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Malagò Grafica
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Malagò: "Sahada az sayıda İtalyan var ama çifte vatandaşlığı olan çok sayıda oyuncu İtalya'yı seçiyor. Benim seçimim mi? Kurallara uygun"

İtalya
R. Mancini
Serie A
Serie D
Serie C
Serie B

FIGC başkanlığına seçilmesi CONI savcılığı tarafından itiraz konusu yapıldı, ancak Via Allegri'nin 1 numarası durmuyor.

Federasyon Başkanı Giovanni Malagò, kendisini İtalyan futbolunun 1 numarası yapan seçimler için “aday olamayacağına” dair tüm iddiaları sert şekilde reddederek yoluna kararlılıkla devam ediyor ve yeni teknik direktör Roberto Mancini tarafından yapılacak aday kadro tercihlerinde bir sonraki milli arada çok sayıda yeniliğin görülebileceği Milli Takım dosyasında da baskısını güçlü biçimde sürdürüyor.

Kadınların Zamanı”ndaki konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan federasyon başkanı, Ansa’ya İtalya Milli Takımı’nın içinden geçtiği dönemi böyle anlattı.


  • “Mancini’ye güven”

    "Milli takıma güven mi? Güvenin olması gerekir, bir de eksik olan bunun olmaması olur. Bana öyle geliyor ki enerji ve pozitiflik de var, ama sonra her şey sahada kanıtlanmalı"

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  • Çifte vatandaşlığa sahip İtalyanlar

    "Serie A'da sahadaki İtalyanlar mı? Sayısal olarak İtalyanlar aslında o kadar fazla değil ama ligin bu başlangıcında çok iyi iş çıkarıyorlar. Bir de çifte vatandaş olan İtalyanlar var, bizimle olmayı seçmiş olmaları beni mutlu ediyor".

  • Düzenli seçim

    “Seçilmem düzenli ve geçerliydi, ancak muhalefetin itirazlarıyla karşılaştı. Durumu iyi biliyorum, ancak yeni dönem seçimlerden önce, seçimler sırasında ve hemen sonrasında engellendi. Uzun yıllardır farklı görüşlere sahip insanlarla diyalog kurmaya alışkınım. Sivil toplumun bir temsilcisiyim, tüm bunları gönüllü olarak yapıyorum ve seçildim, hiçbir zaman atanmadım. Spor dünyasını ve futbol dünyasını savunuyorum.”

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