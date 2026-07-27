İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malagò’yu, Andrea Pirlo olayı nedeniyle ortaya çıkan açık rahatsızlığı gidermeye çalışacağı kritik bir gün bekliyor; Milli Takım teknik direktörü ve Club Italia sorumlusu Paolo Maldini ile yardımcısı Leonardo’nun istifa riski bulunuyor. FIGC’nin 1 numaralı ismi, İtalyan futbolunun yeniden doğuşu projesini emanet ettiği bu iki kişiyle, yola devam etmek için gerekli şartların hâlâ mevcut olup olmadığını anlamak adına görüşecek ve saat 18.00’den itibaren de yarınki Federal Konsey öncesinde çeşitli bileşenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
Çeviri:
Malagò, Maldini ve Leonardo ile görüşmesi öncesi Andrea Pirlo meselesi hakkında konuştu: "Yeni teknik direktör mü? Çok sayıda mesaj aldım, yakında herkesle konuşacağım"
MALAGO', Il Sole 24 Ore'de
İtalya'nın bir sonraki teknik direktörüyle ilgili karar öncelikli bir mesele ve Giovanni Malagò, Il Sole 24Ore'nin bir etkinliğinde son gelişmeleri değerlendirdi: “Teknik direktör mü? Bu sabahtan beri çok sayıda mesaj alıyorum. Gerektiği gibi, mümkün olan en kısa sürede herkesle konuşacağım. Zirve düzeyde, hiçbir şeyin garanti olmadığı rekabetçi güvenilirliğimizi yeniden kazanmak için bugün 13 ile 16 yaş arasında olan çocuklar üzerinde çalışmalısınız. Bu nedenle eğitim ve kültür açısından tüm yapıyı değiştirmeniz gerekir ve bu, antrenörü de kapsar. Bu bir ekim meselesi, fikirler çok net. Bunu, binbir zorluğa rağmen, bir dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiği için yapıyoruz. Şunu da hesaba katmak gerekir: Biz eskiden futbol merkezli bir ülkeydik, bugün ise artık öyle değiliz çünkü başka birçok spor da var”.
"TEKNİK DİREKTÖR YARINA KADAR"
Daha sonra Roma’daki Via Allegri’de bulunan Futbol Federasyonu binasının önünde görüntülenen Malagò, orada bulunan gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Yeni teknik direktör mü? Kısa süre içinde, yarına kadar gelecek. Çalışıyorum” Abodi çok kötü bir izlenim bırakıldığını söyledi: “Bunu kimin yaptığını görmek lazım".
Çok sıcak saatler
Malagò, Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola’dan gelen dikkat çekici “hayır”ların ve Maldini ile Leonardo’nun öne çıkardığı Andrea Pirlo adaylığına bağlı çok kısa süren sürecin miras bıraktığı büyük kargaşayı aşmaya çalışacak; yeni Federasyon başkanının istediği atamalarla üç haftadan kısa süre önce doğan teknik projeye süreklilik kazandırabilecek bir çözüm arayacak. Elbette Maldini ve Leonardo ile ayrılık yaşanması ihtimaline karşı bir çıkış planı da hazırlayan Malagò, alternatif teknik direktör olarak Giorgio Chiellini’yi düşünüyor; İtalya Milli Takımı’nın başına ise Antonio Conte ile Roberto Mancini’den birini getirmeyi planlıyor.
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