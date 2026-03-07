Goal.com
Canlı
Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026Getty Images Entertainment

Çeviri:

Madonna gizemi çözüyor! İkonik şarkıcı, ünlü formayı arayan Celta Vigo başkanının açık mektubuna yanıt veriyor

Madonna'nın giydiği ikonik 1990 Celta Vigo forması hakkındaki uzun süredir devam eden gizem, sonunda iç açıcı bir sonuca ulaştı. Küresel süperstar, Galiçya kulübünün kamuoyuna yaptığı aramaya resmi olarak yanıt verdi ve 1990 yılının Temmuz ayında Balaidos stadyumunda gerçekleştirdiği "Blond Ambition" turnesi sırasında giydiği tarihi giysinin sadece güvende olduğunu değil, aynı zamanda efsanevi kariyer arşivinin değerli bir parçası olarak saklandığını da doğruladı.

  • 30 yıllık futbol gizeminin çözümü

    Bu resmi onay, Vigo folklorunda kalıcı bir yer edinen, üzerinde beş rakamı bulunan gök mavisi forma için 30 yıldır süren arayışı etkili bir şekilde sona erdiriyor. Kulüp ve taraftarları için, bu tarihi parçanın şarkıcının özel koleksiyonunda hala bozulmamış bir şekilde var olduğunu bilmek, bir nesildir pop kültürü ile futbol dünyasını birbirine bağlayan bir hikayenin sonuna gelindiğini hissettiriyor.

    • Reklam

  • Bir pop ikonuna başkanlık çağrısı

    Celta Vigo başkanı Marian Mourino'nun 4 Mart'ta açık bir mektup yayınlamasıyla arama hız kazandı. Kulüp bu hafta, yıllardır bu ikonik formayı gizlice bulmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını kabul etti ve bu nedenle, formayı bulmak için tek yolun taraftarlara ve sanatçının kendisine doğrudan bir çağrı yapmak olduğunu karar verdi. Cuma akşamı Real Madrid ile oynanacak maç öncesinde, sanatçının şarkılarından birinin etkileyici bir yorumu ile.

    Mourino mektubunda, "Zamanla, o dönemde neyi savunduğunuzu daha iyi anladık: yerleşik normları sorgulamak ve size ne yapıp ne yapamayacağınızı söylemeye çalışanlara karşı çıkmak" diye yazdı. Kulübümüzde biz de bu düşünceyi benimsiyoruz. Bu nedenle, bir zamanlar giydiğiniz bu giysiyi bulma umudunu koruyoruz.

    "O giysi sizde mi? Nerede olabileceğini biliyorsanız veya onu bulmak için aramamıza katılmak istiyorsanız, lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçin."

  • Madonna gizemi çözer

    Şarkıcı sosyal medya üzerinden yanıt vererek, formayı mükemmel durumda sakladığını doğruladı. Hızla viral olan bir açıklamada Madonna şöyle dedi: "Bu forma arşivimde asılı duruyor! Onu giyiyorum ve ruhen sizin takımınızı temsil ediyorum!"

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Övgüler ve saha içi dram

    Cuma günü Real Madrid ile oynanan maçta sanatçıya özel bir saygı gösterisi ve kutlama haberlerine rağmen, sahadaki olaylar pek de neşeli değildi. Celta, Federico Valverde'nin son dakikada attığı golle İspanyol devine 2-1 yenildi. Ancak, en ünlü "taraftarının" hala kulübü sevdiğinin teyit edilmesi, Celta topluluğuna önemli bir moral verdi.

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
M.City crest
M.City
MCI
Ligi Europa
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Lyon crest
Lyon
OL
0