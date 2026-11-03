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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Malagò mu, Galliani mi? Juventus kimin tarafında? Carnevali'nin sözleri

Juventus
Serie A

Juventus'un CEO'su kulübün tutumunu dile getiriyor

Gelecek maçlar
AZ

AZ

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05 Kas 2026

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JUV

Juventus'un Hissedarlar Genel Kurulu'nda konuşan Giovanni Carnevali, kulübün CEO'su olarak, adaylık başvurularının yarın sona ereceği İtalya Futbol Federasyonu başkanlık seçimine de değindi: "Adriano Galliani ve Giovanni Malagò çok önemli iki isim, son derece yetkin kişiler. Oylama 14 Aralık'ta yapılacak. Dolayısıyla adayları değerlendirip programlarını incelemek için yeterince vaktimiz var." Carnevali'nin sözlerini Gazzetta.it aktardı.

  • Carnevali şöyle ekledi: "Diğer tüm paydaşları da biraz dinlememiz gerektiğine inanıyorum ama özellikle kulüp olarak sistemi iyileştirmeye çalışmak için katkıda bulunmamız ve yeni federasyon başkanı olacak kişiyi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum."

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV