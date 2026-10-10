Giovanni Malagò, Mondovì’deki Sport e Culture Festival’e konuk olan FIGC Komiseri, İtalyan futbolunun başına geçmesine neden olan motivasyonlara yeniden değindi: "Futbolu geldiği bu hale indirgenmiş görmek benim için acı vericiydi, biraz da ormanın çağrısı gibiydi. Bizim, futbolda da gururumuzu yeniden kazanmamız gerekiyor. Ben, grup olarak herkese karşı varlık gösterebileceğimizi düşünüyorum. Donnarumma bana Mancini tercihinden memnun olduklarını söylemişti, ben de her zaman önce sporcuları dinledim".





Malagò, Sportmediaset’in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Mancini ile konuşurken ona söylediğim ilk şey şuydu: maçtan önce asla ayağınıza dolanmayacağım, bu sahaya müdahale olur, ama ben her zaman buradayım, herkes için, sevinçte de kederde de. Club Italia başkanı rolümden sıyrıldım, futboldan anlarım ama bunu Claudio Ranieri kadar nasıl anlayabilirim? Ranieri ve Zola projemize büyük bir güvenilirlik katıyor. Bugün genç İtalyan oyuncuların oynatılmasının ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlayan önemli kulüpler de var".





"Babam bugün ne derdi? 22 Haziran’da bana benimle gurur duyduğunu söylerdi, sonrasında ise olanlardan dolayı her gün onları o memlekete göndermemi isterdi. Abodi’den araba alır mıydım? Bildiğim kadarıyla hiç otomobille ilgilenmedi...", diye ekledi eski CONI başkanı.



