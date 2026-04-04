Madridli bir yorumcu Real Madrid oyuncularını eleştiriyor: "Ruhsuz bir takım... Mbappé, Ronaldo değil"

Real Madrid, 30. haftada ev sahibi Real Mallorca'ya 1-2 yenilerek La Liga şampiyonluğu yarışındaki şansını azalttı.
Mallorca, 17. sırada 31 puana yükselirken, Real Madrid ise La Liga'da 69 puanla ikinci sırada kaldı.
Real Madrid, aynı haftada Atlético Madrid ile karşılaşacak olan lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde.
AS gazetesi başkan yardımcısı Tomás Ronsero, "Barcelona bu gece kaybetse bile, Real Madrid'in La Liga'yı kaybettiğini düşünüyorum" dedi.
As'ta yayınlanan açıklamalarında Ronsero, "Real Madrid yaptığı işe inanmalı, takım iki iyi maç çıkarırsa, Herkes heyecanını geri kazanıyor, taraftarlar takıma olan güvenini geri kazanıyor ve bir sonraki maçta sahada dolaştıklarını görüyorsunuz. Gol yediklerinde rahatsız olmuyorlar, sinirlenmiyorlar, itiraz etmiyorlar, hakeme veya rakiplere baskı yapmıyorlar, heyecanlı görünmüyorlar ve işlerin akışına bırakıyorlar."
