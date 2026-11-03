Juventus'un Hissedarlar Genel Kurulu'nda konuşan Giovanni Carnevali, kulübün CEO'su olarak, adaylık başvurularının yarın sona ereceği İtalya Futbol Federasyonu başkanlık seçimine de değindi: "Adriano Galliani ve Giovanni Malagò çok önemli iki isim, son derece yetkin kişiler. Oylama 14 Aralık'ta yapılacak. Dolayısıyla adayları değerlendirip programlarını incelemek için yeterince vaktimiz var." Carnevali'nin sözlerini Gazzetta.it aktardı.
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Çeviri:
Malagò mu, Galliani mi? Juventus kimin tarafında? Carnevali'nin sözleri
Gelecek maçlar
Carnevali şöyle ekledi: "Diğer tüm paydaşları da biraz dinlememiz gerektiğine inanıyorum ama özellikle kulüp olarak sistemi iyileştirmeye çalışmak için katkıda bulunmamız ve yeni federasyon başkanı olacak kişiyi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum."
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