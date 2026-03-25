Trent Alexander-Arnold Thomas Tuchel England
"Madrid ve başka hiçbir şey" - Thomas Tuchel'in sert reddi sonrasında Trent Alexander-Arnold bir daha İngiltere milli takımında forma giyebilecek mi?

Ekim 2024'te Sky Sports'a verdiği röportajda Trent Alexander-Arnold'a kariyerinin geri kalanında hangi hedefleri olduğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha kazanmak, Liverpool'un kaptanı olmak, İngiltere milli takımıyla kupa kaldırmak ya da Ballon d'Or'u kazanmak arasında hangisini tercih edeceği soruldu. Sağ bek, en gerçekçi olmayan – ve en önemsiz – seçenek olan sonuncuyu tercih etti.

Ancak Alexander-Arnold'un bu tercihi, zihninin tam olarak nerede olduğunu açıkça ortaya koydu ve onun daha sonra Anfield'ın ev sahibi kahramanı olmaktan çıkıp Santiago Bernabéu'da sıradan bir yıldız oyuncuya dönüşme kararını hiç de şaşırtıcı hale getirmedi. Odak noktası, takım kupalarından bireysel başarılara çok net bir şekilde kaymıştı.

"[Ben] futbolun efsanesi, oyunu değiştiren biri olmak istiyorum," diye açıklamıştı o zamanlar. "Sadece emekli olduktan sonraki sabah aynaya bakıp, elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyebilirsin. Kaç kupa kazandığın ya da kaç madalyan olduğu önemli değil. Önemli olan oyuna ne kattığın ve potansiyelini tam olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğin.

"Altı yaşımdan beri adımla birlikte potansiyel kelimesi sıkça kullanılıyor. Eğer o potansiyele ulaşır ve olabileceğine inandığın oyuncu, yani gelmiş geçmiş en iyilerden biri olursan, o zaman mutlu olursun. Sanırım kaç kupa kazandığının bir önemi yok.

"Bir sözüm var: 'Oyunu oynamayın, oyunu değiştirin.' Dürüst olmak gerekirse, futbol tarihinin muhtemelen en iyi sağ beklerinden biri olarak anılmak istiyorum."

Alexander-Arnold için ne yazık ki, Thomas Tuchel 27 yaşındaki oyuncunun bugün futbolda en iyi beş İngiliz sağ bek arasında bile yer almadığını düşünüyor. Bu da, kazanma şansı olmayan bir Ballon d'Or'u kovalamak için Liverpool'u liderlik etme fırsatını feda eden bu muazzam yetenekli futbolcunun, bu yazki Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etme şansının sıfır olduğu anlamına geliyor. Daha da kötüsü, Alexander-Arnold'un bir daha asla İngiltere milli takımında forma giyemeyebileceği ihtimali de var...

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Derbide belirleyici bir asist

    Gareth Bale hakkında ne derseniz deyin, onun bir ulusal kahraman olduğu tartışılmaz. Artık emekli olan bu kanat oyuncusu için her zaman öncelik sırası şöyleydi: "Galler. Golf. Madrid. Bu sırayla." Ancak şu anda Alexander-Arnold, kendi ifadesiyle, "Madrid. Ve başka hiçbir şey." diyor.

    Çok yönlü savunma oyuncusu, Pazar akşamı Bernabeu'da oynanan muhteşem ve dramatik derbide Real'in Atletico'yu yenmesine yardımcı olmak için oyuna girdikten sonra bu sözleri yazdı.

    Nahuel Molina, Alexander-Arnold'un Dani Carvajal'ın yerine oyuna girmesinden sadece birkaç saniye sonra skoru eşitledi, ancak İngiliz oyuncu, rakip sahaya yaptığı tipik cesur bir atakla sol kanattan maçın galibiyet golünü atan Vinicius Junior'u buldu ve ev sahibi takımın yeniden öne geçmesinde rol oynadı.

    Adil olmak gerekirse, Brezilyalı oyuncu Alexander-Arnold'un saha boyu pasını aldığında hâlâ yapması gereken çok şey vardı, ancak bu yine de sağ bek oyuncusunun İspanya'da sakatlıklarla kesintiye uğrayan döneminin şu ana kadarki en önemli anıydı.

    Elbette, hücum açısından neler yapabileceğini gösteren bu küçük hatırlatma, Tuchel üzerinde hiçbir etki yaratmadı.

    Bunu biliyoruz çünkü Jarell Quansah, Pazartesi günü Uruguay ve Japonya ile oynanacak bu ayki hazırlık maçları için Alman teknik adamın kadrosundan çekildiğinde, teknik direktör Alexander-Arnold'a başvurmak yerine Ben White'ı kadroya çağırmayı tercih etti.

