Madonna, yeni Chelsea forması sızdırdı! Şarkıcı ikon, golfçü Justin Rose'un PGA Tour'da giymesinden birkaç hafta sonra, Gymskin ile çektiği videoda henüz piyasaya çıkmamış Blues formasıyla dans ediyor
Chelsea’nin sızdırılan forması bir kez daha göz önünde sergilendi
Madonna, İngiliz içerik üreticisi Gymskin ile birlikte çektiği bir videoda henüz piyasaya sürülmemiş formayı giyerek, Chelsea’nin yeni iç saha forması tasarımını görünüşe göre ‘doğruladı’. İkili, şarkıcının Londra'daki evinde bir masanın üzerinde dans ederken çekildi ve hayranlar mavi Nike formayı hemen fark etti. Bu görüntü, Chelsea'nin 2026-27 iç saha forması hakkındaki spekülasyonlara yeni bir ivme kazandırdı. Madonna'nın giydiği forma, bu ayın başlarında golfçü Justin Rose'da görülen tasarımla aynıydı.
Rose, internette spekülasyonlara yol açtı
Bilinen bir Chelsea taraftarı olan Rose, Scottie Scheffler ve Matt Fitzpatrick ile birlikte oynayacağı ilk tur öncesinde, Aronimink’te düzenlenen PGA Şampiyonası’na bu formayı giyerek geldi. Dünya sıralamasında 7. sırada yer alan oyuncu, sosyal medyada kendisine yönelen ilgiye bir tişört emojisi ve göz emojisiyle yanıt vererek, kamuoyuna gösterilen tasarımın Chelsea’nin gelecek sezonki iç saha forması olabileceğine dair ipucu verdi.
Madonna da formanın görünümüyle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı, ancak şarkıcının bu projeye dahil olması, hem futbol taraftarlarının hem de pop kültür meraklılarının dikkatini anında çekti.
Chelsea, gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor
Sızdırılan forma, Chelsea’nin son dönemdeki iç saha formalarından belirgin bir farklılık gösteriyor. Tasarımda geleneksel bir yaka ve sarı şerit yer alırken, kulüp arması 2005 yılından beri armanın üzerinde bulunan dairesel çerçeve olmadan görünüyor. Madonna ve Rose tarafından halka açık olarak giyilen her iki versiyonda da forma önünde sponsor logosu bulunmuyordu. Bu sade tasarım, kulübün yakında çıkacak formasıyla ilgili daha önceki çevrimiçi sızıntılarla örtüşüyor. Forma, Chelsea'nin Nike ile uzun süredir devam eden ortaklığının bir parçası. Nike, 2016 yılında kulüple 900 milyon sterlin değerinde 15 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Her ne kadar forma kamuoyunda giderek daha fazla görülse de, Chelsea henüz formayı resmi olarak tanıtmadı.
Resmi lansmanın yakında yapılması bekleniyor
Tasarımla ilgili merakın giderek artmasıyla birlikte, Chelsea'nin önümüzdeki haftalarda yeni iç saha formalarını resmi olarak tanıtması bekleniyor. Madonna ve Rose gibi dünya çapında tanınan isimlerin projeye dahil olması, resmi lansmandan önce forma setine şimdiden büyük bir görünürlük kazandırdı.