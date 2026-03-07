Getty Images Entertainment
Madonna gizemi çözüyor! İkonik şarkıcı, ünlü formayı arayan Celta Vigo başkanının açık mektubuna yanıt veriyor
30 yıllık futbol gizeminin çözümü
Bu resmi onay, Vigo folklorunda kalıcı bir yer edinen, üzerinde beş rakamı bulunan gök mavisi forma için 30 yıldır süren arayışı etkili bir şekilde sona erdiriyor. Kulüp ve taraftarları için, bu tarihi parçanın şarkıcının özel koleksiyonunda hala bozulmamış bir şekilde var olduğunu bilmek, bir nesildir pop kültürü ile futbol dünyasını birbirine bağlayan bir hikayenin sonuna gelindiğini hissettiriyor.
Bir pop ikonuna başkanlık çağrısı
Celta Vigo başkanı Marian Mourino'nun 4 Mart'ta açık bir mektup yayınlamasıyla arama hız kazandı. Kulüp bu hafta, yıllardır bu ikonik formayı gizlice bulmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını kabul etti ve bu nedenle, formayı bulmak için tek yolun taraftarlara ve sanatçının kendisine doğrudan bir çağrı yapmak olduğunu karar verdi. Cuma akşamı Real Madrid ile oynanacak maç öncesinde, sanatçının şarkılarından birinin etkileyici bir yorumu ile.
Mourino mektubunda, "Zamanla, o dönemde neyi savunduğunuzu daha iyi anladık: yerleşik normları sorgulamak ve size ne yapıp ne yapamayacağınızı söylemeye çalışanlara karşı çıkmak" diye yazdı. Kulübümüzde biz de bu düşünceyi benimsiyoruz. Bu nedenle, bir zamanlar giydiğiniz bu giysiyi bulma umudunu koruyoruz.
"O giysi sizde mi? Nerede olabileceğini biliyorsanız veya onu bulmak için aramamıza katılmak istiyorsanız, lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçin."
Madonna gizemi çözer
Şarkıcı sosyal medya üzerinden yanıt vererek, formayı mükemmel durumda sakladığını doğruladı. Hızla viral olan bir açıklamada Madonna şöyle dedi: "Bu forma arşivimde asılı duruyor! Onu giyiyorum ve ruhen sizin takımınızı temsil ediyorum!"
Övgüler ve saha içi dram
Cuma günü Real Madrid ile oynanan maçta sanatçıya özel bir saygı gösterisi ve kutlama haberlerine rağmen, sahadaki olaylar pek de neşeli değildi. Celta, Federico Valverde'nin son dakikada attığı golle İspanyol devine 2-1 yenildi. Ancak, en ünlü "taraftarının" hala kulübü sevdiğinin teyit edilmesi, Celta topluluğuna önemli bir moral verdi.
