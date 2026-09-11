Federasyon Başkanı Giovanni Malagò, kendisini İtalyan futbolunun 1 numarası yapan seçimler için “aday olamayacağına” dair tüm iddiaları sert şekilde reddederek yoluna kararlılıkla devam ediyor ve yeni teknik direktör Roberto Mancini tarafından yapılacak aday kadro tercihlerinde bir sonraki milli arada çok sayıda yeniliğin görülebileceği Milli Takım dosyasında da baskısını güçlü biçimde sürdürüyor.
Kadınların Zamanı”ndaki konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan federasyon başkanı, Ansa’ya İtalya Milli Takımı’nın içinden geçtiği dönemi böyle anlattı.