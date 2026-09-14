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AC Cesena v Brescia Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Maifredi: "Juventus, Spalletti’nin görevine devam etmesi doğru değildi; her zaman kafa karıştırıcı açıklamalarla yanıt veriyor"

Juventus
L. Spalletti

Juventus’un 1990-91 sezonundaki eski teknik direktörü, Juventus’un yaşadığı kötü dönemi yorumluyor

Gigi Maifredi, 1990-91 sezonunda Juventus'u çalıştıran teknik adam, TuttoJuve.com'a verdiği röportajda siyah-beyazlıların zor dönemini değerlendirdi: "Juventus, hâlâ kendi kimliğini bulamamış bir takım, zaman zaman iyi futbol oynayabiliyor ama dün akşamkiler gibi basit hatalara da düşebiliyor".


Sassuolo karşısında maçın son bölümünde yenilen gollerle ilgili olarak: "Delilik. Sonra birçok kişi sakatlıkların arkasına sığınıyor ama takım, Locatelli'nin yokluğunu kaldırabilir. Ancak takım içinde şu anda sahip olmadıkları bir coşkuya ihtiyacınız var, hepsi kendini sınav altında hissediyor".



  • Spalletti hakkında: "Birisi seni Şampiyonlar Ligi'ne götürmüyorsa ve sen onu ne olursa olsun takımda tutuyorsan, bu onu değerlendirmediğin anlamına gelir. Görevde kalmaması gerekiyordu, sonra da her zaman o karmaşık açıklamalarıyla cevap veriyor. Belki Juventus taraftarlarının sabrı şimdiden tükenmeye başlıyordur. Juventus taraftarı Antonio Conte'yi yeniden mi ister? Elbette, alınması gereken isim tam olarak Conte'ydi. Eğer kulüp sahipliği geçmişte yaşananları hâlâ hesaba katıyorsa, bunun nedeni biraz alıngan olmalarıdır. Sorun şu ki, bütün bunlar Juventus'un aleyhine dönüyor".


    Diziliş: "Ben 4-2-3-1'i her zaman eleştirdim, çünkü bence bu kendi kendine zarar veren bir diziliş. 4-3-3 daha fazla tatmin sağlayabiliyor, ayrıca Juventus'un da o tür futbolu oynayacak oyuncuları var. Bana göre Spalletti her konuda, özellikle de rollerde daha fazla netlik bulmak zorunda".


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