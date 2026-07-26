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Malavi’nin ilk katılımını yöneten Temwa Chawinga’dan Nijerya’nın şampiyonluk unvanını savunmasına kadar – NWSL taraftarları neden WAFCON’a ilgi göstermeli?

FEATURES
Nijerya
Zambia
Fas
Ivory Coast
Kamerun
T. Chawinga
B. Banda
M. Alozie
Kansas City Current
Orlando Pride
Chicago Stars
World Cup

Barbra Banda ve Temwa Chawinga’nın da aralarında bulunduğu on NWSL oyuncusu, kıtasal zafer ve 2027 Dünya Kupası elemeleri için mücadele edilecek olan WAFCON’un başrolünde yer alıyor.

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası, bu yaz 16 takıma genişletilmiş bir kadroyla ve kıtasal üstünlük övünme hakkının çok ötesine uzanan bir önemle Fas’a geri dönüyor. Turnuva, 2027 Kadınlar Dünya Kupası’nda Afrika’yı temsil edecek takımların belirlenmesine katkıda bulunacak; yarı finale yükselen dört takım doğrudan elemeyi geçecek, iki takım ise kıtalararası play-off’lara katılmaya hak kazanacak.

NWSL taraftarları için WAFCON kesinlikle kaçırılmaması gereken bir turnuva. Barbra Banda, Rachel Kundananji ve iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ve MVP seçilen Temwa Chawinga da dahil olmak üzere ligden on oyuncu turnuvada mücadele edecek. Son şampiyon Nijerya’nın kadrosunda üç NWSL oyuncusu yer alırken, Chawinga ise turnuvaya ilk kez katılan Malavi’yi yönetecek.

WAFCON, aynı zamanda yükselen yetenekler için önemli bir vitrin haline geldi; turnuvada göze çarpan performanslar sergileyen oyuncular, NWSL’ye ve Avrupa’nın en iyi liglerine transfer oluyor. İşte Fas’ta neyin söz konusu olduğu ve NWSL taraftarlarının neden bu turnuvayı takip etmesi gerektiği.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Malavi ve Temwa Chawinga

    Malavi, ülkenin en büyük iki yıldızının öncülüğünde WAFCON’da ilk kez sahneye çıkacak: Kansas City Current forveti Temwa Chawinga ve ablası, takım kaptanı Tabitha Chawinga. 30 yaşındaki Tabitha, Fransa’da OL Lyonnes takımında profesyonel olarak oynuyor; bir önceki sezonu Paris Saint-Germain’de kiralık olarak geçirdikten sonra 2024 yılında bu takıma katılmıştı.

    Temwa ise hızı, teknik becerisi ve gol vuruşları sayesinde NWSL’nin en korkulan forvetlerinden biri haline geldi. Bu yıl Current ile sözleşmesini uzatan Temwa, 2028 yılına kadar Kansas City’de kalacak.

    Chawinga, 2024'teki ilk NWSL sezonunda 20 gol atarak Sam Kerr'in 18 gol olan tek sezon rekorunu kırdı. Ayrıca lig tarihinde tek bir sezonda 13 rakibin hepsine gol atan ilk oyuncu oldu ve hem Altın Ayakkabı hem de MVP ödülünü kazandı.

    Chawinga, 2025 yılında da bu başarıyı tekrarlayarak 23 maçta 15 gol atıp bir kez daha Altın Ayakkabı ve MVP ödüllerini kazandı. Current’ın ilk dört maçını kaçırmasının ardından 2026 sezonu için yavaş bir başlangıç yapan Chawinga, geri döndükten sonra hiç vakit kaybetmedi. Mayıs ayında kulüp tarihindeki ilk hat-trick’i kaydeden Chawinga, 12 maçta 9 gol attı. Chawinga, 15 maçta 12 golle Altın Ayakkabı yarışında lider konumda bulunan Orlando Pride ve Zambiya forveti Barbra Banda’nın hemen arkasında yer alıyor.

    Şimdi, Malavi ilk kez FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılmaya çalışırken, Chawinga kardeşler de WAFCON’da ilk kez sahneye çıkacak.

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  • Rachel KundananjiGetty Images

    Zambiya'dan Barbra Banda, Racheal Kundananji ve Prisca Chliufya

    Zambiya’dan ve Pride’dan Banda, Bay FC’den Rachel Kundananji ile Angel City’den Prisca Chiufya gibi NWSL’de güçlü bir varlığa sahip olan oyuncularından bahsetmemek büyük bir eksiklik olur. Zambiya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılan 16 takımdan biri ve Afrika'nın en iyi takımlarından biri olarak adını duyurdu. Bu, Zambiya'nın üst üste dördüncü WAFCON katılımı ve takım, son şampiyon Nijerya, Mısır ve turnuvaya ilk kez katılan Malavi ile zorlu bir grupta yer alıyor.

