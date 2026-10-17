Chelsea'de 9 numaralı forma, hücumcuların sırtını süsleyen sıradan bir rakam değildi; yıllar içinde, değeri ya da üzerine kurulan beklentilerin büyüklüğü ne olursa olsun, onu giymeye cesaret eden herkesin peşini bırakmayan ağır bir yüke dönüştü.

Büyük isimler "Stamford Bridge"e büyük hayallerle geldi, ancak kendilerini başarısızlıklar ve eleştirilerden oluşan bir kısır döngünün içinde buldular; hatta bazı teknik direktörler bu numarayı "lanetli" olarak tanımlamakta tereddüt etmedi.

Ancak Joao Pedro, bu hikâyeye farklı bir son yazmaya hazır görünüyor. Pek çok futbolcunun taşımakta başarısız olduğu formayı, performansındaki dikkat çekici gelişime ve gol yeteneğine duyduğu artan güvene dayanarak hücum hırsının sembolüne dönüştürmeyi başardı.

Brezilyalı santrfor, uzun süredir giymeyi arzuladığı numarayı almakla yetinmedi; bunu sahadaki yeni kimliğinin bir ilanı olarak gördü. Goller birbirini izleyip kale önündeki hareketleri geliştikçe, Chelsea taraftarları arasında şu soru dolaşmaya başladı: Joao Pedro, 9 numaralı forma lanetiyle ilgili efsaneye son noktayı koyacak futbolcu olabilir mi?

Stamford Bridge'e geldiği günden beri Joao Pedro 9 numaralı formayı giymeyi hedefliyordu, ancak koşullar başlangıçta bu isteğini gerçekleştirmesine izin vermedi. Zira Liam Delap, Brezilyalı forvetten önce Chelsea'ye katılmış ve Pedro'nun arzu ettiği numarayı almıştı.

9 numara onun tek seçeneği de değildi; hafızasında kulübün en önemli efsanelerinden biri olan ve kendisinin büyük hayranlık duyduğu Fildişi Sahilli Didier Drogba ile özdeşleşen 11 numaralı formaya da ilgi gösterdi. Ancak bu numara Jamie Gittens'a verilmişti ve Pedro kendisini başka bir alternatif aramak zorunda buldu.

Sonunda futbolcu 20 numaralı formada karar kıldı. Bu tercihinde, aynı numarayı giyerken üstün bir performans ortaya koyan ve etkili goller atan Cole Palmer'ın etkisi olduğu düşünülüyor; Palmer daha sonra 10 numaralı formaya geçmişti.

Bu seçim hiç de kötü olmadı: Pedro, Chelsea ile ilk sezonunu Premier Lig'de 15, tüm kulvarlarda ise 20 golle tamamladı. Böylece büyük hücum yeteneklerine sahip olduğunu teyit etti ve takımın hesaplarında kendisine önemli bir yer edindi.

Bu başarının ardından, herhangi bir futbolcunun en iyi sezonlarıyla özdeşleşen numarayı bırakma konusunda tereddüt etmesi doğaldı, ancak Pedro meseleye bu şekilde bakmadı. Delap'in ayrılığı netleşir netleşmez kararını hızla verdi ve Chelsea'de bu formanın sahiplerinin peşini bırakmayan uzun başarısızlık tarihine meydan okuyarak 9 numaralı formayı giyme yönündeki eski hayalini gerçekleştirmeyi seçti.