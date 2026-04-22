Kaylin Kyle Mic'd Up (04.22.2026)GOAL
"Major League Soccer'ın ne kadar yol katettiğini düşünmek bile akıl almaz" - Apple TV'den Kaylyn Kyle, Vancouver Whitecaps, Jesse Marsch'ın Kanada milli takımı ve Neymar'ın MLS'e transferi hakkında

Mikrofon başında: Kaylyn Kyle, MLS'deki Kanadalı takımları analiz ediyor, Inter Miami'nin Javier Mascherano'nun yerine kimi getirebileceğini değerlendiriyor ve Neymar'ın Kuzey Amerika'ya neden mükemmel bir uyum sağlayacağını anlatıyor

Kaylyn Kyle Kanadalı ve bununla gurur duyuyor. Vancouver’dan çok da uzak olmayan bir yerde doğan eski Kanada kadın milli takım yıldızının, MLS’deki hemşerilerine karşı özel bir ilgisi olduğu bir sır değil. Ne de olsa aralarında özel bir bağ var. Kanadalılar birbirlerine destek olurlar ve Kanada futbolu yükselişte. Kyle, önceki nesil için büyük emek harcadı. Şimdi ise başarıların gerçekleşmesini izliyor.

"Birçok kez başım belaya girdi ama aslında umurumda değil. Ben utanmadan Kanadalıyım. Umurumda değil. Vancouver'ı seviyorum. Vancouver Whitecaps ile büyüdüm," diyor GOAL'a.

Ve şu anda taraftar olmak için iyi bir zaman. Whitecaps geçen yıl MLS Kupası finalinde oynadı ve hak ettikleri kupayı kaldırmaktan Lionel Messi'nin ustalık gösterisi kadar uzaktaydı. Bu, şehir değiştirmek üzere olan bir kulüp için harika bir başarı olurdu. Kyle ve Kanadalı dostları için iyi haber ne mi? Vancouver yine burada ve belki de biraz daha iyi olabilirler.

"Bana göre Major League Soccer'da en güzel futbolu oynayan takımlardan biri, çünkü direkt pas oyununu yapabiliyorlar. Ama aynı zamanda farklı oyuncularla oyun kurmak için birçok farklı yol da var. Ligin tartışmasız en iyi iki çift pivotu olan Andres Cubas ve Sebastian Berhalter var. Henüz gol atmamış olan Thomas Muller var, bu yüzden gol attığında korkutucu olacak. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ryan Gauld var. ABD Erkek Milli Takımı'na girmeye çalışan Brian White var. Yani Vancouver'ın etrafında pek çok soru işareti var," diye ekliyor.

Bu da iyi oldu, çünkü Whitecaps’ın şu anda liderliğini sürdürdüğü Batı Konferansı son derece rekabetçi. LAFC iyi bir takım, ama yükselişte olan San Jose Earthquakes de öyle. En iyi takımlar güçlü ve orta sıralardaki takımlar da uzun zamandır görülmemiş bir seviyede. Kyle, bunun şüphesiz iyi bir şey olduğuna inanıyor.

Bu kaotik ligde başka gelişmeler de var. Neymar'ın MLS'e gelip FC Cincinnati forması giyebileceğine dair söylentiler vardı. Bu ilginç bir gelişme olurdu, ama Kyle'a göre de iyi bir uyum olurdu. Sonuçta, Neymar'ın hâlâ verecek çok şeyi var.

"Neymar'ın herhangi bir takıma katılması mantıklı. Bence Neymar'ın saha dışı davranışları, bir futbolcu olarak değerini düşürdü. Ama tamamen dürüst olalım, Messi ve Cristiano Ronaldo zirvedeyken, Barcelona ve Real Madrid günlerinde, Neymar da oradaydı. O, tartışmasız ve hala tartışmasız, Brezilya'dan çıkan en iyi üç veya dört oyuncudan biri, o kadar iyi," diye ekliyor.

