Madridli bir yorumcu öfkeleniyor: Real Madrid'in yıldızı çocuk değil... Satılmalı

Kamavinga, Morlanis'in arkadan yaptığı atakta savunmaya çekilmediği için Mallorca'nın ilk golünün başlıca sorumlularından biriydi.

Rüdiger, takım arkadaşı Camavinga'yı bu konuda azarladı ve Roncero, bu tavrın haklı olduğunu düşünüyor.

"Gol anındaki geri çekilme beni çok kızdırdı. Camavinga yavaşça geri dönüyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi eski hatalarını tekrarlıyor, bu yüzden Rüdiger'in öfkelenmesine şaşırmadım" diye ekledi.

Roncero, Camavinga'nın artık deneyimli bir oyuncu olduğunu ve hoşgörü gösterilmesi gereken bir çocuk olmadığını belirtti.

"Sorun şu ki, Camavinga 3 yıldır oynuyor ve ilk 11'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Gelişmekte olan bir çocuk değil" diye vurguladı.

Son zamanlarda çıkan söylentilerde olduğu gibi, kulüp Paris Saint-Germain'den ciddi bir teklif alırsa, Camavinga'yı satmakta tereddüt etmeyeceğini belirtti.

Ayrıca okuyun

