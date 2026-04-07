Getty Images Entertainment
Çeviri:
Mahkeme, Miami'de oynanan Villarreal-Barcelona maçına karşı La Liga oyuncularının protestosunun yasal olduğuna hükmedince Javier Tebas bir kez daha ağır bir darbe aldı
Mahkeme, yasadışı grev iddiasını reddetti
Tebas için önemli bir hukuki darbe niteliğinde olan bir kararla, Ulusal Mahkeme, La Liga oyuncularının bu sezonun başlarında düzenledikleri kısa süreli protestonun tamamen yasal olduğuna hükmetti.
La Liga, maçların başlangıcında yapılan 15 saniyelik duraklamayı "gizli grev" olarak sınıflandırmaya çalışmıştı, ancak mahkeme bu iddiaları reddederek, bu eylemi sendikal özgürlükle bağlantılı ifade özgürlüğü hakkının bir tezahürü olarak nitelendirdi.
Anlaşmazlık, kulüp kaptanlarının maçların ilk saniyelerinde oyunu durdurma konusunda anlaşmaya vardıkları dokuzuncu hafta maçlarında başladı. Bu toplu hareket, Villarreal ile Barcelona arasındaki maçın Miami'ye taşınmasına yönelik tartışmalı teklife doğrudan bir tepkiydi; bu plan sonunda rafa kaldırıldı.
Mahkeme, tüm maçların başka bir olay yaşanmadan tamamlandığı için bu duraklamanın maç gününün gidişatı açısından "hiçbir önemi" olmadığını belirtti.
- Getty Images Sport
Tebas'ın maddi tazminat talepleri reddedildi
Lig, protestonun ciddi ticari zarara yol açtığını öne sürerek Oyuncular Birliği’ne (AFE) karşı agresif bir şekilde yasal işlem başlatmıştı.
La Liga, bu eylemin ürünlerine 8,7 milyon avroluk bir kayba yol açtığını savunmuştu. Ancak yargı, bu rakamlardan etkilenmedi ve protestonun grev olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli yasal şartları karşılamadığını belirtti.
Kararda, oyuncuların Miami projesiyle ilgili La Liga'nın şeffaflık ve diyalog eksikliğinden hareketle bu eylemi gerçekleştirdikleri vurgulandı.
Mahkemeye göre, bu eylem, sporcuların çalışma koşullarını ve rekabetin bütünlüğünü doğrudan etkileyen tartışmalardan dışlanmalarının ardından memnuniyetsizliklerini dile getirmeleri için sembolik bir yoldu.
Başarısız bir arabuluculuk süreci
Bu hukuki mücadele, İspanyol futbolunun iki yönetim organı arasındaki iletişimin kopmasının ardından başladı. AFE Başkanı David Aganzo, Aralık ayında Konfederasyonlar Arası Arabuluculuk ve Tahkim Servisi’nde (SIMA) düzenlenen bir arabuluculuk toplantısına katılmıştı, ancak Tebas’ın toplantıya katılmaması dikkat çekti.
Anlaşmaya varılamaması üzerine lig, konuyu Ulusal Mahkemeye taşıdı ve burada bu yenilgiyi aldı.
Mahkeme, toplu eylemin çalışma saatleri içinde gerçekleştiğini kabul etmesine rağmen, protestonun süresinin -sadece 10 ila 15 saniye- yasadışı grev olarak değerlendirilmesini engellediğini savundu.
Yargıçlar, La Liga'nın Miami hazırlık maçının planlama aşamalarında oyuncular sendikasına yeterli bilgi vermediğini belirtmiş ve oyuncuların sembolik yollarla muhalefetlerini ifade etme ihtiyacını daha da haklı çıkarmıştır.
- Getty Images Entertainment
La Liga mücadelesine devam edeceğini taahhüt ediyor
Her zamanki gibi, Tebas ve yönetimi bu konuyu burada bırakmaya niyetli değil. La Liga, bu adımın "profesyonel futbol alanında bu hakların kapsamını netleştirmek ve rekabetin bütünlüğü ile görsel-işitsel haklarının yeterli düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla" atıldığını belirterek, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacağını şimdiden duyurdu.
Kararın ardından yaptığı açıklamada lig, "kararın kendisinin, en önemli bir dönemde görsel-işitsel ürünün normal gelişimini doğrudan etkileyen toplu eylemin yol açtığı itibar ve ekonomik etkiyi kanıtlanmış bir gerçek olarak kabul ettiğini" vurguladı.