İspanya'nın rekor şampiyonu Real Madrid'in sağlık ekibine yönelik ciddi suçlamalar yeniden gündeme geldi. Yıldız forvet Kylian Mbappe'nin (27) diz sorunlarının tedavisinde ciddi bir karışıklık yaşandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Mbappe'nin Fransız vatandaşı takım arkadaşı Eduardo Camavinga (23) ile ilgili de benzer bir hatanın yaşandığı bildiriliyor.
Çeviri:
Madrid'de ortalık karıştı! Real Madrid'in bir sonraki yıldızının yanlış bir şekilde muayene edildiği iddia ediliyor - Kylian Mbappé, diziyle ilgili sansasyonel haberleri yalanladı
L'Equipe, Camavinga'nın 2025 yılının Aralık ayında ayak bileği sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyememesinin, Real Madrid'in yanlış teşhisinden kaynaklandığını yazıyor. O dönem Blancos'un sağlık ekibi, defansif orta saha oyuncusunun yanlış ayağının röntgenini çekmiş.
Camavinga, 3 Aralık'ta Athletic Club'a karşı 3-0 kazanılan deplasman maçında sol ayak bileğinden sakatlandı. Bir gol atmasına rağmen, 69. dakikada ağrılarından şikayet ederek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bunun üzerine bir MR çekildi, ancak sağ ayağı çekildi. Burada herhangi bir yaralanma tespit edilemediği için doktorlar Camavinga'yı oynayabilir durumdadır diye ilan etti.
Bunun üzerine 23 yaşındaki oyuncu, 7 Aralık'ta Celta maçının kadrosunda yer aldı ancak sahaya çıkmadı. Bunun yerine, ayak bileği sorunları nedeniyle Alaves (LaLiga), Manchester City (Şampiyonlar Ligi) ve Talavera (Copa del Rey) ile oynanan sonraki maçları kaçırdı. Ancak 20 Aralık'ta tekrar sahalara dönebildi ve FC Sevilla karşısında 18 dakika forma giydi.
- Getty
Kylian Mbappe, yanlış dizinden muayene edildiğine dair haberleri yalanladı
Camavinga ile ilgili ortaya çıkan haber, Real Madrid'de yanlış tedavi uygulandığına dair iddialara yeni bir boyut kazandırdı. Bu iddiaların kaynağı, RMC Sport muhabiri Daniel Riolo'nun, süperstar Kylian Mbappé'nin yanlış dizinin muayene edildiği ve bu nedenle şikayetlerinin daha da kötüleştiği yönündeki iddiasıydı. El País, The Athletic ve Marca gibi birçok medya kuruluşu bu iddiayı doğruladı.
Örneğin Marca'da, Mbappe'nin daha sonra Paris'te bir diz uzmanına başvurduğu ve olay nedeniyle "öfkeden köpürdüğü" belirtiliyor. Ancak 2018 Dünya Şampiyonu, Equipe tricolore'de düzenlediği basın toplantısında bu haberi yalanladı: "Yanlış dizinin muayene edildiğine dair haber doğru değil. Belki de bunun dolaylı olarak sorumlusu benim. İletişim kurulmadığında, herkes bu boşluğu doldurmak için fırsatı değerlendirir - işler böyle yürür."
Diz sorunları nedeniyle Mbappe, Şubat sonu ile Mart ortası arasında beş maçı kaçırdı; daha önce de yanlış tedavi nedeniyle birkaç maçı ağrı içinde oynamış olduğu söyleniyor. Ancak Fransa Milli Takımı kaptanı, kulübüyle her zaman net anlaşmalar yaptığını vurguladı: "Her iki dizimde de kendimi iyi hissedebildiğim için mutluyum. Bir bakıma bunu kulübüme de borçluyum. Burada, formda ve sağlıklı olduğum için çok mutluyum."
RMC Sport'ta ayrıca, Mbappe'ye konulan yanlış teşhisin, yılın başında tıbbi personelin ayrılmasında da belirleyici bir faktör olduğu belirtildi. Bunun sonucunda, 2023'ün sonunda işten çıkarılmasının ardından, geçen yaz yeniden yapılandırılan ekibin başına Dr. Niko Mihic yeniden getirildi. Real'in sağlık departmanındaki personel değişiklikleri, yetkililer çok fazla sakatlıktan şikayet etmeye başladığında hiç de nadir bir durum değildir.
Kylian Mbappé'nin Kariyer Aşamaları:
Kulüp Dönem AS Monaco 2013 - 2017 Paris Saint-Germain 2017 - 2024 Real Madrid 2024 - günümüz