Bu çılgın bir ortam ve Kyle, Apple TV için her hafta bunu analiz ediyor. GOAL'un ABD ve yurtdışındaki futbolun durumu hakkında analistlerin, spikerlerin ve diğer uzmanların görüşlerini aktardığı düzenli bir program olan Mic'd Up'ın bir başka bölümünde, MLS, Dünya Kupası, Neymar ve daha fazlasını konuşmak üzere masaya oturdu.

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.

    MLS SEZONUNUN ŞİMDİYE KADARKİ GELİŞİMİ

    GOAL: Şu ana kadar geçen MLS sezonu hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?

    KYLE: Son birkaç sezondur genel olarak Doğu'nun Batı'dan daha zorlu olduğu söyleniyordu. Daha rekabetçi takımlar var. Ve bence bu yıl durum değişti. Batı, daha önce hiç görmediğimiz kadar rekabetçi hale geldi. Ayrıca, sekiz ya da dokuz takımın diğer takımlardan uzaklaşmaya başladığına dair bir söylem var. Bu, gerçekten sahaya çıkıp büyük oyuncular için büyük hamleler yapan takımlar. Ve bence bu, Major League Soccer'da daha önce hiç görmediğimiz bir şey.

    GOAL: BU İYİ BİR ŞEY Mİ?

    KYLE: Bunu Premier League'de görüyorsunuz. La Liga'da, Ligue 1'de görüyorsunuz, takımlarınızın sezon sonunda nerede bitireceğini biliyorsunuz, oysa Major League Soccer'da bunu tahmin etmeye çalışırsanız, kendinizi çılgına çevirirsiniz. Her hafta kimin kazanacağını bilmiyorsunuz. Bize bu çılgın sezon öncesi tahminleri yaptırıyorlar. Bunları yapmayı her zaman seviyorum, ama aynı zamanda her zaman nefret ediyorum.

    Ayrıca ligle ilgili anlatıların da değiştiğini düşünüyorum, örneğin altyapıya ne kadar para aktarıldığına bakın. Sanırım Kuzey Amerika'da futbola özel altyapıya 10 milyar dolar civarında bir yatırım yapıldı. Bu, komisyon başkanımız Don Garber göreve geldiğinde, sadece 10 Major League Soccer takımı varken gördüğümüz durumdan çok farklı. Artık futbola özel stadyumlar, futbola özel antrenman sahaları var. Dünya Kupası yaklaşıyor ve dünyanın en büyük ülkeleri, dünya standartlarında ve en üst düzeyde oldukları için bazı MLS futbol antrenman sahalarında antrenman yapacaklar. Ve buraya gelen ve daha önce gördüğümüz birçok oyuncu, "Vay canına, burası ne kadar güzel bir antrenman tesisi" diyor. Major League Soccer'ın sadece otuz yılda ne kadar yol kat ettiğini düşünmek oldukça çılgınca.

    MLS'deki Kanadalı Takımlar Hakkında

    GOAL: Vancouver'a gelince, bu yılki şansları hakkında ne düşünüyorsun? Hedefe ulaşmak için neye ihtiyaçları var? Geçen yıl kupa finaline kalmışlardı, ama ne eksik?

    KYLE: Bu yüzden pek çok kez başım belaya girdi ama aslında umurumda değil. Ben, pişmanlık duymayan bir Kanadalıyım. Umurumda değil. Vancouver'ı seviyorum. Vancouver Whitecaps ile büyüdüm.

    Şu anda Vancouver'da eksik olan çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Jesper Sorensen yönetimindeki son iki sezondaki Vancouver Whitecaps'a bakarsanız, o benim Major League Soccer'daki en sevdiğim teknik direktörlerden biri. Bir oyun felsefesi uyguladı. Vanni Sartini yönetiminde böyle bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Bence o bir nevi temeli oluşturdu ve elinden geldiğince ilerletti. Kendi karakterini, saha dışındaki şakalarını en iyi şekilde ekledi. Oyunculara bir nevi güven verdi.

