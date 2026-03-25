Madrid'de ortalık karıştı! Real Madrid'in bir sonraki yıldızının yanlış bir şekilde muayene edildiği iddia ediliyor - Kylian Mbappé, diziyle ilgili sansasyonel haberleri yalanladı

Camavinga ile ilgili ortaya çıkan haber, Real Madrid'de yanlış tedavi uygulandığına dair iddialara yeni bir boyut kazandırdı. Bu iddiaların kaynağı, RMC Sport muhabiri Daniel Riolo'nun, süperstar Kylian Mbappé'nin yanlış dizinin muayene edildiği ve bu nedenle şikayetlerinin daha da kötüleştiği yönündeki iddiasıydı. El País, The Athletic ve Marca gibi birçok medya kuruluşu bu iddiayı doğruladı.

Örneğin Marca'da, Mbappe'nin daha sonra Paris'te bir diz uzmanına başvurduğu ve olay nedeniyle "öfkeden köpürdüğü" belirtiliyor. Ancak 2018 Dünya Şampiyonu, Equipe tricolore'de düzenlediği basın toplantısında bu haberi yalanladı: "Yanlış dizinin muayene edildiğine dair haber doğru değil. Belki de bunun dolaylı olarak sorumlusu benim. İletişim kurulmadığında, herkes bu boşluğu doldurmak için fırsatı değerlendirir - işler böyle yürür."

Diz sorunları nedeniyle Mbappe, Şubat sonu ile Mart ortası arasında beş maçı kaçırdı; daha önce de yanlış tedavi nedeniyle birkaç maçı ağrı içinde oynamış olduğu söyleniyor. Ancak Fransa Milli Takımı kaptanı, kulübüyle her zaman net anlaşmalar yaptığını vurguladı: "Her iki dizimde de kendimi iyi hissedebildiğim için mutluyum. Bir bakıma bunu kulübüme de borçluyum. Burada, formda ve sağlıklı olduğum için çok mutluyum."

RMC Sport'ta ayrıca, Mbappe'ye konulan yanlış teşhisin, yılın başında tıbbi personelin ayrılmasında da belirleyici bir faktör olduğu belirtildi. Bunun sonucunda, 2023'ün sonunda işten çıkarılmasının ardından, geçen yaz yeniden yapılandırılan ekibin başına Dr. Niko Mihic yeniden getirildi. Real'in sağlık departmanındaki personel değişiklikleri, yetkililer çok fazla sakatlıktan şikayet etmeye başladığında hiç de nadir bir durum değildir.