı ve Milli Takım teknik direktörü olarak kısa süren görevi sona ermeden önce Andrea Pirlo'yu Milli Takım teknik direktörü olarak seçmesinin nedenlerini anlattı. Maldini ayrıca, teknik direktörlük görevi için kendisi ve Leonardo'nun düşündüğü diğer iki ismi de açıkladı: Daniele De Rossi ve Fabio Grosso.


Maldini şöyle konuştu: "Pirlo mu? Bizim fikrimiz teknikle bağlantılıydı. Hücum oyunuyla. Bir değişimle. İtalya'da birçok konuda geride kaldık. Gençlerin eğitiminin taktik aşırılık üzerine değil, teknik, bire bir ve hücum zihniyeti üzerine kurulmasını istiyorduk. Ve Milli Takım'da bir geçmişi olan genç bir teknik direktör istiyorduk. Üç isim vardı".



  • Pirlo’nun dışında kim?

    "Daniele De Rossi ve Fabio Grosso. Üç dünya şampiyonu. Ama başkan bize, seçilmesine Lazio dışında tüm kulüplerin desteğiyle götüren anlaşmalar gereği, Serie A takımlarının teknik direktörlerine dokunamayacağımızı söyledi. Bu yüzden De Rossi ve Grosso seçenek dışı kaldı".


    PAOLO MALDINI İLE YAPILAN RÖPORTAJIN TAMAMINI OKUYUN

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