Maldini, Lazio'yu ele geçirdi ve sözleşmesinin uzatılmasına doğru ilerliyor: Atalanta'dan onu geri almak için Lazio'ya ne kadara mal olacak?

Daniel Maldini, Lazio'da herkesi ikna etti. Ocak ayında Atalanta'dan transfer edilen bu "babanın izinden giden" oyuncu, Castellanos'un ayrılması ve yeni transfer Ratkov ile Dia'nın düşük performansının da etkisiyle, Maurizio Sarri'nin sahaya sürdüğü klasik üçlü hücumda sahte dokuz numara olarak ilkon birdeki yerini sağlamlaştırdı.





Rakiplere çok az referans noktası sunması fark yaratıyor ve Sassuolo ve özellikle Milan ile oynanan son iki lig maçını kazanan Lazio'ya yeni bir canlılık kattı. Neroverdi karşısında Lazio formasıyla ilk golünü attı, ardından eski takımı karşısında mükemmel bir performans sergiledi. Şimdi Lazio, yaz transfer dönemi öncesinde Maldini'nin geleceğini değerlendiriyor. Lotito ve Fabiani, Atalanta'nın sahibi olduğu bu oyuncuyu kadroya katıp katmayacaklarına karar vermek zorunda.







