ZUMA Press Wire
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Madrid derbisinde VAR şoku! La Liga'nın hakem kurumu, Atletico'da Lee Kang-in'in Real kaptanı Federico Valverde'ye yaptığı dehşet verici müdahale nedeniyle oyundan atılması gerektiğini kabul etti
- ZUMA Press Wire
CTA, hakem yönetimindeki büyük hatayı kabul etti
AS'ın haberine göre CTA, Lee'nin Valverde'ye yaptığı korkunç müdahale sonrası oyundan atılması gerektiğini kabul etti. Maçın hakemi Ortiz Arias bu müdahaleyi cezalandırmazken, VAR da müdahale etmeme kararı aldı.
Valverde, Güney Koreli oyuncunun kramponlarının darbesine maruz kaldıktan sonra sol ayak bileğinden ciddi travma geçirdi. Hakemin pozisyonu net şekilde görmesine rağmen oyunun devam etmesine izin verildi. Real Madrid'in sağlık ekibi daha sonra hasarın boyutunu doğruladı, bu da kulüpte sahada hiçbir yaptırım uygulanmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yarattı.
CTA ayrıca Metropolitano'daki karşılaşmada yaşanan iki büyük tartışmalı pozisyonu daha inceledi. Komite, Giuliano Simeone'ye yaptığı profesyonel faul nedeniyle Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'in geç de olsa VAR kararıyla oyundan atılması yönündeki karara katıldı. Ancak kurul, Arias'ın Cristian Romero'yu Jude Bellingham'a yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırmama yönündeki tartışmalı tercihine onay verdi ve pozisyonu kafa karıştırıcı olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
Mourinho, "kötü" hakem yönetimini yerden yere vurdu
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Romero'nun Bellingham'ın dizine yaptığı müdahale sonrası oyundan atılmamasını izledikten sonra çileden çıktı. Portekizli teknik adam, mağlubiyetin ardından öfkesini doğrudan hem Arias'a hem de VAR hakemi Daniel Jesus Trujillo Suarez'e yöneltti.
"Hakemin bir derbiyi yönetebilecek deneyimi yoktu. 41 yaşında. Sadece küçük maçlarda görev yapmış kötü bir hakem," diyen Mourinho, maç sonrası basın toplantısında şöyle devam etti: "Bu atama için Merkez Hakem Kurulu'nu tebrik ederim. Ama Bay Trujillo'nun Real Madrid'le bir geçmişi var. Kupa'da, Girona'da, Osasuna'da. Çok fazla geçmişi olan bir VAR hakemi."
Derbi dramı VAR'ın kusurlarını gözler önüne serdi
Madrid derbisi, hakem kararlarındaki bu bariz tutarsızlıkların tamamen gölgesinde kaldı. Arias, Romero ile yaşanan çarpışma sonrası ilk olarak Bellingham'a sarı kart gösterdi, ancak VAR kararı bozarak hakemin oyunu ne kadar kötü okuduğunu ortaya koydu. Buna karşın Valverde'ye yapılan tehlikeli müdahalenin hiç incelenmemesi, hafta sonunun en büyük hatası olarak öne çıkıyor.
CTA'nın kabulü, Real Madrid için pek teselli sunmuyor. Valverde, bu sezon Mourinho için vazgeçilmez bir isim haline gelmiş, her maçta forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi'nde gol atmıştı. Onun sakatlığı, ligde şampiyonluk yarışında zaten geride olan takımın orta sahasında dev bir boşluk bırakıyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışı darbe aldı
Pazar günkü yenilgi, Real Madrid'i La Liga'da dördüncü sırada bıraktı; takım şu anda lider Barcelona'nın altı puan gerisinde. Öncelikli endişe, ligde toparlanmak. Mourinho'nun ekibi, milli aranın ardından 10 Ekim'de Villarreal'i konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından ise Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'ya giderek Roma ile kritik bir maça çıkacaklar.
Bu arada, Valverde'nin milli takım açısından geleceği ciddi şekilde zarar gördü. Orta saha oyuncusu artık Uruguay'ın Japonya ve ironik şekilde Kang-in'in Güney Kore'sine karşı oynayacağı hazırlık maçları için büyük bir şüphe durumunda ve bu da milli takım patronu Diego Forlan için istenmeyen bir baş ağrısı yaratıyor.
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