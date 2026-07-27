İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malagò’yı, Andrea Pirlo vakasının yarattığı açık rahatsızlığı gidermeye çalışacağı kritik bir gün bekliyor. Milli takımın teknik direktörü ve Club Italia sorumlusu Paolo Maldini ile yardımcısı Leonardo’nun istifa etme riski bulunuyor. FIGC’nin bir numarası, İtalyan futbolunun yeniden doğuş projesini emanet ettiği bu iki kişiyle, yola devam etmek için hâlâ gerekli şartların olup olmadığını anlamak amacıyla bir araya gelecek ve saat 18.00’den itibaren de yarınki Federal Konsey öncesinde çeşitli bileşenlerin temsilcileriyle görüşecek.
Çeviri:
Malagò, Maldini ve Leonardo ile görüşmesi öncesinde Andrea Pirlo meselesi hakkında konuştu: “Yeni teknik direktör mü? Çok fazla mesaj aldım, yakında herkesle konuşacağım”
Malagò, Il Sole 24 Ore’ye konuştu
İtalya Milli Takımı'nın bir sonraki teknik direktörüne ilişkin karar öncelikli bir mesele ve Giovanni Malagò, Il Sole 24Ore'nin bir etkinliğinde yaptığı açıklamada son gelişmeleri değerlendirdi: “Milli takım teknik direktörü mü? Bu sabahtan beri çok sayıda mesaj alıyorum. Olması gerektiği gibi, mümkün olan en kısa sürede herkesle konuşacağım. Zirve düzeyde sportif güvenilirliğimizi yeniden kazanmak için, hiçbir şeyin garanti olmadığı bir ortamda, bugün 13 ile 16 yaş arasında olan çocuklar üzerinde çalışmanız gerekir. Bu nedenle eğitim ve kültür açısından tüm sistemi değiştirmeniz gerekiyor ve bu, teknik direktörü de kapsıyor. Bu bir ekim meselesi, fikirler çok net. Bunu, binbir karmaşıklığa rağmen yapıyoruz çünkü bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şunu da hesaba katmak lazım: Biz eskiden futbol merkezli bir ülkeydik, bugün ise artık öyle değiliz çünkü başka birçok spor dalı da var”.
Çok sıcak saatler
Malagò, Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola’dan gelen önemli “hayır”ların ve Maldini ile Leonardo’nun öne sürdüğü Andrea Pirlo adaylığına bağlı çok kısa süren sürecin miras bıraktığı büyük karmaşayı aşmaya çalışacak; çözümü ise Federasyon’un yeni başkanının istediği atamalarla üç haftadan kısa süre önce doğan teknik projeye süreklilik kazandırabilecek bir isimde arayacak. Elbette, Maldini ve Leonardo ile yolların ayrılması durumunda bir çıkış planı da hazırlayan başkan, alternatif teknik direktör olarak Giorgio Chiellini’yi düşünüyor; İtalya Milli Takımı’nın başına ise Antonio Conte ile Roberto Mancini’den birini getirmeyi planlıyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun