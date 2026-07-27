İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malagò'yu, Andrea Pirlo olayının yarattığı belirgin rahatsızlığı gidermeye çalışacağı kritik bir gün bekliyor; Milli Takım teknik direktörü ve Club Italia sorumlusu Paolo Maldini ile yardımcısı Leonardo'nun istifa etme riski bulunuyor. FIGC'nin bir numarası, İtalyan futbolunun yeniden doğuş projesini emanet ettiği bu iki isimle, devam etmek için gerekli şartların hâlâ mevcut olup olmadığını anlamak amacıyla bir araya gelecek ve saat 18.00'den itibaren de yarınki Federal Konsey öncesinde çeşitli bileşenlerin temsilcileriyle görüşecek.
Çeviri:
Malagò, Maldini ve Leonardo ile görüşmesi öncesinde Andrea Pirlo meselesi hakkında konuştu: “Yeni teknik direktör mü? Çok sayıda mesaj aldım, yakında herkesle konuşacağım”
MALAGO' Il Sole 24 Ore'de
İtalya'nın bir sonraki teknik direktörüyle ilgili karar öncelikli bir mesele ve Giovanni Malagò, Il Sole 24Ore'nin bir etkinliğinde son gelişmeleri yorumladı: “Teknik direktör mü? Bu sabahtan beri çok sayıda mesaj alıyorum. Olması gerektiği gibi en kısa sürede herkesle konuşacağım. Zirve düzeyde sportif güvenilirliğimizi yeniden kazanmak için, hiçbir şeyin garanti olmadığı bir ortamda, bugün 13 ile 16 yaş arasında olan çocuklar üzerinde çalışmanız gerekir. Bu yüzden eğitim ve kültür açısından tüm sistemi değiştirmeniz gerekir ve bu, teknik direktörü de kapsar. Bu bir ekim meselesi, fikirler çok net. Bunu yapıyoruz, binbir zorluğa rağmen, çünkü bir dönüşüm gerekiyor. Daha önce futbol merkezli bir ülke olduğumuzu, bugün ise artık öyle olmadığımızı da hesaba katmak gerekiyor; çünkü artık başka birçok spor da var”.
“Milli takım teknik direktörü yarına kadar”
Daha sonra Roma'da Via Allegri'deki Futbol Federasyonu binasının önünde görüntülenen Malagò, orada bulunan gazetecilere şöyle konuştu: "Yeni teknik direktör mü? Kısa süre içinde, yarına kadar belli olacak. Çalışıyorum.” Abodi, çok kötü bir görüntü verildiğini söyledi: “Bunu kimin verdiğine bakmak gerekir".
Çok sıcak saatler
Malagò, Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola’dan gelen dikkat çekici “hayır”ların ve Maldini ile Leonardo’nun gündeme getirdiği Andrea Pirlo adaylığına ilişkin çok kısa süren sürecin miras bıraktığı büyük karmaşayı aşmaya çalışacak; bunu da Federasyonun yeni başkanının istediği atamalarla üç haftadan kısa süre önce doğan teknik projeye süreklilik kazandırabilecek bir çözüm arayarak yapacak. Elbette Maldini ve Leonardo ile yolların ayrılması halinde bir çıkış planı da hazırlayan Malagò, alternatif teknik direktör olarak Giorgio Chiellini’yi düşünüyor; İtalya Milli Takımı'nın başında ise Antonio Conte ile Roberto Mancini’den biri olabilir.
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