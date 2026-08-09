Corriere della Sera'ya konuşan Paolo Maldini, Club Italia başkanı ve Milli Takım teknik direktörü olarak kısa süren görevi sona ermeden önce Andrea Pirlo'yu Milli Takım teknik direktörü olarak seçmesinin nedenlerini anlattı. Maldini ayrıca, teknik direktörlük görevi için kendisi ve Leonardo'nun düşündüğü diğer iki ismi de açıkladı: Daniele De Rossi ve Fabio Grosso.





Maldini şöyle konuştu: "Pirlo mu? Bizim fikrimiz teknikle bağlantılıydı. Hücum oyunuyla. Bir değişimle. İtalya'da birçok konuda geride kaldık. Gençlerin eğitiminin taktik aşırılık üzerine değil, teknik, bire bir ve hücum zihniyeti üzerine kurulmasını istiyorduk. Ve Milli Takım'da bir geçmişi olan genç bir teknik direktör istiyorduk. Üç isim vardı".







