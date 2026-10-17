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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Madalyon sırrı ortaya çıkarıyor: Joao Pedro, Chelsea'nin tarihi lanetine savaş ilan ediyor

FEATURES
J. Pedro
F. Torres
R. Falcao
A. Morata
G. Higuain
R. Lukaku
P. Aubameyang
Drogba
Everton - Chelsea
Everton
Chelsea
Premier Lig
Brezilya
İspanya
Kolombiya
Arjantin
Belçika
Gabon
Côte d’Ivoire
İngiltere
Irak
Cezayir
Tunus

Tuchel onu lanetli olarak nitelendirdi

Chelsea'de 9 numaralı forma, hücumcuların sırtını süsleyen sıradan bir rakam değildi; yıllar içinde, değeri ya da üzerine kurulan beklentilerin büyüklüğü ne olursa olsun, onu giymeye cesaret eden herkesin peşini bırakmayan ağır bir yüke dönüştü.

Büyük isimler "Stamford Bridge"e büyük hayallerle geldi, ancak kendilerini başarısızlıklar ve eleştirilerden oluşan bir kısır döngünün içinde buldular; hatta bazı teknik direktörler bu numarayı "lanetli" olarak tanımlamakta tereddüt etmedi.

Ancak Joao Pedro, bu hikâyeye farklı bir son yazmaya hazır görünüyor. Pek çok futbolcunun taşımakta başarısız olduğu formayı, performansındaki dikkat çekici gelişime ve gol yeteneğine duyduğu artan güvene dayanarak hücum hırsının sembolüne dönüştürmeyi başardı.

Brezilyalı santrfor, uzun süredir giymeyi arzuladığı numarayı almakla yetinmedi; bunu sahadaki yeni kimliğinin bir ilanı olarak gördü. Goller birbirini izleyip kale önündeki hareketleri geliştikçe, Chelsea taraftarları arasında şu soru dolaşmaya başladı: Joao Pedro, 9 numaralı forma lanetiyle ilgili efsaneye son noktayı koyacak futbolcu olabilir mi?

Stamford Bridge'e geldiği günden beri Joao Pedro 9 numaralı formayı giymeyi hedefliyordu, ancak koşullar başlangıçta bu isteğini gerçekleştirmesine izin vermedi. Zira Liam Delap, Brezilyalı forvetten önce Chelsea'ye katılmış ve Pedro'nun arzu ettiği numarayı almıştı.

9 numara onun tek seçeneği de değildi; hafızasında kulübün en önemli efsanelerinden biri olan ve kendisinin büyük hayranlık duyduğu Fildişi Sahilli Didier Drogba ile özdeşleşen 11 numaralı formaya da ilgi gösterdi. Ancak bu numara Jamie Gittens'a verilmişti ve Pedro kendisini başka bir alternatif aramak zorunda buldu.

Sonunda futbolcu 20 numaralı formada karar kıldı. Bu tercihinde, aynı numarayı giyerken üstün bir performans ortaya koyan ve etkili goller atan Cole Palmer'ın etkisi olduğu düşünülüyor; Palmer daha sonra 10 numaralı formaya geçmişti.

Bu seçim hiç de kötü olmadı: Pedro, Chelsea ile ilk sezonunu Premier Lig'de 15, tüm kulvarlarda ise 20 golle tamamladı. Böylece büyük hücum yeteneklerine sahip olduğunu teyit etti ve takımın hesaplarında kendisine önemli bir yer edindi.

Bu başarının ardından, herhangi bir futbolcunun en iyi sezonlarıyla özdeşleşen numarayı bırakma konusunda tereddüt etmesi doğaldı, ancak Pedro meseleye bu şekilde bakmadı. Delap'in ayrılığı netleşir netleşmez kararını hızla verdi ve Chelsea'de bu formanın sahiplerinin peşini bırakmayan uzun başarısızlık tarihine meydan okuyarak 9 numaralı formayı giyme yönündeki eski hayalini gerçekleştirmeyi seçti.

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    9 numaranın lanetiBüyük isimler bu sınavda sınıfta kaldı

    Chelsea'de 9 numaralı formanın kötü şöhreti tesadüf değil; bu ünü, beklentilerin karşılığını veremeyen bir dizi tecrübe oluşturdu. Üstelik bu formayı taşıyanların bazıları, kulübe başarılarla dolu bir kariyerin ardından gelmişti.

