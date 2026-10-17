Getty Images Sport
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Mahsur kaldılar! Barbra Banda, ABD'nin Ebola protokolleri nedeniyle 21 günlük karantinaya girmek zorunda kalan Zambiyalı NWSL yıldızları arasında
Federal sağlık zorunlulukları gelişleri geciktiriyor
Chicago Stars forveti Racheal Kundananji ve Angel City kanat oyuncusu Prisca Chilufya, millî takım görevlerinin ardından Banda ile birlikte giriş kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Takım, Uganda ile oynayacağı Olimpiyat eleme maçı için bu ayın başlarında Kampala'ya gitti. İlk maçtaki 2-1'lik yenilgiyi kendi sahasında aldığı 4-1'lik net galibiyetle telafi ederek Los Angeles 2028'e katılma hakkı kazandı.
- ZUMA Press Wire
Yetkililer sıkı onay prosedürlerini doğruladı
Taraftarların ve kulüplerin, yerel sezonun kritik bir döneminde önde gelen millî oyuncularından bir anda yararlanamamalarına ilişkin acil endişelerini dile getirmesinin ardından lig yönetimi hukuki duruma hızla açıklık getirdi.
Üç oyuncunun önemli lig maçları öncesinde takımlarına katılmasını şu anda engelleyen idari gecikmeye değinen ABD'nin en üst düzey ligi, antrenmanlara veya maçlara yeniden başlanabilmesi için sıkı halk sağlığı kurallarının yerine getirilmesi gerektiğini doğruladı.
NWSL, cuma günü yaptığı açıklamada, “Son millî maç döneminde Zambiya Kadın Millî Takımı'nda görev almalarının ardından bazı oyuncular, Doğu Afrika bölgesinden dönen yolcular için ABD hükümetinin zorunlu kıldığı ülkeye yeniden girişe ilişkin halk sağlığı protokollerine şu anda uyuyor” dedi.
Yayılan bölgesel salgın önlem alınmasına yol açıyor
Sınır kontrollerinin sıkılaştırılması, Orta ve Doğu Afrika'da virüsün yayılımındaki artıştan kaynaklanıyor. Washington'daki yetkililer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda veya Güney Sudan'ı ziyaret etmiş kişilere ülkeye girişlerinde 21 günlük zorunlu karantina uyguluyor.
Mevcut sağlık acil durumu, Kongo'nun doğusundaki vaka sayısında yaşanan ciddi artışın ardından mayıs ortasında resmen ilan edildi. Ülkenin sağlık bakanlığı 9.066 vaka ve 4.381 ölümü doğrularken, bölge dışından taşınan vakalar son dönemde Uganda ve Kenya'ya da yayıldı.
Bu yasal kısıtlamaları aşmak ve tüm personelin sağlığını korumak için aktif iş birliğinin sürdüğünü vurgulayan lig, şu açıklamayı yaptı: "NWSL, oyuncuların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için kulüpleri ve ABD göçmenlik makamlarıyla birlikte çalışıyor; tüm oyuncuların sağlık durumu son derece iyi."
- Getty Images Sport
Yıldızlar olmadan kritik maçlar kapıda
Bu beklenmedik idari aksilik, sezon sonrası play-off'ların başlamasına yalnızca iki tur kala, kritik bir dönemde yaşandı. Pride ve Stars, hücumdaki en önemli oyuncularından yoksun olmaları nedeniyle play-off sıralamasındaki yerlerini korumak için çıkacakları zorlu maçlarda ciddi dezavantaj yaşayacak. Normal sezon belirleyici son aşamasına girerken teknik ekiplerin hızla alternatif taktik düzenler geliştirmesi gerekiyor.
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