Madridli bir yorumcu öfkeleniyor: Real Madrid'in yıldızı çocuk değil... Satılmalı

Real Madrid analisti Tomás Roncero, La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid'in Mallorca'ya 1-2 yenilmesinin ardından Fransız oyuncu Eduardo Camavinga'nın performansını eleştirdi.

AS gazetesi genel müdür yardımcısı Ronsero, maçın yayınlandığı sırada Cadena SER radyosundaki Carrusel Deportivo programına konuk oldu.

"Defensa Central" ağı, Ronsero'nun Camavinga'yı eleştirdiği ve önümüzdeki yaz ayrılması gerektiğini savunduğu açıklamalarını yayınladı.

Roncero, "Camavinga, hayal kırıklığı yaratan davranışları nedeniyle gelecek sezon Santiago Bernabéu'da kalmamalı" dedi.

    Kamavinga'yı satmakta tereddüt etmeyecektir

    Kamavinga, Morlanis'in arkadan yaptığı atakta savunmaya çekilmediği için Mallorca'nın ilk golünün başlıca sorumlularından biriydi. 

    Rüdiger, takım arkadaşı Camavinga'yı bu konuda azarladı ve Roncero, bu tavrın haklı olduğunu düşünüyor.

    "Gol anındaki geri çekilme beni çok kızdırdı. Camavinga yavaşça geri dönüyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi eski hatalarını tekrarlıyor, bu yüzden Rüdiger'in öfkelenmesine şaşırmadım" diye ekledi.

    Roncero, Camavinga'nın artık deneyimli bir oyuncu olduğunu ve hoşgörü gösterilmesi gereken bir çocuk olmadığını belirtti.

    "Sorun şu ki, Camavinga 3 yıldır oynuyor ve ilk 11'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Gelişmekte olan bir çocuk değil" diye vurguladı.

    Son zamanlarda çıkan söylentilerde olduğu gibi, kulüp Paris Saint-Germain'den ciddi bir teklif alırsa, Camavinga'yı satmakta tereddüt etmeyeceğini belirtti.

