"Madrid'i düşünüyordum" - Kylian Mbappé, PSG'deki son sezonu ve teknik direktör Luis Henrique hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu
Bernabeu'nun gölgesinde geçen sezon
Mbappé’nin Ligue 1’deki efsanevi kariyerinin son bölümü, lig ve kupa ikilisiyle taçlandırıldı; ancak Fransız yıldız, bu başarıların gölgesinde kalan içsel mücadelesini şimdi ortaya koydu. Lig şampiyonluğu ve Fransa Kupası’nı kazanmasına rağmen, 27 yaşındaki oyuncu, İspanya’nın başkentine yaklaşan transferinin dikkatini dağıttığını hissetti. Forvet, sürekli medya spekülasyonları ve kulüp yönetimi nezdindeki belirsiz konumu ile uğraşırken, bu dönem oldukça çalkantılı geçti. Bu zihinsel yük, ilk 11'deki değişken rolüyle birleşince, süperstar, kaçınılmaz ayrılışından önce Parisli taraftarlara elinden gelenin en iyisini veremediğini hissetti.
Enrique ile yapılan ortaklık konusunda duyulan pişmanlık
The Bridge programında konuşan Mbappé, Luis Enrique’nin taktiksel bilgeliğinden tam olarak yararlanma fırsatını kaçırmış olmasını değerlendirdi. "O gerçekten çok iyi bir teknik direktör," diye itiraf etti Mbappé. "(PSG’deki) son yılımda onunla çalıştım, bu yüzden bu fırsatı sonuna kadar değerlendiremedim."
"Luis Enrique'nin göreve başladığı ilk ay boyunca yedek kulübesindeydim. Geri döndüğümde kendime şöyle dedim: 'Başımın üzerinde Damokles'in kılıcı sallanıyor. Her an kafamı kesecekler, bu yüzden tekrar ayrılabilirim.' Sonra ayrılma kararı aldım ve son üç dört ayda beni sadece Şampiyonlar Ligi için tuttu. O noktada aklımın yarısı Madrid'deydi. Bir oyuncu olarak Luis Enrique'den en iyi şekilde yararlanamadım."
Siyasi gerginlik ve Avrupa'nın kalp kırıklığı
Mbappé ile PSG yönetimi arasındaki güç mücadelesi, kulübün Avrupa'daki hedeflerini olumsuz etkileyen gergin bir ortam yarattı. Ayrılışı kesinleştiğinde onun sahada kalma süresini kısıtlama stratejisi, özellikle de takımın kritik maçlarda ritmini bulmakta zorlandığı dönemlerde tartışmalara yol açtı. Bu gerginlik, Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yaşanan hayal kırıklığı yaratan elenmeyle doruğa ulaştı.
Parc des Princes'ten sonraki hayat
Mbappé, o günden bu yana Madrid kadrosuna uyum sağladı ve Bernabéu'da oynama hayaline nihayet kavuştu. Bu sezon tam bir gol makinesi haline gelen oyuncu, tüm turnuvalarda sadece 35 maçta 38 gol attı. Öte yandan, Los Blancos şu anda La Liga'da lider Barcelona'nın sadece dört puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. Takım, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlamadan önce Iberostar Stadyumu'nda Mallorca ile karşılaşacak.