    Sonra gelen Sorensen var ve bana göre Major League Soccer'da en güzel futbolu oynayan takımlardan biri, çünkü direkt pas oyununu oynayabiliyorlar. Ama aynı zamanda farklı oyuncularla oyun kurmak için birçok farklı yol da var. Ligin tartışmasız en iyi iki çift pivotu olan Andres Cubas ve Sebastian Berhalter var. Henüz gol atmamış olan Thomas Muller var, gol attığında korkutucu olacak. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ryan Gauld var. ABD Erkek Milli Takımı'na girmeye çalışan Brian White var. Yani Vancouver'ın etrafında pek çok soru işareti var, bir de oyuncuları satma yeteneği var. Ama bunu, örneğin Philadelphia Union gibi, çok fazla oyuncu sattığınız ve tamamen farklı bir takım gibi göründüğünüz bir durum olarak görmeyin; Vancouver ise dengeli kalmayı başardı. Bu da, bu da olağanüstü bir şey.

    GOAL: Montreal'e gelince. Bir teknik direktörü kovdular, heyecanlanacak pek bir şey yok. Bu sadece ihmal mi?

    KYLE: Mesele şu ki, ister eskiden Montreal Impact olsun, ister FC Montreal, taraftar kitlesi rakipsiz ve sonra gidip inanılmaz bir futbol stadyumu inşa ettiler, bu gerçek dışı bir şey. Her şeyden önce taraftarlar için üzülüyorum, çünkü Vancouver'ın yıllardır yaptığı gibi, iyi, kötü, çirkin her durumda stadyuma geliyorlar. Ve şimdi Vancouver kazanıyor. Yatırım yapıyorlar. Thomas Muller gibi büyük oyuncuları kadroya katıyorlar. Bu olduğunda X'i tekrar okumak zorunda kaldım!

    Montreal ise, MLS'de oynayan Nacho Piazzi dışında, hiçbir zaman öyle bir takım olmadı. O, orada takımın temel direklerinden biriydi. Aslında pek heyecan verici değillerdi. Ve tabii ki, yetişen genç oyuncularını çok satıyorlar. Bu yüzden Montreal'de olanları görmek üzücü, çünkü çok muhteşem olabilirdi.

    Toronto'ya gelince, bence birkaç kötü DP transferi yaptılar, durumu tersine çevirdiler ve Josh Sargent'a çok para harcadılar. Umarım başarılı olur ve her hafta gol atar. Çünkü aksi takdirde, dürüst olmak gerekirse, Toronto'nun doğu konferansında rekabetçi hale gelmesi için hâlâ iki transfer dönemi daha geçmesi gerektiğini düşünüyorum.

    GOAL: Toronto konusunda bu ilginç. Şu anda sadece bir yeniden yapılanma gibi görünüyor...

    KYLE: Toronto olduğunuzda kaç kez yeniden yapılanma olduğunu söyleyebilirsiniz? Çünkü Toronto para pompalıyor. Ve bu onların en sevdiğim yanı. Toronto'nun utanmadan, "batırdık. Hadi gidip Josh Sargent'a 22 milyon dolar artı ek ödemeler yapalım. Potansiyel olarak 27'ye çıkabilir." Bu çılgın bir rakam. Onun için fazla para harcadıklarını mı düşünüyorum? Evet, bence takımınızı kurmak için bu rolü dolduracak üç oyuncu alabilirdiniz.

    NEYMAR'IN MLS'E GEÇİŞİ

    GOAL: Neymar'ın FC Cincinnati'ye transfer olacağına dair söylentiler dolaşıyor. Neymar'ın MLS'de oynaması mantıklı olur mu?

    KYLE: Evet.

    GOAL: Sence mantıklı mı?

    KYLE: Neymar her yerde mantıklıdır. Bence Neymar'ın saha dışındaki davranışları, bir futbolcu olarak değerini düşürdü. Ama tamamen dürüst olalım, Messi ve Cristiano Ronaldo zirvedeyken, Barcelona ve Real Madrid günlerinde, Neymar da tam oradaydı. O, tartışmasız ve hala tartışmasız, Brezilya'dan çıkan en iyi üç veya dört oyuncudan biri, o kadar iyi. Şu anda Santos'ta formda ve sağlıklı. Carlo Ancelotti'nin onu Brezilya kadrosuna alması beni şaşırtmaz. Almazlarsa aptallık etmiş olurlar bence.

