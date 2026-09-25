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'Madalyayı bana gönderin!' - Rio Ferdinand ve Jose Enrique, Manchester City kararı sonrası Manchester United ile Liverpool'a Premier League şampiyonluklarının verilmesini istedi
Ferdinand, kupa dolabının güncellenmesini istedi
Manchester United efsanesi Ferdinand, tarihi karara tepki vermekte gecikmedi; eski Premier League yıldızları, Manchester City'nin 115 mali usulsüzlük suçlamasının biri hariç tamamından suçlu bulunmasının ardından konuştu. Rio Ferdinand ve Jose Enrique, Manchester City'nin mali ihlallerden suçlu bulunmasının ardından Premier League şampiyonluklarının Manchester United ve Liverpool'a verilmesini istiyor.
Ferdinand, sosyal medya platformu X'te, olası kupa yeniden dağıtımı konusundaki hislerini açıkça ortaya koydu. United'ın 2011-12 Premier League sezonundaki dramatik yarışta City'nin arkasında ikinci sırada yer almasında kilit rol oynayan eski savunmacı, o dönemde City'nin mali tutumuna ilişkin resmi kararın ardından madalya sayısının artırılmasını istediğini dile getirdi ve şöyle yazdı: 'Vitrine eklenecek bir Premier League madalyası daha.'
- Getty Images Sport
Enrique de adalet çağrılarına katıldı
Benzer bir düşünce Merseyside'da da paylaşılıyor. Liverpool'un eski sol beki Jose Enrique de geriye dönük onur taleplerini dile getirdi. Enrique, 2013-14 sezonunda Liverpool'un önemli isimlerinden biriydi; o sezon, Brendan Rodgers yönetiminde kıl payı kaçan şampiyonluk nedeniyle taraftarların hafızasında yer etmeyi sürdürüyor. Liverpool o yıl, sezonun son bölümündeki dramatik çöküşün ardından Manchester City'nin yalnızca iki puan gerisinde kaldı. Bu süreçte Anfield'da Chelsea'ye karşı alınan o meşhur yenilgi de vardı.
Enrique heyecanını sosyal medyada paylaştı ve Premier League kupasını parlatıyormuş gibi göründüğü montajlı bir görselle birlikte bir mesaj yayımladı. Kulüpte beş yıl geçiren İspanyol futbolcu, lig yetkililerinden beklentisini gizlemedi. Enrique şu paylaşımı yaptı: "Zaten burada!!! Teşekkürler Premier League ve madalyayı da bana yakında gönderin."
City'yi benzeri görülmemiş yaptırımlar bekliyor
Eski futbolcular ve rakip takım taraftarlarından geriye dönük şampiyonluk talepleri giderek yükselirken, Premier League suçlu kararının ardından henüz herhangi bir resmî yaptırım açıklamadı. Ancak, olası cezaların ağır para cezalarından ciddi puan silme yaptırımlarına ya da hatta küme düşürmeye kadar uzanabileceği bildiriliyor.
Manchester City, karara olası bir itiraz da dahil olmak üzere yasal seçeneklerini değerlendirirken zaten bir açıklama yayımladı.
- Getty Images Sport
City, saha dışındaki drama rağmen sahada parlıyor
Sahada ise City, 2026-27 Premier League sezonunda beşte beş yaparak yoluna kayıpsız lider olarak devam ediyor; Liverpool iki galibiyetle altıncı sırada yer alırken, United ise sadece tek galibiyet alabildiği için 12. basamakta bulunuyor.
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