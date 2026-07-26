Malavi’nin ilk katılımını yöneten Temwa Chawinga’dan Nijerya’nın şampiyonluk unvanını savunmasına kadar – NWSL taraftarları neden WAFCON’a ilgi göstermeli?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası, bu yaz 16 takıma genişletilmiş bir kadroyla ve kıtasal üstünlük övünme hakkının çok ötesine uzanan bir önemle Fas’a geri dönüyor. Turnuva, 2027 Kadınlar Dünya Kupası’nda Afrika’yı temsil edecek takımların belirlenmesine katkıda bulunacak; yarı finale yükselen dört takım doğrudan elemeyi geçecek, iki takım ise kıtalararası play-off’lara katılmaya hak kazanacak.

NWSL taraftarları için WAFCON kesinlikle kaçırılmaması gereken bir turnuva. Barbra Banda, Rachel Kundananji ve iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ve MVP seçilen Temwa Chawinga da dahil olmak üzere ligden on oyuncu turnuvada mücadele edecek. Son şampiyon Nijerya’nın kadrosunda üç NWSL oyuncusu yer alırken, Chawinga ise turnuvaya ilk kez katılan Malavi’yi yönetecek.

WAFCON, aynı zamanda yükselen yetenekler için önemli bir vitrin haline geldi; turnuvada göze çarpan performanslar sergileyen oyuncular, NWSL’ye ve Avrupa’nın en iyi liglerine transfer oluyor. İşte Fas’ta neyin söz konusu olduğu ve NWSL taraftarlarının neden bu turnuvayı takip etmesi gerektiği.