    GOAL: Bu gerçekten de olması gereken bir şey gibi görünüyor...

    KYLE: Olması gerekiyor. Çünkü Brezilya'nın son milli maç dönemine baktığımda, Neymar gibi bir oyuncu yok, tabii sağlıklı ve formda olduğunda. Bunun onun son Dünya Kupası olacağını hissediyorum. Bu, "Kariyerini bitirirken bize olumlu bir şey ver!" diye düşündüğümüz son Neymar anı. Bize 'oh, karnavala gidiyor, kız kardeşinin doğum günü için' diyeceğimiz bir şey yapma." Bize her zaman sevdiğimiz ve hayran olduğumuz Neymar'ı göster, çünkü o harika bir oyuncu ve bu spor için çok iyi.

    JAVIER MASCHERANO VE INTER MIAMI HAKKINDA

    HEDEF: Jorge Mas ve David Beckham olsaydınız, Inter Miami’nin yeni teknik direktörü olarak kimi atardınız?

    KYLE: Bana kimleri öneriyorsun? Bana üç isim ver, ben de sana ikisini söyleyeyim.

    GOAL: Hadi Xavi...

    KYLE: Benim de ilk aklıma gelen oydu.

    GOAL: Lionel Scaloni, Dünya Kupası'ndan sonra

    KYLE: Bu harika, harika bir öneri. Evet, insanların Wilfried Nancy'yi önerdiğini biliyorum, ama onun bu işten uzak durması gerekiyor. Onun koçluk tarzı ve o takımdaki büyük kişilikler göz önüne alındığında, bu bir çatışmaya yol açacaktır. Bu, Wilfried Nancy'ye karşı bir şey değil. Bence o harika bir koç. Sadece bu işin ona uygun olmadığını düşünüyorum. Arjantin'den sonra Scaloni'yi kesinlikle görebiliyorum, özellikle de Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterirlerse.

    KANADA VE DÜNYA KUPASI HAKKINDA

    GOAL: Dünya Kupası'nda Kanada milli takımı için bir tahminde bulunur musun?

    KYLE: Bence grubumuzu birinci bitireceğiz. Sonra evimizde kalıp Vancouver'da oynayacağız. Ve sanırım 32 turunu geçeceğimizi söylemek istiyorum.

    GOAL: Bu bir başarı mı?

    KYLE: Evet! Kesinlikle evet. Şu anda grup aşamasına bakıyorum, 12 grup var ve Dünya Kupası daha büyük olduğu için 48 takım var. Grubumuzdan çıkamazsak, bunu hak etmiyoruz demektir. Dürüst olmak gerekirse, grubumuzu birinci bitirme potansiyelimiz var ve umalım da 32 turunda daha zayıf bir rakiple karşılaşalım. Ama Alphonso Davies'in sağlıklı olması gerekiyor ve gol atmaya başlamalıyız, açık oyunda gol atmalıyız, çünkü son yedi maçta iki gol atmak yeterli değil.

    GOAL: Devam olarak, Jesse Marsch hakkında ne düşünüyorsunuz?

    KYLE: Onu seviyorum. Dürüst ve şeffaf biri. En üst düzeyde futbolcu olarak oynamış. En üst düzeyde teknik direktörlük yapmış, yani işin içinden geliyor. En üst seviyede oynamamış bir teknik direktör olmakla, takımın bir nevi "underdog" zihniyetine sahip olduğu ve onun takımı ayağa kaldırabileceği bir takıma girmek çok farklıdır. Yüksek pres uygulayan bir takım oynamak istiyorlar, neredeyse New York Red Bulls veya Red Bull organizasyonu gibi. Bence bunu yapacak oyuncularımız var. Çok atletik bir takımımız var. Gençlik ve tecrübeyi bir arada barındırıyoruz. Şu anda merak ettiğim şey, dörtlü mü yoksa beşli mi oynayacağı ve Davies'i nasıl kullanacağı. Onu bek olarak mı oynatacak? Kanat olarak mı oynatacak? Forvet olarak mı oynatacak? Ne yapacağını bilmiyorum.