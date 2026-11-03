Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Juventus'un Hissedarlar Genel Kurulu'nda konuşan Giovanni Carnevali, kulübün CEO'su olarak, adaylık başvurularının yarın sona ereceği İtalya Futbol Federasyonu başkanlık seçimine de değindi: "Adriano Galliani ve Giovanni Malagò çok önemli iki isim, son derece yetkin kişiler. Oylama 14 Aralık'ta yapılacak. Dolayısıyla adayları değerlendirip programlarını incelemek için yeterince vaktimiz var." Carnevali'nin sözlerini Gazzetta.it aktardı.