    Fernando Torres bunun en çarpıcı örneklerinden biriydi. İspanyol forvet, Chelsea'ye muazzam beklentiler altında katıldı; ancak Liverpool'da sergilediği seviyeye yeniden ulaşmakta büyük zorluk yaşadı ve gol üretkenliğindeki düşüş nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

    Senaryo başka isimlerle de tekrarlandı: Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Romelu Lukaku ve Pierre-Emerick Aubameyang. Her tecrübenin koşulları farklı olsa da aralarındaki ortak nokta, bu forvetlerin istenen sürekliliği sağlayamaması ve büyük beklentileri kulüp formasıyla kalıcı bir hücum başarısına dönüştürememesiydi.

    Hatta eski Alman teknik direktör Thomas Tuchel de bu şöhrete dikkat çekerek 9 numaralı formayı "lanetli" olarak tanımlamıştı. Bu ifade, kulüp koridorlarında bu numarayı çevreleyen baskının boyutunu yansıtıyordu. İngiliz "Telegraph" gazetesi böyle aktardı.

    Öykünün tuhaflığı yalnızca forvetlerle sınırlı kalmadı. Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde bu numarayı defans oyuncusu Khalid Boulahrouz ve orta saha oyuncusu Steve Sidwell giydi; o sırada Drogba 11 numaralı formayla parlıyordu.

    Başarısızlıkların tekrarlanmasıyla bazı oyuncular, numaranın yükünü taşımak yerine ondan uzak durmayı tercih etti. Nicolas Jackson, Christopher Nkunku ve Raheem Sterling bu formayı giymekten kaçındı; öyle ki bu seçim, takım listesindeki sıradan bir ayrıntı olmaktan çıkıp spekülasyon kaynağı haline geldi.

    2019-2020 sezonunda Premier Lig'de 15 gol kaydeden Tammy Abraham, bir dizi başarısız tecrübeden önce 9 numaralı formayla dikkat çekici bir gol hasılatı sunan son Chelsea forvetiydi. Ondan önce ise santrfor mevkisinde önemli bir iz bırakarak 2004 yılında kulüpten ayrılan Jimmy Floyd Hasselbaink vardı.

    Böylece bu numara hem psikolojik hem de teknik bir sınava dönüştü. Her yeni forvetten gol atma becerisini kanıtlaması bekleniyordu; aynı zamanda kendisinden öncekilerle sürekli kıyaslanmayla yüzleşmesi gerekiyordu. Bu da söz konusu şöhretten kurtulmayı, yalnızca fileleri havalandırmanın ötesine geçen bir meydan okumaya çevirdi.


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    9 numaralı forma: Sahanın sınırlarını aşan bir güven mesajı

    Görünüşe göre Joao Pedro bu hikâyeyi tamamen farklı bir ruhla ele almaya karar verdi. Numaraya ek bir yük olarak bakmak yerine, onu Chelsea'nin bir numaralı forveti olarak yeni imajının bir parçası olarak görüyor.

    Numaraya duyduğu sevgi yalnızca onu maçlarda sırtında taşımakla sınırlı kalmadı; Bournemouth filelerine gönderdiği iki isabetli vuruşla gol sayısını beşe yükselttikten sonra, kendisi için özel olarak tasarlanmış ve büyük boy 9 numarayı taşıyan bir kolyeyle de görüntülendi.

    Kolye, uzun süredir sahip olmak istediği numarayla ilişkisi konusunda net bir mesaj gibi duruyordu; çünkü geçmişinden kaçmaya ya da bu numaraya bağlı baskılardan uzak durmaya çalışmıyor, aksine ondan gurur duyduğunu ve onu kendisini ayırt eden kişisel bir simgeye dönüştürme isteğini gösteriyor.

    Bu görüntü, Pedro'nun gol attıktan sonra yaptığı sevinç gösterisiyle de bağlantılı. Oyuncu bir eliyle yüzünün önünde «W» harfi oluşturuyor, diğer elinin baş parmağıyla ise aşağıyı işaret ediyor.



    Bu hareket, internette Japon manga serisi «Naruto»daki Kakashi karakterinden esinlenilmiş olabileceğine dair tahminlere yol açtı. Bu da Brezilyalı forvetin, çıkışı sürdüğü takdirde hafta sonlarında küçük Chelsea taraftarlarının taklit ettiği bir harekete dönüşebilecek sevinç gösterilerine olan ilgiyi daha da artırdı.

    Ancak kolyeden ve sevinç gösterilerinden daha önemlisi, oyuncunun saha içinde ortaya koyduğu performans. Bu sezon attığı goller ceza sahası içinden geldi; bu da hücum hareketliliğinin geliştiğini ve atakları etkili biçimde sonlandırmasına imkân veren bölgelere ulaşabildiğini gösteriyor.

