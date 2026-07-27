Malagò, Maldini ve Leonardo ile görüşmesi öncesinde Andrea Pirlo meselesi hakkında konuştu: “Yeni teknik direktör mü? Çok fazla mesaj aldım, yakında herkesle konuşacağım”

İtalya Milli Takımı'nın bir sonraki teknik direktörüne ilişkin karar öncelikli bir mesele ve Giovanni Malagò, Il Sole 24Ore'nin bir etkinliğinde yaptığı açıklamada son gelişmeleri değerlendirdi: “Milli takım teknik direktörü mü? Bu sabahtan beri çok sayıda mesaj alıyorum. Olması gerektiği gibi, mümkün olan en kısa sürede herkesle konuşacağım. Zirve düzeyde sportif güvenilirliğimizi yeniden kazanmak için, hiçbir şeyin garanti olmadığı bir ortamda, bugün 13 ile 16 yaş arasında olan çocuklar üzerinde çalışmanız gerekir. Bu nedenle eğitim ve kültür açısından tüm sistemi değiştirmeniz gerekiyor ve bu, teknik direktörü de kapsıyor. Bu bir ekim meselesi, fikirler çok net. Bunu, binbir karmaşıklığa rağmen yapıyoruz çünkü bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şunu da hesaba katmak lazım: Biz eskiden futbol merkezli bir ülkeydik, bugün ise artık öyle değiliz çünkü başka birçok spor dalı da var”.