"Madrid'i düşünüyordum" - Kylian Mbappé, PSG'deki son sezonu ve teknik direktör Luis Henrique hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

The Bridge programında konuşan Mbappé, Luis Enrique’nin taktiksel bilgeliğinden tam olarak yararlanma fırsatını kaçırmış olmasını değerlendirdi. "O gerçekten çok iyi bir teknik direktör," diye itiraf etti Mbappé. "(PSG’deki) son yılımda onunla çalıştım, bu yüzden bu fırsatı sonuna kadar değerlendiremedim."

"Luis Enrique'nin göreve başladığı ilk ay boyunca yedek kulübesindeydim. Geri döndüğümde kendime şöyle dedim: 'Başımın üzerinde Damokles'in kılıcı sallanıyor. Her an kafamı kesecekler, bu yüzden tekrar ayrılabilirim.' Sonra ayrılma kararı aldım ve son üç dört ayda beni sadece Şampiyonlar Ligi için tuttu. O noktada aklımın yarısı Madrid'deydi. Bir oyuncu olarak Luis Enrique'den en iyi şekilde yararlanamadım."