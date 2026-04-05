Madridli bir yorumcu öfkeleniyor: Real Madrid'in yıldızı çocuk değil... Satılmalı

Real Madrid analisti Tomás Roncero, La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid'in Mallorca'ya 1-2 yenilmesinin ardından Fransız oyuncu Eduardo Camavinga'nın performansını eleştirdi.
AS gazetesi genel müdür yardımcısı Ronsero, maçın yayınlandığı sırada Cadena SER radyosundaki Carrusel Deportivo programına konuk oldu.
"Defensa Central" ağı, Ronsero'nun Camavinga'yı eleştirdiği ve önümüzdeki yaz ayrılması gerektiğini savunduğu açıklamalarını yayınladı.
Roncero, "Camavinga, hayal kırıklığı yaratan davranışları nedeniyle gelecek sezon Santiago Bernabéu'da kalmamalı" dedi.