    Banda, 12 golle NWSL'de şu anki en skorer oyuncu konumunda. Ayrıca 28 şutla gol vuruşları istatistiklerinde de birinci sırada yer alıyor. Banda'nın Zambiya'daki takım arkadaşı Kundananji de WAFCON'da izlenmesi gereken en iyi oyunculardan biri. Kundananji, iki yıl önce dünya rekoru niteliğinde bir transfer ücreti karşılığında NWSL’deki Bay FC ile sözleşme imzaladı. Son yıllarda Zambiya’nın başarısında ve yükselişinde kilit bir rol oynadı. Bu Zambiya kadrosunda bahsetmeye değer bir başka NWSL oyuncusu daha var: Chiufya. Chiufya, Banda veya Kundananji kadar çok gol kaydetmemiş olabilir, ancak NWSL’de geçirdiği süre boyunca büyük ses getirdi. Chiufya, 2025 yılında ilk olarak Orlando Pride ile sözleşme imzaladı; ancak daha sonra lig içi transfer ücreti karşılığında Angel City FC’ye katıldı.

  • Michelle Alozie Getty Images

    NWSL göz dolduruyor

    NWSL’den WAFCON’da 10 oyuncu yer alıyor; bu sayı oldukça etkileyici. Aşağıda, sırasıyla üçer oyuncuyla Nijerya ve Zambiya’nın başı çektiği oyuncu dağılımını görebilirsiniz.

    Kamerun (1): Monique Ngock (Washington Spirit)

    Fildişi Sahili (1): Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)

    Malavi (1): Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Mali (1): Aïssata Traoré (Boston Legacy)

    Nijerya (3): Deborah Abiodun (Washington Spirit); Gift Monday (Washington Spirit); Michelle Alozie (Chicago Stars)

    Zambiya (3): Barbra Banda (Orlando Pride); Racheal Kundananji (Bay FC); Prisca Chliufya (Angel City FC)

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  • AFCON 2025Getty Images

    Nijerya şampiyonluğunu koruyabilecek mi?

    Turnuvaya rekor niteliğinde 10 kez şampiyonluk kazanmış olan Nijerya, turnuvanın favorisi olarak giriyor. Super Falcons, özellikle 2024 finalinde ev sahibi Fas’ı geriye düşmüşken maçı çevirip yenmesinin ardından herkesin peşinde koşacağı takım olacak. Nijerya, kıtanın en geniş kadrolarından birine sahip olmaya devam ediyor. Kadronun başında, PSG'de forma giyen kaptan Rasheedat Ajibade, Everton'ın orta saha oyuncusu Toni Payne, Liga MX Femenil kulübü Pachuca'da stoper olarak oynayan tecrübeli savunma oyuncusu Osinachi Ohale ve Bay FC'de oynadıktan sonra Suudi Kadınlar Premier Ligi'ndeki Al Hilal kulübüne katılan forvet Asisat Oshoala gibi yıldızlar yer alıyor.

    Bu kadroya, hücumda yetenekli Esther Okoronkwo ve Jennifer Echegini gibi yeni nesil oyuncular da eklenerek Nijerya’ya her seviyede kalite ve derinlik kazandırıyor. Ayrıca NWSL’de forma giyen üçlü de kaliteyi daha da artırıyor. Şu anda Washington Spirit’te Deborah Abiodun ve Gift Monday, Chicago Stars’ta ise çok yönlü ve uzun süredir NWSL’de forma giyen Michelle Alozie forma giyiyor.

    Deneyim, yükselen yetenekler ve galibiyet kültürünün bu karışımı, Güney Afrika, Fas ve Zambiya gibi rakipler aradaki farkı kapatmaya devam etse de, Super Falcons’u 11. kıtasal şampiyonluğu kazanması için haklı bir favori haline getiriyor.

  • Gift Monday, Washington SpiritGetty Images

    2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Üzerindeki Etkisi

    Dünya Kupası kadrosunu belirleme gücüne sahip her turnuva büyük önem taşır. WAFCON, 1991’deki ilk Afrika Şampiyonası’na kadar uzanan 35 yıllık bir geçmişle eleme turnuvası olarak hizmet vermiştir. Yarı finale yükselen dört takımın tamamı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazanırken, iki takım daha kıtalararası play-off’lara yükselecektir.

    Ayrıca daha büyük bir maddi ödül de söz konusu. Bu yılın şampiyonu, bir önceki turnuvada verilen ödülün iki katı olan 2 milyon dolar alacak. Ancak bu rakam, erkekler AFCON şampiyonuna verilen 10 milyon doların oldukça altında kalıyor. WAFCON ikincisi 750.000 dolar alırken, toplam ödül havuzu 3,75 milyon dolardan 5,8 milyon dolara yükseldi.

    Dört doğrudan Dünya Kupası katılım hakkı ve kıtalararası play-off’larda iki yer söz konusu olduğundan, mücadele edilecek çok şey var. Nijerya favori olarak turnuvaya giriyor, ancak Malavi’den Chawinga kardeşler ve Yeşil Burun Adaları’nı çevreleyen artan heyecan, kaçırılmaması gereken bu turnuvaya daha da fazla ilgi katıyor.