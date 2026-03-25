"Madrid ve başka hiçbir şey" - Thomas Tuchel'in sert reddi sonrasında Trent Alexander-Arnold bir daha İngiltere milli takımında forma giyebilecek mi?

Ancak Alexander-Arnold'un bu tercihi, zihninin tam olarak nerede olduğunu açıkça ortaya koydu ve onun daha sonra Anfield'ın ev sahibi kahramanı olmaktan çıkıp Santiago Bernabéu'da sıradan bir yıldız oyuncuya dönüşme kararını hiç de şaşırtıcı hale getirmedi. Odak noktası, takım kupalarından bireysel başarılara çok net bir şekilde kaymıştı.

"[Ben] futbolun efsanesi, oyunu değiştiren biri olmak istiyorum," diye açıklamıştı o zamanlar. "Sadece emekli olduktan sonraki sabah aynaya bakıp, elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyebilirsin. Kaç kupa kazandığın ya da kaç madalyan olduğu önemli değil. Önemli olan oyuna ne kattığın ve potansiyelini tam olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğin.

"Altı yaşımdan beri adımla birlikte potansiyel kelimesi sıkça kullanılıyor. Eğer o potansiyele ulaşır ve olabileceğine inandığın oyuncu, yani gelmiş geçmiş en iyilerden biri olursan, o zaman mutlu olursun. Sanırım kaç kupa kazandığının bir önemi yok.

"Bir sözüm var: 'Oyunu oynamayın, oyunu değiştirin.' Dürüst olmak gerekirse, futbol tarihinin muhtemelen en iyi sağ beklerinden biri olarak anılmak istiyorum."

Alexander-Arnold için ne yazık ki, Thomas Tuchel 27 yaşındaki oyuncunun bugün futbolda en iyi beş İngiliz sağ bek arasında bile yer almadığını düşünüyor. Bu da, kazanma şansı olmayan bir Ballon d'Or'u kovalamak için Liverpool'u liderlik etme fırsatını feda eden bu muazzam yetenekli futbolcunun, bu yazki Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etme şansının sıfır olduğu anlamına geliyor. Daha da kötüsü, Alexander-Arnold'un bir daha asla İngiltere milli takımında forma giyemeyebileceği ihtimali de var...