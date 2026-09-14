Gigi Maifredi, 1990-91 sezonunda Juventus'u çalıştıran teknik adam, TuttoJuve.com'a verdiği röportajda siyah-beyazlıların zor dönemini değerlendirdi: "Juventus, hâlâ kendi kimliğini bulamamış bir takım, zaman zaman iyi futbol oynayabiliyor ama dün akşamkiler gibi basit hatalara da düşebiliyor".
Sassuolo karşısında maçın son bölümünde yenilen gollerle ilgili olarak: "Delilik. Sonra birçok kişi sakatlıkların arkasına sığınıyor ama takım, Locatelli'nin yokluğunu kaldırabilir. Ancak takım içinde şu anda sahip olmadıkları bir coşkuya ihtiyacınız var, hepsi kendini sınav altında hissediyor".