Malagò: "Maldini A planı; ondan ve Leonardo'dan önce teknik direktörle hiçbir temas kurmadım. Ben bir yenilikçiyim"

Serie A Ligi ile ilişkiler





Bunu anladılar, ben de onlara bunu aynı derecede ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum: Federasyon ile el ele ve ayak ayak bağlı bir ürünleri var. Kulüp ile Milli Takım arasındaki ilişkiler önemlidir çünkü kadronuzdaki oyuncuların değerini belirler.





FIGC’nin durumu hakkında





Bana öyle geliyor ki, iyi iş çıkarmak için bir motivasyon var, insanlardan gelen özel bir ek motivasyon. Bunun bir meydan okuma olduğunu ve kesinlikle kendilerini bu işe adamaları gerektiğini biliyorlar. Onların önemli bir şeyin parçası olduklarını hissetmeleri için elimden geleni yapacağım.





Korsanlık fenomeni hakkında





Lig bu konuda çok çaba harcadı, siyaset de devreye girdi. Hakları satın alanların bu durumun ilk kurbanı olduğunu biliyorum. Korsanlıkla ilgili gerçekten absürt rakamlar gördüm. Yönetim ve ilişki kurma becerilerimle ve fikirlerimle bu çabaya katkıda bulunacağım; böylece korsanlık sorunu, tamamen olmasa da en azından büyük ölçüde gerçekten sona ersin.





İtalyan futbol hareketi hakkında





18 ile 35 yaş aralığındaki, Milli Takım için en önemli potansiyel havuzu oluşturan kesimden neredeyse altı milyon kişiyi kaybettik. Bu durum hem demografik düşüşten hem de giderek daha fazla gencin başka spor dallarını tercih etmesinden kaynaklanıyor. Buna rağmen, kayıtlı üye sayısı sabit kalmakla kalmadı, hatta 5'er kişilik futbol, kadın futbolu ve plaj futbolunun da eklenmesiyle arttı. Ancak bugün asıl zorluk, gençleri bir spora yönelten o taklitçilik fenomenini besleyerek sporun cazibesini yeniden yaratmaktır. Eğer bir Sinner kazanırsa, bir gencin “Tenis oynamak istiyorum” demesi daha olasıdır. Aynı şekilde, Milano-Cortina Olimpiyatları’nda olağanüstü sonuçlar elde edilirse, kış sporlarının daha ilgi çekici hale gelmesi doğaldır.





Kadın futbolu hakkında





Birkaç yıl öncesine bakarsak, Serie A ligindeki profesyonellik konusu kazanılmış bir zaferdir. Avrupa’da podyuma çok yakın seviyelere ulaşan bazı takımlarımızda iyi bir rekabet seviyesi var ve milli takımımız da kesinlikle rekabetçidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Norveç’te, Kanada’da ve Büyük Britanya’da kızlar okullarda ve üniversitelerde futbol oynuyorlar çünkü gerekli organizasyon ve altyapı mevcut. Elbette aradaki fark hala var; tabanı genişletmemiz gerektiği açık. Erkek futbolunda zaten var olan ancak bugün zayıflamaya başlayan bir durumu pekiştirmek gerekiyorsa, kadın futbolunda ise bunu sıfırdan kazanmanız gerekiyor.





Yenilik ve gelişen futbol





Sporun felsefesine, hatta neredeyse dinine ihanet etmeden daha fazla heyecan yaratmaya yarayan her şeyi dikkate almak doğrudur. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat etmek gerekir. Bana göre bu konuda harika bir iş çıkaran spor dalı voleyboldur: gerçekten muhteşem bir şey yaratmıştır. Düşünürseniz, eski top değişimi yerine her harekete puan verilen “rally point” sistemi getirildiğinde, bu çığır açan bir devrim gibi görünüyordu. Oysa bugün artık kimse bunu sorgulamıyor. Bu yüzden ortaya çıkan yeniliklere o kadar da karşı değilim. Hatta, örneğin simülasyona karşı cezaları destekliyorum ve zaman kaybettirenleri cezalandırmaya da son derece sıcak bakıyorum: bu gerçekten tahammül edilemez bir durum. Stadyuma gidip maçı izlemek isteyenlere karşı bir haksızlıktır.





Dünya Kupası’ndaki Fransa-İspanya yarı finali hakkında





Fransa, kadro derinliği ve genel kalite açısından bir adım önde. Bazı açılardan Fransa-İspanya maçı, erken bir final niteliğinde: Bu mücadeleden galip çıkan takım, daha iyi fiziksel kondisyonu sayesinde turnuvada önemli bir avantaj elde edecek.







