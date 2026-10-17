Mahsur kaldılar! Barbra Banda, ABD'nin Ebola protokolleri nedeniyle 21 günlük karantinaya girmek zorunda kalan Zambiyalı NWSL yıldızları arasında

Taraftarların ve kulüplerin, yerel sezonun kritik bir döneminde önde gelen millî oyuncularından bir anda yararlanamamalarına ilişkin acil endişelerini dile getirmesinin ardından lig yönetimi hukuki duruma hızla açıklık getirdi.

Üç oyuncunun önemli lig maçları öncesinde takımlarına katılmasını şu anda engelleyen idari gecikmeye değinen ABD'nin en üst düzey ligi, antrenmanlara veya maçlara yeniden başlanabilmesi için sıkı halk sağlığı kurallarının yerine getirilmesi gerektiğini doğruladı.

NWSL, cuma günü yaptığı açıklamada, “Son millî maç döneminde Zambiya Kadın Millî Takımı'nda görev almalarının ardından bazı oyuncular, Doğu Afrika bölgesinden dönen yolcular için ABD hükümetinin zorunlu kıldığı ülkeye yeniden girişe ilişkin halk sağlığı protokollerine şu anda uyuyor” dedi.