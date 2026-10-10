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Malagò Grafica
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Malagò: "Futbolun geldiği o noktayı görmek benim için acı vericiydi." Ve şu vurguyu yaptı: "Şimdi sonuçlar gelmeye başladı"

İtalya

FIGC Komiseri konuşuyor

Giovanni Malagò, Mondovì’deki Sport e Culture Festival’e konuk olan FIGC Komiseri, İtalyan futbolunun başına geçmesine neden olan motivasyonlara yeniden değindi: "Futbolu geldiği bu hale indirgenmiş görmek benim için acı vericiydi, biraz da ormanın çağrısı gibiydi. Bizim, futbolda da gururumuzu yeniden kazanmamız gerekiyor. Ben, grup olarak herkese karşı varlık gösterebileceğimizi düşünüyorum. Donnarumma bana Mancini tercihinden memnun olduklarını söylemişti, ben de her zaman önce sporcuları dinledim".


Malagò, Sportmediaset’in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Mancini ile konuşurken ona söylediğim ilk şey şuydu: maçtan önce asla ayağınıza dolanmayacağım, bu sahaya müdahale olur, ama ben her zaman buradayım, herkes için, sevinçte de kederde de. Club Italia başkanı rolümden sıyrıldım, futboldan anlarım ama bunu Claudio Ranieri kadar nasıl anlayabilirim? Ranieri ve Zola projemize büyük bir güvenilirlik katıyor. Bugün genç İtalyan oyuncuların oynatılmasının ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlayan önemli kulüpler de var".


"Babam bugün ne derdi? 22 Haziran’da bana benimle gurur duyduğunu söylerdi, sonrasında ise olanlardan dolayı her gün onları o memlekete göndermemi isterdi. Abodi’den araba alır mıydım? Bildiğim kadarıyla hiç otomobille ilgilenmedi...", diye ekledi eski CONI başkanı.


  • Ardından, kendisini Federasyon Başkanlığı görevinden Komiserlik görevine taşıyan son olayla ilgili olarak şöyle konuştu: "İnanılmaz ve yorucu aylar oldu. Kendimi komiser olarak buldum. Ancak çalışmayı hiç bırakmadık, farklı ve cesur bir şeyler yapmalıyız, kendimize asla izin veremeyeceğimiz tek şey yerimizde saymak. Milli takım teknik direktörü konusunda birçok kişi bunun yanlış olduğunu söylüyordu".


    Ve son olarak: "Bugün kendimi, Avrupa Şampiyonası finallerine kalmış bir 21 Yaş Altı Milli Takım ile, Olimpiyatlar'a geri dönme hedefiyle ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olarak sahaya çıkacağımız bu takımla birlikte buluyorum. İtalya, Kasım ayında, çok zorlu bir grupta ve iyi futbol oynayarak, coşkulu, ilk kez forma giyen oyuncularla ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilecek gençlerle dolu bir kadroyla Nations League'de çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. İtalyanların tanımadığı, Mancini'nin üzerinde iyi çalıştığı oyuncular bunlar. Ardından kadın milli takımı da Dünya Kupası'na katılım için mücadele ediyor. Bunu başarabildik mi? Bilmiyorum ama sonuçlar geliyor".



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