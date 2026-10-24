Giovanni Malagò, Figc Komiseri olarak Il Mattino gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu: "Ülkemiz birçok spor dalında yetenekler yetiştiriyor. Bu, değerlendirilmesi gereken bir birikim. Çemberi tamamlamalıyız. Beşinci Dünya Kupası'nı kazanırsak tarihin en çok şampiyonluk yaşayan millî takımı oluruz. Hayal kurmanın bedeli yok."
Calciomercato
Çeviri:
Malagò: "Roma'yı tutuyorum ve İtalya'nın beşinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hayal ediyorum"
Gönül verdiği takım hakkında: "Ailemin geçmişini inkâr etmiyorum. Babam, Roma'da yönetim kurulu üyeliği, ardından üç kez başkan yardımcılığı yaptı. Dino Viola ve Franco Sensi ile birlikte iki Serie A şampiyonluğuna katkıda bulundu. Çocukken onunla stada giderdim: Roma taraftarı olduğumu neden saklamam gerektiğini anlamıyorum. Bunu ikiyüzlülük olarak görüyorum. Ama kurumsal bir görev üstlendiğimde, aidiyetlerin yerini tarafsızlık alır."
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