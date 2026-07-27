Malagò, Maldini ve Leonardo ile görüşmesi öncesi Andrea Pirlo meselesi hakkında konuştu: "Yeni teknik direktör mü? Çok sayıda mesaj aldım, yakında herkesle konuşacağım"

İtalya'nın bir sonraki teknik direktörüyle ilgili karar öncelikli bir mesele ve Giovanni Malagò, Il Sole 24Ore'nin bir etkinliğinde son gelişmeleri değerlendirdi: “Teknik direktör mü? Bu sabahtan beri çok sayıda mesaj alıyorum. Gerektiği gibi, mümkün olan en kısa sürede herkesle konuşacağım. Zirve düzeyde, hiçbir şeyin garanti olmadığı rekabetçi güvenilirliğimizi yeniden kazanmak için bugün 13 ile 16 yaş arasında olan çocuklar üzerinde çalışmalısınız. Bu nedenle eğitim ve kültür açısından tüm yapıyı değiştirmeniz gerekir ve bu, antrenörü de kapsar. Bu bir ekim meselesi, fikirler çok net. Bunu, binbir zorluğa rağmen, bir dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiği için yapıyoruz. Şunu da hesaba katmak gerekir: Biz eskiden futbol merkezli bir ülkeydik, bugün ise artık öyle değiliz çünkü başka birçok spor da var”.