Mahkeme, Miami'de oynanan Villarreal-Barcelona maçına karşı La Liga oyuncularının protestosunun yasal olduğuna hükmedince Javier Tebas bir kez daha ağır bir darbe aldı

Tebas için önemli bir hukuki darbe niteliğinde olan bir kararla, Ulusal Mahkeme, La Liga oyuncularının bu sezonun başlarında düzenledikleri kısa süreli protestonun tamamen yasal olduğuna hükmetti.

La Liga, maçların başlangıcında yapılan 15 saniyelik duraklamayı "gizli grev" olarak sınıflandırmaya çalışmıştı, ancak mahkeme bu iddiaları reddederek, bu eylemi sendikal özgürlükle bağlantılı ifade özgürlüğü hakkının bir tezahürü olarak nitelendirdi.

Anlaşmazlık, kulüp kaptanlarının maçların ilk saniyelerinde oyunu durdurma konusunda anlaşmaya vardıkları dokuzuncu hafta maçlarında başladı. Bu toplu hareket, Villarreal ile Barcelona arasındaki maçın Miami'ye taşınmasına yönelik tartışmalı teklife doğrudan bir tepkiydi; bu plan sonunda rafa kaldırıldı.

Mahkeme, tüm maçların başka bir olay yaşanmadan tamamlandığı için bu duraklamanın maç gününün gidişatı açısından "hiçbir önemi" olmadığını belirtti.