  • England Press ConferenceGetty Images Sport

    Tuchel, Trent'e güvenmiyor

    Bir bakıma, Tuchel'in Alexander-Arnold'u kadroya almaması o kadar da şaşırtıcı değildi. Eski Chelsea teknik direktörü Ocak 2025'te görevi resmen devraldığından bu yana İngiltere'nin oynadığı 10 maçın sadece birinde forma giymişti; o da geçen yaz Andorra'ya karşı 1-0 kazanılan ve Curtis Jones'un sağ bekte ilk 11'de başladığı maçta ikinci yarıda oyuna girmesiyle olmuştu.

    Tuchel, göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra, Alexander-Arnold'u oynatmanın olumsuz yönlerinin olumlu yönlerinden daha ağır bastığına dair yaygın görüşü paylaştığını da açıkça belirtmişti.

    Tuchel geçen yıl, "Bazen onun hücum katkılarına çok fazla güvendiğini ve savunma disiplinine ve çabasına pek önem vermediğini görebiliyorum" demişti.

    "Özellikle eleme maçları ve turnuva maçları söz konusu olduğunda, tek bir defans hatası, yüzde 100 uyanık olmadığınız tek bir an, belirleyici olabilir, valizlerinizi toplayıp eve dönmenize neden olabilir."

    Temel olarak, Tuchel Alexander-Arnold'a güvenmiyor - İngiltere'nin alternatifleri bu kadar kısıtlı olduğu bir dönemde bile.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ağır bir suçlama

    Gareth Southgate'in "Üç Aslanlar"ın başında olduğu dönemde, Alexander-Arnold sağ bek pozisyonu için yaşanan yoğun rekabet nedeniyle İngiltere milli takımında düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmakta zorlandı.

    Kyle Walker ve Kieran Trippier, teknik açıdan Alexander-Arnold kadar yetenekli olmayabilirlerdi, ancak en iyi dönemlerinde şüphesiz daha çalışkan savunmacılardı, pozisyonlarını kaybetmeye veya rakip kanat oyuncularına yenik düşmeye daha az meyilliydi.

    Ancak asıl şok edici olan, Walker ve Trippier'in milli takımdan emekli olduğu ve Reece James'in (daha önce Trent'e tercih edilen bir başka oyuncu) bir kez daha sakatlık nedeniyle kenarda kaldığı bir dönemde, Alexander-Arnold'un 35 kişilik İngiltere kadrosuna bile girememesidir.

    Tuchel, Alexander-Arnold'un yerine Djed Spence ve Tino Livramento'yu seçti - her ne kadar ikisinin toplamda sadece altı milli maç tecrübesi olsa da ve her ikisi de sırasıyla Tottenham ve Newcastle'da gerçekten berbat Premier Lig savunmalarının parçası olsalar da.

    Alexander-Arnold'un savunma eksikliklerine yönelik bir başka sert eleştiride, teknik direktör ayrıca Bayer Leverkusen'den Quansah ve Aston Villa'dan Ezri Konsa'nın - ikisi de aslen stoper olan oyuncular - savunmanın sağ tarafında daha iyi seçenekler olduğuna inanıyor.

  • Ben White Arsenal England 2022Getty Images

    En büyük hakaret

    Ancak Alexander-Arnold'u asıl kızdıracak olan, White'ı tekrar kadroya dahil etme kararıdır.

    Geçen Eylül ayında Scouser'ı kadroya almama kararını açıklarken Tuchel, Alexander-Arnold'un İngiltere milli takımına geri dönmek için "çaresiz" olduğunu açıklamıştı. Buna karşılık White, üç yıldan fazla bir süredir milli takım kadrosuna girmeyi reddetmişti. Bu nedenle, Arsenal'in geçici ve ikinci tercih edilen sağ bek oyuncusunun, sakatlanan Quansah'ın yerine milli takıma çağrılması, Alexander-Arnold için en büyük hakaret anlamına geliyordu.

    Madrid'e transfer olduktan sonra form ve kondisyon sorunları yaşamış olabilir, ancak White Ocak ayından bu yana Premier Lig'de bir dakika bile oynamadı.

    Cuma günü Uruguay ve Salı günü Japonya ile oynanacak maçların, Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasından önce İngiltere'nin son hazırlık maçları olduğunu düşünürsek, Alexander-Arnold'un şu andan sezon sonuna kadar Tuchel'in planlarına nasıl geri dönebileceğini tahmin etmek zor.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sonuç bellidir

    Alexander-Arnold, 16. Avrupa Kupası zaferini hedefleyen ve yeniden yükselişe geçmiş gibi görünen Real Madrid'de elbette dikkatleri üzerine çekebilir; ancak çeyrek finalde Bayern Münih ile karşılaşacakları düşünülürse, pek ikna edici olmayan yeni teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın Blancos'u yarı finale taşıması açıkçası sürpriz olur.

