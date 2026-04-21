İspanya'nın La Liga'sında Real Madrid, küme düşme tehlikesi yaşayan Deportivo Alaves'i 2-1 (1-0) mağlup ederek görevini yerine getirdi ve bu sezon en azından bir kupa kazanma umudunu canlı tuttu. Ancak Real Madrid taraftarlarının Bayern Münih'e karşı elenmenin yarattığı hayal kırıklığını henüz atlatamadığını Eduardo Camavinga derinden hissetti.
Madrid'in dört resmi maçın ardından aldığı ilk galibiyete rağmen: Bernabeu'daki taraftarlar Real'in yedek oyuncusunu yuhaladı
Ligde geriye altı maç kalırken, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takımı FC Barcelona'nın altı puan gerisinde. Kylian Mbappe (30.) ve Vinicius Junior (50.) gol attı; Toni Martinez ise konuk takım adına maçın sonlarında (90.+3) bir gol kaydetti. Ancak Barcelona, Çarşamba günü (21.30) Celta Vigo'yu yenerek ezeli rakibiyle arasındaki farkı yeniden açabilir.
Maçın başlangıcında yıldızlar topluluğu önce bir koridor oluşturdu. U19 takımı Bernabeu'da coşkulu alkışlarla karşılandı - sonuçta kraliyetin genç yetenekleri profesyonellerden bir adım önde: bir şampiyonluk. Pazartesi günü Real, Gençlik Ligi finalini kazanmış ve şimdi kupayı sergilemişti.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e karşı çeyrek finalde elendikten altı gün sonra, Mbappe'nin defansın yön değiştirdiği şutu profesyonellere öne geçmelerini sağladı. Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao daha sonra iki kez şanssızlık yaşadı: Bir şut denemesinde sadece üst direğe çarptı ve bu sırada sakatlandı, bu yüzden hemen oyundan çıkarıldı. Onun yerine Rüdiger girdi (45.).
Bayern'e elendikten sonra: Real yeniden galip geldi - Camavinga yuhalandı
İkinci yarıda Vinicius uzak mesafeden skoru 2-0'a çıkardı; bu sırada sevinç gösterilerinden kaçındı ve bunun yerine özür dilercesine ellerini birleştirdi. Ancak Bernabeu, herkesi affetmiş değil: Münih'te 3-4 yenildikleri maçta sarı-kırmızı kart görerek kötü bir gece geçiren Camavinga, oyuna girdiğinde (63.) ve sonraki pozisyonlarında sesli bir şekilde yuhalandı.
Alaves yenilgiye karşı direndi, ancak Toni Martinez (45.+5) ve Calebe (82.) direğe çarptı ve beraberlik golü çok geç geldi.