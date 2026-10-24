Malagò: "Roma'yı tutuyorum ve İtalya'nın beşinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hayal ediyorum"

Gönül verdiği takım hakkında: "Ailemin geçmişini inkâr etmiyorum. Babam, Roma'da yönetim kurulu üyeliği, ardından üç kez başkan yardımcılığı yaptı. Dino Viola ve Franco Sensi ile birlikte iki Serie A şampiyonluğuna katkıda bulundu. Çocukken onunla stada giderdim: Roma taraftarı olduğumu neden saklamam gerektiğini anlamıyorum. Bunu ikiyüzlülük olarak görüyorum. Ama kurumsal bir görev üstlendiğimde, aidiyetlerin yerini tarafsızlık alır."