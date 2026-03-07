Madonna gizemi çözüyor! İkonik şarkıcı, ünlü formayı arayan Celta Vigo başkanının açık mektubuna yanıt veriyor

Celta Vigo başkanı Marian Mourino'nun 4 Mart'ta açık bir mektup yayınlamasıyla arama hız kazandı. Kulüp bu hafta, yıllardır bu ikonik formayı gizlice bulmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını kabul etti ve bu nedenle, formayı bulmak için tek yolun taraftarlara ve sanatçının kendisine doğrudan bir çağrı yapmak olduğunu karar verdi. Cuma akşamı Real Madrid ile oynanacak maç öncesinde, sanatçının şarkılarından birinin etkileyici bir yorumu ile.

Mourino mektubunda, "Zamanla, o dönemde neyi savunduğunuzu daha iyi anladık: yerleşik normları sorgulamak ve size ne yapıp ne yapamayacağınızı söylemeye çalışanlara karşı çıkmak" diye yazdı. Kulübümüzde biz de bu düşünceyi benimsiyoruz. Bu nedenle, bir zamanlar giydiğiniz bu giysiyi bulma umudunu koruyoruz.

"O giysi sizde mi? Nerede olabileceğini biliyorsanız veya onu bulmak için aramamıza katılmak istiyorsanız, lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçin."