İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, Bosna-Hersek'e karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçındaki yenilginin ardından, Squadra Azzurra taraftarlarına duygusal bir Instagram paylaşımıyla seslendi.
Çeviri:
"Maçtan sonra ağladım": Gianluigi Donnarumma, Dünya Kupası'ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından duygusal bir paylaşımla sesini duyurdu
"Maçtan sonra ağladım. İtalya'yı ait olduğu yere taşıyamadığım için çok hayal kırıklığına uğradığımdan ağladım. Kaptanlığını gururla üstlendiğim tüm Azzurri takımı gibi ben de sonsuz bir üzüntü duyduğumdan ağladım. Ve milli takımımızın taraftarları olarak sizin de aynı şekilde hissettiğinizi biliyorum" diye yazdı Manchester City'nin yıldızı.
Salı gününden beri, İtalya milli takımının üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamayacağı kesinleşti. Play-off finalinde, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımı, penaltı atışlarında Bosna-Hersek'e 1-4 yenildi. İtalya'nın en son Dünya Kupası katılımı, neredeyse on iki yıl öncesine, 2014'teki Brezilya finallerine dayanıyor.
"Futbol için utanç": Gianluigi Donnarumma, Bosna maçında skandala neden oldu
Donnarumma, hayal kırıklığına rağmen mücadeleci bir tavır sergiliyor ve taraftarlara umut dolu bir çağrıda bulunuyor: "Şu anda sözlerin pek bir faydası yok, bu doğru. Ama içimde çok güçlü bir his var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum: Bu büyük hayal kırıklığının ardından, yeni bir sayfa açacak cesareti bulmalıyız. Bunun için de çok fazla güç, tutku ve inanç gerekiyor. Buna daima inanın; ilerlemenin itici gücü budur."
Hayat, "kendini tutmadan her şeyini verenleri" ödüllendirir. Ve tam da buradan yeniden başlamalıyız. Birlikte. Bir kez daha. İtalya'yı ait olduğu yere geri getirmek için," diye devam etti 27 yaşındaki oyuncu.
2021'de İtalya ile Avrupa Şampiyonu olan Donnarumma, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını hâlâ beklemek zorunda. Ayrıca City'nin yıldızı, Bosna-Hersek maçında penaltı atışları sırasında rakip Bosnalı kaleci Nikola Vasilj'in (FC St. Pauli) not kağıdını yırtarak bir skandala neden oldu; bu da kısa süreli bir itiş kakışa yol açtı. Bunun üzerine Bosnalı spor portalı SportsSport, Donnarumma'yı sert bir şekilde eleştirdi: "Bu adam futbol için bir utanç kaynağı: Donnarumma'nın penaltı atışlarındaki eşi benzeri görülmemiş ve haksız hamlesi!"
Gianluigi Donnarumma: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
36
Yenilen goller
36
Kalesinde gol görmediği maçlar
14
Oynama süresi
3.240