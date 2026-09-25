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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

'Madalyayı bana gönderin!' - Rio Ferdinand ve Jose Enrique, Manchester City kararı sonrası Manchester United ile Liverpool'a Premier League şampiyonluklarının verilmesini istedi

R. Ferdinand
J. Enrique
M. United
M.City
Liverpool
Premier Lig

Eski Manchester United savunmacısı Rio Ferdinand ile eski Liverpool beki Jose Enrique, Premier League'in eski kulüplerine geriye dönük olarak şampiyonluk unvanları vermesi yönündeki çağrıların başını çekti. Bu talepler, Manchester City'nin kendisine yöneltilen mali usulsüzlük suçlamalarının neredeyse tamamından suçlu bulunduğu çarpıcı kararın ardından geldi.

  • Ferdinand, kupa dolabının güncellenmesini istedi

    Manchester United efsanesi Ferdinand, tarihi karara tepki vermekte gecikmedi; eski Premier League yıldızları, Manchester City'nin 115 mali usulsüzlük suçlamasının biri hariç tamamından suçlu bulunmasının ardından konuştu. Rio Ferdinand ve Jose Enrique, Manchester City'nin mali ihlallerden suçlu bulunmasının ardından Premier League şampiyonluklarının Manchester United ve Liverpool'a verilmesini istiyor.

    Ferdinand, sosyal medya platformu X'te, olası kupa yeniden dağıtımı konusundaki hislerini açıkça ortaya koydu. United'ın 2011-12 Premier League sezonundaki dramatik yarışta City'nin arkasında ikinci sırada yer almasında kilit rol oynayan eski savunmacı, o dönemde City'nin mali tutumuna ilişkin resmi kararın ardından madalya sayısının artırılmasını istediğini dile getirdi ve şöyle yazdı: 'Vitrine eklenecek bir Premier League madalyası daha.'



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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Enrique de adalet çağrılarına katıldı

    Benzer bir düşünce Merseyside'da da paylaşılıyor. Liverpool'un eski sol beki Jose Enrique de geriye dönük onur taleplerini dile getirdi. Enrique, 2013-14 sezonunda Liverpool'un önemli isimlerinden biriydi; o sezon, Brendan Rodgers yönetiminde kıl payı kaçan şampiyonluk nedeniyle taraftarların hafızasında yer etmeyi sürdürüyor. Liverpool o yıl, sezonun son bölümündeki dramatik çöküşün ardından Manchester City'nin yalnızca iki puan gerisinde kaldı. Bu süreçte Anfield'da Chelsea'ye karşı alınan o meşhur yenilgi de vardı.

    Enrique heyecanını sosyal medyada paylaştı ve Premier League kupasını parlatıyormuş gibi göründüğü montajlı bir görselle birlikte bir mesaj yayımladı. Kulüpte beş yıl geçiren İspanyol futbolcu, lig yetkililerinden beklentisini gizlemedi. Enrique şu paylaşımı yaptı: "Zaten burada!!! Teşekkürler Premier League ve madalyayı da bana yakında gönderin."



  • City'yi benzeri görülmemiş yaptırımlar bekliyor

    Eski futbolcular ve rakip takım taraftarlarından geriye dönük şampiyonluk talepleri giderek yükselirken, Premier League suçlu kararının ardından henüz herhangi bir resmî yaptırım açıklamadı. Ancak, olası cezaların ağır para cezalarından ciddi puan silme yaptırımlarına ya da hatta küme düşürmeye kadar uzanabileceği bildiriliyor.

    Manchester City, karara olası bir itiraz da dahil olmak üzere yasal seçeneklerini değerlendirirken zaten bir açıklama yayımladı.

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    City, saha dışındaki drama rağmen sahada parlıyor

    Sahada ise City, 2026-27 Premier League sezonunda beşte beş yaparak yoluna kayıpsız lider olarak devam ediyor; Liverpool iki galibiyetle altıncı sırada yer alırken, United ise sadece tek galibiyet alabildiği için 12. basamakta bulunuyor.