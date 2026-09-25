'Madalyayı bana gönderin!' - Rio Ferdinand ve Jose Enrique, Manchester City kararı sonrası Manchester United ile Liverpool'a Premier League şampiyonluklarının verilmesini istedi

Benzer bir düşünce Merseyside'da da paylaşılıyor. Liverpool'un eski sol beki Jose Enrique de geriye dönük onur taleplerini dile getirdi. Enrique, 2013-14 sezonunda Liverpool'un önemli isimlerinden biriydi; o sezon, Brendan Rodgers yönetiminde kıl payı kaçan şampiyonluk nedeniyle taraftarların hafızasında yer etmeyi sürdürüyor. Liverpool o yıl, sezonun son bölümündeki dramatik çöküşün ardından Manchester City'nin yalnızca iki puan gerisinde kaldı. Bu süreçte Anfield'da Chelsea'ye karşı alınan o meşhur yenilgi de vardı.

Enrique heyecanını sosyal medyada paylaştı ve Premier League kupasını parlatıyormuş gibi göründüğü montajlı bir görselle birlikte bir mesaj yayımladı. Kulüpte beş yıl geçiren İspanyol futbolcu, lig yetkililerinden beklentisini gizlemedi. Enrique şu paylaşımı yaptı: "Zaten burada!!! Teşekkürler Premier League ve madalyayı da bana yakında gönderin."







