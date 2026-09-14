Spalletti hakkında: "Birisi seni Şampiyonlar Ligi'ne götürmüyorsa ve sen onu ne olursa olsun takımda tutuyorsan, bu onu değerlendirmediğin anlamına gelir. Görevde kalmaması gerekiyordu, sonra da her zaman o karmaşık açıklamalarıyla cevap veriyor. Belki Juventus taraftarlarının sabrı şimdiden tükenmeye başlıyordur. Juventus taraftarı Antonio Conte'yi yeniden mi ister? Elbette, alınması gereken isim tam olarak Conte'ydi. Eğer kulüp sahipliği geçmişte yaşananları hâlâ hesaba katıyorsa, bunun nedeni biraz alıngan olmalarıdır. Sorun şu ki, bütün bunlar Juventus'un aleyhine dönüyor".





Diziliş: "Ben 4-2-3-1'i her zaman eleştirdim, çünkü bence bu kendi kendine zarar veren bir diziliş. 4-3-3 daha fazla tatmin sağlayabiliyor, ayrıca Juventus'un da o tür futbolu oynayacak oyuncuları var. Bana göre Spalletti her konuda, özellikle de rollerde daha fazla netlik bulmak zorunda".



