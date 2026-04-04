Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

Çeviri:

Madridli bir yorumcu Real Madrid oyuncularını eleştiriyor: "Ruhsuz bir takım... Mbappé, Ronaldo değil"

Mallorca - Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
C. Ronaldo
K. Mbappe
Premier Lig
İspanya
Suudi Arabistan

Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu kaybetti

Real Madrid, 30. haftada ev sahibi Real Mallorca'ya 1-2 yenilerek La Liga şampiyonluğu yarışındaki şansını azalttı.

Mallorca, 17. sırada 31 puana yükselirken, Real Madrid ise La Liga'da 69 puanla ikinci sırada kaldı.

Real Madrid, aynı haftada Atlético Madrid ile karşılaşacak olan lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde.

AS gazetesi başkan yardımcısı Tomás Ronsero, "Barcelona bu gece kaybetse bile, Real Madrid'in La Liga'yı kaybettiğini düşünüyorum" dedi.

As'ta yayınlanan açıklamalarında Ronsero, "Real Madrid yaptığı işe inanmalı, takım iki iyi maç çıkarırsa, Herkes heyecanını geri kazanıyor, taraftarlar takıma olan güvenini geri kazanıyor ve bir sonraki maçta sahada dolaştıklarını görüyorsunuz. Gol yediklerinde rahatsız olmuyorlar, sinirlenmiyorlar, itiraz etmiyorlar, hakeme veya rakiplere baskı yapmıyorlar, heyecanlı görünmüyorlar ve işlerin akışına bırakıyorlar."

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid kadrosunun yarısını yenilemesi gerekiyor

    Roncero sözlerine şöyle devam etti: "İşleri akışına bırakan bir takım, ruhunu yitirmiş bir takımdır. Ne kadar kaliteli olursa olsun, bu yeterli değildir."

    "Liderler istiyorum. Sadece bağırmakla kalmayıp, diğerlerini harekete geçiren insanlar. Valverde'de gördüğümüz şey, City maçında çok açıktı. O, La Liga'yı kaybedersek bağırıp sinirlenen türden biri."

    "Mbappé'yi çok affediyorum, çünkü çok gol atıyor ve birçok maçta bizi kurtarıyor, ancak bugün gibi günlerde, 3 fırsatı kaçırıp kalecinin parlamasına neden olduğunda, onun isyan ettiğini görmedim. Cristiano'nun dediği gibi 'Ben buradayım' dediğini görmedim" dedi.

    "Oyuncuların kalitesi beni yormaya başladı. Bu kadar kaliteyi istediğimden emin değilim. Benim istediğim şey kazananlar ve Real Madrid'in kazananlara ihtiyacı var. Kadronun yarısını değiştirmesi gerekiyor" diye ekledi.

    "Kazananlarımız yok, bireysel olarak iyi oyuncularımız var, ancak odaları harekete geçirecek ruha sahip değiller. Soyunma odasında dolaplara vurup bağırmıyorlar... Telefonlarına bakıp, bu gece Atlético'nun kazanıp kazanmadığını kontrol etmeye devam edecekler, ama bu önemli değil, çünkü daha sonra Girona'ya kaybedecekler. Bütün yıl boyunca yaptıkları buydu. Üzgünüm."

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
La Liga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY