Sosyal medyada yer alan çeşitli videolar, İspanyol polisinin Alman şampiyonun taraftar gruplarına karşı kısmen şiddet içeren bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor. Maçın başlamasından önce bile yetkililer ile Bayern taraftarları arasında çatışmalar ve kavgalar yaşandığı bildiriliyor.
Madrid'deki Şampiyonlar Ligi maçında çıkan olaylar: İspanyol polisi, FC Bayern Münih taraftarlarına karşı sert müdahalede bulundu
Görüntülerde, polislerin coplarla taraftarlara saldırdığı, onları itip kakarak bir araya topladığı ve bazı durumlarda zorla götürdüğü görülüyor. Örneğin, yaşlı bir adam yetkililer tarafından götürülürken, kızı çaresizce ona sesleniyor.
Bayern'den resmi bir açıklama yapılmadı, Madrid polisi de şu ana kadar olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sadece sosyal medyada polislerin davranışları sert bir şekilde eleştiriliyor ve müdahalenin orantılılığı sorgulanıyor.
2017 yılında bile Bayern taraftarlarıyla çatışmalar yaşanmıştı
Benzer bir olay 2017 yılında da yaşanmıştı. O zamanlar, Bayern’in Estadio Santiago Bernabeu’daki deplasman maçında, polis devre arasında konuk takım tribününe baskın düzenlemiş ve orada Münihli taraftarlara saldırmıştı.
Gözlemciler de bu müdahalenin orantısız olduğunu belirtmişti. Televizyon görüntülerinde polislerin coplarla Bayern taraftarlarına vurduğu görülüyordu. Olayın tetikleyicisi, FCB tribününde bulunan bir pankart olduğu iddia ediliyor.