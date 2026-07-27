Malagò, Maldini ve Leonardo ile görüşmesi öncesinde Andrea Pirlo meselesi hakkında konuştu: “Yeni teknik direktör mü? Çok sayıda mesaj aldım, yakında herkesle konuşacağım”

İtalya'nın bir sonraki teknik direktörüyle ilgili karar öncelikli bir mesele ve Giovanni Malagò, Il Sole 24Ore'nin bir etkinliğinde son gelişmeleri yorumladı: “Teknik direktör mü? Bu sabahtan beri çok sayıda mesaj alıyorum. Olması gerektiği gibi en kısa sürede herkesle konuşacağım. Zirve düzeyde sportif güvenilirliğimizi yeniden kazanmak için, hiçbir şeyin garanti olmadığı bir ortamda, bugün 13 ile 16 yaş arasında olan çocuklar üzerinde çalışmanız gerekir. Bu yüzden eğitim ve kültür açısından tüm sistemi değiştirmeniz gerekir ve bu, teknik direktörü de kapsar. Bu bir ekim meselesi, fikirler çok net. Bunu yapıyoruz, binbir zorluğa rağmen, çünkü bir dönüşüm gerekiyor. Daha önce futbol merkezli bir ülke olduğumuzu, bugün ise artık öyle olmadığımızı da hesaba katmak gerekiyor; çünkü artık başka birçok spor da var”.