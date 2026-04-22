"Major League Soccer'ın ne kadar yol katettiğini düşünmek bile akıl almaz" - Apple TV'den Kaylyn Kyle, Vancouver Whitecaps, Jesse Marsch'ın Kanada milli takımı ve Neymar'ın MLS'e transferi hakkında

Kaylyn Kyle Kanadalı ve bununla gurur duyuyor. Vancouver’dan çok da uzak olmayan bir yerde doğan eski Kanada kadın milli takım yıldızının, MLS’deki hemşerilerine karşı özel bir ilgisi olduğu bir sır değil. Ne de olsa aralarında özel bir bağ var. Kanadalılar birbirlerine destek olurlar ve Kanada futbolu yükselişte. Kyle, önceki nesil için büyük emek harcadı. Şimdi ise başarıların gerçekleşmesini izliyor.

"Birçok kez başım belaya girdi ama aslında umurumda değil. Ben utanmadan Kanadalıyım. Umurumda değil. Vancouver'ı seviyorum. Vancouver Whitecaps ile büyüdüm," diyor GOAL'a.

Ve şu anda taraftar olmak için iyi bir zaman. Whitecaps geçen yıl MLS Kupası finalinde oynadı ve hak ettikleri kupayı kaldırmaktan Lionel Messi'nin ustalık gösterisi kadar uzaktaydı. Bu, şehir değiştirmek üzere olan bir kulüp için harika bir başarı olurdu. Kyle ve Kanadalı dostları için iyi haber ne mi? Vancouver yine burada ve belki de biraz daha iyi olabilirler.

"Bana göre Major League Soccer'da en güzel futbolu oynayan takımlardan biri, çünkü direkt pas oyununu yapabiliyorlar. Ama aynı zamanda farklı oyuncularla oyun kurmak için birçok farklı yol da var. Ligin tartışmasız en iyi iki çift pivotu olan Andres Cubas ve Sebastian Berhalter var. Henüz gol atmamış olan Thomas Muller var, bu yüzden gol attığında korkutucu olacak. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ryan Gauld var. ABD Erkek Milli Takımı'na girmeye çalışan Brian White var. Yani Vancouver'ın etrafında pek çok soru işareti var," diye ekliyor.

Bu da iyi oldu, çünkü Whitecaps’ın şu anda liderliğini sürdürdüğü Batı Konferansı son derece rekabetçi. LAFC iyi bir takım, ama yükselişte olan San Jose Earthquakes de öyle. En iyi takımlar güçlü ve orta sıralardaki takımlar da uzun zamandır görülmemiş bir seviyede. Kyle, bunun şüphesiz iyi bir şey olduğuna inanıyor.

Bu kaotik ligde başka gelişmeler de var. Neymar'ın MLS'e gelip FC Cincinnati forması giyebileceğine dair söylentiler vardı. Bu ilginç bir gelişme olurdu, ama Kyle'a göre de iyi bir uyum olurdu. Sonuçta, Neymar'ın hâlâ verecek çok şeyi var.

"Neymar'ın herhangi bir takıma katılması mantıklı. Bence Neymar'ın saha dışı davranışları, bir futbolcu olarak değerini düşürdü. Ama tamamen dürüst olalım, Messi ve Cristiano Ronaldo zirvedeyken, Barcelona ve Real Madrid günlerinde, Neymar da oradaydı. O, tartışmasız ve hala tartışmasız, Brezilya'dan çıkan en iyi üç veya dört oyuncudan biri, o kadar iyi," diye ekliyor.

Bu çılgın bir ortam ve Kyle, Apple TV için her hafta bunu analiz ediyor. GOAL'un ABD ve yurtdışındaki futbolun durumu hakkında analistlerin, spikerlerin ve diğer uzmanların görüşlerini aktardığı düzenli bir program olan Mic'd Up'ın bir başka bölümünde, MLS, Dünya Kupası, Neymar ve daha fazlasını konuşmak üzere masaya oturdu.

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.