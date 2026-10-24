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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Malagò: "Roma'yı tutuyorum ve İtalya'nın beşinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hayal ediyorum"

Roma
Serie A

İtalya Futbol Federasyonu Komiseri konuştu

Giovanni Malagò, Figc Komiseri olarak Il Mattino gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu: "Ülkemiz birçok spor dalında yetenekler yetiştiriyor. Bu, değerlendirilmesi gereken bir birikim. Çemberi tamamlamalıyız. Beşinci Dünya Kupası'nı kazanırsak tarihin en çok şampiyonluk yaşayan millî takımı oluruz. Hayal kurmanın bedeli yok."


  • Gönül verdiği takım hakkında: "Ailemin geçmişini inkâr etmiyorum. Babam, Roma'da yönetim kurulu üyeliği, ardından üç kez başkan yardımcılığı yaptı. Dino Viola ve Franco Sensi ile birlikte iki Serie A şampiyonluğuna katkıda bulundu. Çocukken onunla stada giderdim: Roma taraftarı olduğumu neden saklamam gerektiğini anlamıyorum. Bunu ikiyüzlülük olarak görüyorum. Ama kurumsal bir görev üstlendiğimde, aidiyetlerin yerini tarafsızlık alır."

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