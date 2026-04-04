Madridli bir yorumcu Real Madrid oyuncularını eleştiriyor: "Ruhsuz bir takım... Mbappé, Ronaldo değil"

Roncero sözlerine şöyle devam etti: "İşleri akışına bırakan bir takım, ruhunu yitirmiş bir takımdır. Ne kadar kaliteli olursa olsun, bu yeterli değildir."

"Liderler istiyorum. Sadece bağırmakla kalmayıp, diğerlerini harekete geçiren insanlar. Valverde'de gördüğümüz şey, City maçında çok açıktı. O, La Liga'yı kaybedersek bağırıp sinirlenen türden biri."

"Mbappé'yi çok affediyorum, çünkü çok gol atıyor ve birçok maçta bizi kurtarıyor, ancak bugün gibi günlerde, 3 fırsatı kaçırıp kalecinin parlamasına neden olduğunda, onun isyan ettiğini görmedim. Cristiano'nun dediği gibi 'Ben buradayım' dediğini görmedim" dedi.

"Oyuncuların kalitesi beni yormaya başladı. Bu kadar kaliteyi istediğimden emin değilim. Benim istediğim şey kazananlar ve Real Madrid'in kazananlara ihtiyacı var. Kadronun yarısını değiştirmesi gerekiyor" diye ekledi.

"Kazananlarımız yok, bireysel olarak iyi oyuncularımız var, ancak odaları harekete geçirecek ruha sahip değiller. Soyunma odasında dolaplara vurup bağırmıyorlar... Telefonlarına bakıp, bu gece Atlético'nun kazanıp kazanmadığını kontrol etmeye devam edecekler, ama bu önemli değil, çünkü daha sonra Girona'ya kaybedecekler. Bütün yıl boyunca yaptıkları buydu. Üzgünüm."