    Ancak Alexander-Arnold'un klasik asistleri veya duran toplardaki özel vuruşları, Dünya Kupası'na seçilme şansını gerçekten artıracak gibi görünmüyor. Alexander-Arnold gibi topu kullanabilen sağ bekler bir yana, orta saha oyuncuları bile çok az olduğu için, gazeteciler veya taraftarlar arasında onun kadroya çağrılması için son anda bir talep patlaması yaşanabilir, ancak Tuchel'in bu konuda hiç etkilenmeyeceği muhtemel.

    Alexander-Arnold'un hücumda neler yapabileceğinin çok iyi farkında. Tuchel geçen hafta, "Onunla birçok kez karşılaştım ve Liverpool'da benim takımlarımla oynadığında zor anlar yaşadım," dedi. "Bu yüzden gücünü ve neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bunun zor bir karar olduğunu biliyorum. Büyük bir isim olduğunu biliyorum. Bence muazzam bir yetenek ve büyük bir kariyeri var.

    "Ancak Trent'in bize neler katabileceğini bildiğimi düşünüyorum ve yine de [geçen yıl] kampta olan oyunculara sadık kalmaya karar verdim."

    Dolayısıyla, Alexander-Arnold için durum oldukça açık - ve bu sadece Dünya Kupası açısından değil.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    Geri dönüş yok mu?

    Tuchel, Alexander-Arnold’un güvenebileceği türden bir savunma oyuncusu olmadığına açıkça inanıyor. En kritik anlarda onu almaya değer bir risk olarak görmüyor. Dolayısıyla, Tuchel takımın başında olduğu sürece Alexander-Arnold’un bir daha İngiltere forması giyememe ihtimali oldukça yüksek; bu da teknik direktörün Euro 2028’e kadar uzatılan son sözleşmesinin, savunma oyuncusu için korkunç bir gelişme olduğunu gösteriyor.

    Alexander-Arnold'un en verimli yılları şu an. 2018 Dünya Kupası öncesinde 19 yaşında milli takımda ilk kez forma giyen bir oyuncu, kariyerinin bu aşamasında ilk 11'in değişmez ismi olmalı.

    Ancak sekiz yıl sonra, iki Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası'nda sadece 246 dakika sahada kalabildi. Bu durumun bir kısmı talihsizlikten kaynaklanıyor. Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle Euro 2020'nin tamamını kaçırmak zorunda kaldı; ancak Trippier'in sağ bek pozisyonunda yine de onun yerine ilk 11'de yer alması çok muhtemeldi. Nitekim Alexander-Arnold, Southgate'in tam güvenini hiçbir zaman kazanamadı ve Southgate onu orta saha oyuncusu olarak kullanmaya çalıştı; ancak eski İngiltere teknik direktörü, Euro 2024'ün sadece iki maçında bu denemeyi terk etti.

    Elbette Almanya, Alexander-Arnold'un uluslararası futboldaki en unutulmaz anına sahne oldu; çeyrek finalde İsviçre'yi penaltı atışlarında yenerek galibiyete taşıyan penaltıyı o attı, ancak turnuvanın geri kalanında tekrar kadroya çağrılmadı.

    Ne yazık ki, Düsseldorf'taki o belirleyici beş dakikalık performans, İngiltere milli takımında onun için ulaşabileceği en iyi sonuç gibi görünüyor - özellikle de sağ bek pozisyonunu kendine ait hale getirme umudu, Futbol Federasyonu'nun (FA) geçici teknik direktör olarak ilk dört maçında Alexander-Arnold'u ilk 11'de oynatan Lee Carsley'i görevden alıp, İngiltere'yi 1966'dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferine ulaştırma görevini Tuchel'e emanet ettiği anda sona ermiş gibi görünüyor.

    Bu yaz Kuzey Amerika'da Three Lions utanç verici bir şekilde erken elenmedikçe, Tuchel 2028 yazına kadar takımın başında kalacak. O zamana kadar Alexander-Arnold 29 yaşında olacak ve bugüne kadar gördüklerimize dayanarak, bugünkünden daha iyi bir savunmacı olması pek olası görünmüyor.

    Alexander-Arnold bir zamanlar dünyanın en iyi sağ bekçisi olmaya yazgılı görünüyordu; Liverpool kaptanı olacağından bahsetmeye bile gerek yok. Ancak şu anda İngiltere'nin ilk on birine geri dönmesi, Ballon d'Or'u kazanması kadar uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

    Gerçek şu ki, çok daha fazlasını başarabilecek potansiyele sahip bir oyuncu için sonuç, Madrid'den başka bir şey olmayabilir.

