AS'ın haberine göre CTA, Lee'nin Valverde'ye yaptığı korkunç müdahale sonrası oyundan atılması gerektiğini kabul etti. Maçın hakemi Ortiz Arias bu müdahaleyi cezalandırmazken, VAR da müdahale etmeme kararı aldı.

Valverde, Güney Koreli oyuncunun kramponlarının darbesine maruz kaldıktan sonra sol ayak bileğinden ciddi travma geçirdi. Hakemin pozisyonu net şekilde görmesine rağmen oyunun devam etmesine izin verildi. Real Madrid'in sağlık ekibi daha sonra hasarın boyutunu doğruladı, bu da kulüpte sahada hiçbir yaptırım uygulanmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yarattı.

CTA ayrıca Metropolitano'daki karşılaşmada yaşanan iki büyük tartışmalı pozisyonu daha inceledi. Komite, Giuliano Simeone'ye yaptığı profesyonel faul nedeniyle Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'in geç de olsa VAR kararıyla oyundan atılması yönündeki karara katıldı. Ancak kurul, Arias'ın Cristian Romero'yu Jude Bellingham'a yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırmama yönündeki tartışmalı tercihine onay verdi ve pozisyonu kafa karıştırıcı olarak nitelendirdi.