    İşte burada, Enzo Maresca'nın geçen yılın ekim ayında Pedro'nun bir sezonda 20 gol atabilecek nitelikte oyunculardan olmadığını söylediği önceki değerlendirmesiyle ortaya bir çelişki çıkıyor. Zira Brezilyalı forvet, gol içgüdüsünde ve fırsatları değerlendirme biçiminde belirgin bir gelişim gösterdikten sonra, bu değerlendirmeyi şüpheli hale getiren bir performans sunuyor.


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    Pedro nasıl değişti? Dönüşümün sırrı antrenmanlarda başlıyor

    Joao Pedro'nun gelişimi ne geçici bir sıçrama ne de kale önünde yaşanan bir dizi tesadüfün sonucuydu; aynı zamanda yeteneklerinin farklı bir biçimde okunmasıyla ve ceza sahası içindeki hareketlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla bağlantılıydı.

    Chelsea'nin sportif yönetim ekibinin üyelerinden biri olan Sam Jewell, oyuncuyu daha önce Brighton'a transfer etmişti; dolayısıyla potansiyelini çok iyi biliyor ve Brezilyalı forvetin, kariyerinin bazı dönemlerinde olduğundan daha iyi değerlendirilebilecek özelliklere sahip olduğunun farkındaydı.

    Liam Rosenior'ın yılın başında Maresca'nın yerine Chelsea'nin başına geçmesiyle, nisan ayında görevden alınmasına kadar, Pedro'yu geliştirme çalışmaları daha belirgin bir yön kazanmaya başladı. Teknik direktör, oyuncunun golcü bir forvet olmak için gereken donanıma sahip olduğunu, ancak bu seviyeye ulaşmanın yalnızca teknik yetenekleri ve topla oynama becerileriyle yetinmek yerine hareketlerinin ayrıntılarını iyileştirmesini gerektirdiğini düşünüyordu.

    Rosenior, görevinin ilk haftalarında bireysel çalışmalar ayırdığı oyuncular arasında en çok Pedro'ya yer verdi. Raporlara göre Brezilyalı forvet, teknik direktörüyle Chelsea'nin ve Brezilya Milli Takımı'nın asıl santraforu olma hedefi hakkında konuştu; bu hedef ise sahadaki bazı alışkanlıklarını değiştirmesini gerektiriyordu.

    Rosenior, görüşmeler ve video analizleri aracılığıyla oyuncuyu daha sık gol bölgelerinde konumlanmaya yöneltmeye, sahanın aynı ölçüde varlığını gerektirmeyen bölümlerinde enerjisini tüketmekten kaçınmaya odaklandı.

    Temel fikir açıktı: Bir forvetin etkili olabilmek için hücum kurgusunun her aşamasına katılması gerekmez; bunun yerine uygun alana ne zaman hareket edeceğini ve maçı belirleyebilecek an için enerjisini nasıl koruyacağını bilmesi gerekir.

    Pedro'dan ayrıca dünyanın en iyi forvetlerini izlemesi, sahada aldıkları pozisyonları ve maçlar sırasında zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri bölgeleri incelemesi istendi. Böylece odak noktası, basit görünebilecek ama oyun kurulumuna katılan bir forvet ile fırsatları sürekli gole çeviren bir forvet arasındaki farkı yaratan ayrıntılar oldu.


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  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    12 maçta 11 gol: Değişimin ani sonuçları

    João Pedro'nun, üzerinde çalıştığı konuların sonuçlarını görmesi için uzun bir süreye ihtiyacı olmadı. Rosenior'un takımın başına geçtiği ikinci maçtan, yani 17 Ocak'ta Brentford karşısında oynanan müsabakadan itibaren başlayan seride 12 maçta 11 gol kaydetti.

    Pedro'nun üç gol attığı, Aston Villa karşısında 4-1 kazanılan büyük zafer, performansındaki dönüşümün boyutunu yansıtan en dikkat çekici duraklardan biriydi. O maçta mesele yalnızca gol sayısı değil, bu gollere ulaşma biçimiydi.

    Villa Park'taki gollerinden ikisi, kale önünde yapılan basit dokunuşlarla geldi. Bunlar, teknik ekibi, oyuncunun alışılagelmiş gösterişli gollerinden bazılarından daha fazla memnun eden ayrıntılardı. Yüksek teknik becerilere sahip bir forvet, bir çalım ya da muhteşem bir vuruşla taraftarları büyüleyebilir; ancak atakları en az dokunuşla sonlandırma yeteneği, büyük golcülerin en önemli özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

    Üçüncü gol ise Pedro'nun akıllı bir pozisyon alışının sonucu olarak geldi; Alejandro Garnacho'nun pasını değerlendirip topu boş filelere gönderdi. Bu, atakları okumasındaki gelişmenin ve top kendisine ulaşmadan önce doğru noktayı seçme kabiliyetinin net bir örneğiydi.

    Teknik ekibin yerleştirmeye çalıştığı şey tam da bu ayrıntılardı; çünkü artık hedef yalnızca oyuncunun istatistiklerini iyileştirmek değil, onu ceza sahası içinde daha etkili, olağanüstü beceriler gerektirmeyen ama karar hızı ve isabetli pozisyon alma isteyen fırsatları değerlendirebilen bir forvete dönüştürmekti.


  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Alonso ona güveniyor: Haaland'ı durdurmak yeni bir sınav

    Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçmesiyle Joao Pedro'nun önündeki meydan okuma farklı bir boyut kazandı. Gol atma yeteneğini kanıtladıktan ve gelişimine dair güçlü sinyaller verdikten sonra, artık gol orucu dönemleriyle kesintiye uğrayan parlak periyotlarla yetinmek yerine aynı seviyeyi uzun süre koruması bekleniyor.

    Alonso, Brezilyalı forvete güvenini gösterdi; ancak bu güvenin sürmesi, onun farklı koşullarda aynı performansı sergileyebilmesine bağlı. Gerek büyük takımlar karşısında, gerek savunmada yoğunlaşıp alanları kapatmaya dayanan rakipler karşısında.

    Pedro, Premier Lig gol krallığı yarışında doğrudan Erling Haaland'ın arkasında, ikinci sırada yer alıyor. Bu durum ona Manchester City forvetiyle zirve için rekabet etme konusunda gerçek bir fırsat sunarken, aynı zamanda konsantrasyonunu ve devamlılığını koruma zorunluluğunu da getiriyor.

    Çünkü kariyerinin önceki aşamalarında Pedro'ya eşlik eden problem yetenek eksikliği değildi; gollerinin bazen üst üste gelmesi ve ardından gol ortalamasında uzun süreli bir düşüş yaşanmasıydı. Son dönemdeki gelişimiyle birlikte, mevkilenme, hareket ve bitiricilik açısından santrfor mevkisinin gereklerine artık daha hazır olduğuna dair inanç da güçleniyor.

    Bununla birlikte, 9 numara lanetini kırma konusundaki başarısına dair nihai hüküm, güçlü bir başlangıçtan ya da bir dizi olağanüstü maçtan daha fazlasını gerektiriyor. Zira devamlılık, Premier Lig gol kralları arasında yerini sağlamlaştırmak isteyen her forvet için gerçek sınavdır.


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    Chelsea'nin lanetine gerçekten son mu verildi?

    João Pedro artık 9 numaralı formayı taşıyan pek çok selefinde bulunmayan şeylere sahip: kendine güven, hücum hareketlerindeki belirgin gelişim ve güçlü yönlerini kullanmasına yardımcı olan teknik destek; bunların yanında Chelsea'nin ihtiyaç duyduğu santrfor olabileceğini kanıtlama yönündeki kişisel arzu.

    Merseyside bölgesine mensup takım karşısındaki sekizinci maçında Everton'a karşı ilk golünü atmayı başarırsa, Chelsea taraftarları kendilerini tamamen farklı bir soruyla karşı karşıya bulabilir: 9 numara lanetinden geriye ne kaldı?

    Ancak bu üne son vermek yalnızca formayı giymekle ya da golleri kutlamakla gerçekleşmeyecek; fırsatlar azaldığında gol atmayı sürdürebilmek ve uzun yıllar boyunca bu numaraya eşlik eden baskılarla baş edebilmekle olacak.

    Pedro bu algıyı değiştirmeye fiilen başladı ve taktiksel çalışmanın, güvenin ve hareketlere dair farkındalığın numaraların etrafındaki efsanelerden daha önemli olabileceğini gösterdi. Aynı tempoda gelişmeyi sürdürürse, Chelsea'de 9 numaralı formanın itibarını geri kazandıran oyuncu olabilir ve bu hikâyeyi tarihsel bir lanetten yeni bir başarı öyküsüne dönüştürebilir.


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