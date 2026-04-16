Çeviri:
"Maçları kazandırıyor" - Nottingham Forest'ın "karanlık sanatların ustası" Ryan Yates, eski Reds kaptanı Henri Lansbury tarafından övgüyle karşılandı
Yates, her Forest taraftarının hayalini yaşıyor
Çocukluğundan beri desteklediği kulüpte 260'ın üzerinde maça çıkan City Ground akademisi mezunu Yates, rakiplerini kızdırmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Sınırsız enerjisi, takıma olan tam bağlılığı ve ara sıra attığı gollerle, Forest'ın 2022'de Premier Lig'e yükseldiği zafer dolu kadrodan ayakta kalan son isim olmasını sağladı.
Kendi yetiştirilen bir kahraman olarak, bu süreçte ek sorumluluklar da üstlendi. 28 yaşındaki bu cana yakın oyuncu, büyürken temsil etmeyi hayal ettiği takımın kamuoyundaki yüzü haline geldi. Yates, tribünleri dolduranların hayallerini yaşıyor. Bu da, Forest taraftarlarını gülümsetmek ve rakip takımların yüzünü asmak için her şeyi yapacağı anlamına geliyor; bu, bazen kuralları esnetmek anlamına gelse bile.
Yates'in rakiplerini kızdırma yeteneği neden olumlu bir şey?
Eski Reds kaptanı Lansbury, bu yaklaşıma kesinlikle karşı çıkmıyor. Önümüzdeki Premier Lig haftasonu boyunca Testis Kanseri Farkındalık Ayı için bağış toplayacak olan “Check Your Bally’s” kampanyasına destek veren eski İngiltere U21 milli oyuncusu, Yates’in niteliklerinin Forest’ın hedefleri için vazgeçilmez olup olmadığı sorulduğunda GOAL’a şöyle konuştu: “Kesinlikle, bu en önemli unsurlardan biri. Ben de bunu biraz severdim, burada orada küstahça dalışlar yapmak değil, ama rakip takımı tedirgin etmek.
“Bu, maçları kazanmanızı sağlar ve gerçekten sinirlenen bir veya iki oyuncu bulduğunuzda, bu onların oyunlarından düşmelerine neden olur ve bu, özellikle şu anda Premier Lig'de çok yardımcı oluyor.
“Yatesy’nin oyununu izlemeyi seviyorum ve orada kaptan olmasına çok seviniyorum. Kaptanlık pazubandını taktığında, yaptığı her şeyle örnek oluyor; sert müdahalelerde bulunuyor, çok çalışıyor, temel işleri iyi yapıyor, bunu görmek harika.”
Lansbury, önemli bir kampanya için farkındalık yaratıyor
Yates, önümüzdeki Avrupa Ligi ve Premier Lig maçlarında Porto ve Burnley karşısında Forest formasıyla sahaya çıktığında, Lansbury bu gelişmeleri ilgiyle izleyecek. Bu maçların ikincisinde ise son derece önemli bir amaç uğruna farkındalık yaratacak.
"Check Your Bally's" kampanyasının ne hakkında olduğunu açıklayan Lansbury, şunları söyledi: "Bally's ve Oddballs işbirliği yaptı. Ben 2016 yılında kanser taraması oldum ve onların Forest stadyumuna gelip bu etkinliği üstlenmeleri, onlara büyük bir saygı göstergesidir.
"Ve ben de bu kampanyaya dahil olduğum için, farkındalığı artırmaya ve bu hayır kurumuna bağış toplamaya yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer bu sayede tek bir kişi bile kontrol yaptırırsa ve bu sayede bir hayat kurtarılırsa ve hastalık erken teşhis edilirse, erken teşhis edildiğinde hayatta kalma şansı, çok daha uzun süre beklemekten çok daha yüksektir."
Kendi altyapısından yetişen yıldızlar: Forest'ın öne çıkan altyapı mezunları
Lansbury, 2023 yılında 32 yaşında futbolu bıraktıktan sonra da bir rol model olmaya devam ediyor. Yates gibi oyuncuların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, ne kadar küçük olursa olsun, bir katkıda bulunmuş olmaktan mutluluk duyuyor.
Trentside'daki günlerinin sonuna doğru Yates'in Forest'ın A takımına girmesini gören Lansbury, bu hareketli orta saha oyuncusunun örnek bir profesyonel olduğunu şöyle söyledi: "Aynen öyle, ve bunu da gösterdi. Ben oradayken, o da yükselişe geçiyordu ve her zaman onunla Joe Worrall'ın o yaş grubundan gerçekten öne çıkacak isimler olduğunu görüyordunuz. İlerlediler ve harika işler çıkardılar. Bunu görmekten çok mutluyum.”
Forest, genç oyuncuların yetiştirilmesinden her zaman büyük gurur duymuştur. Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid ve Brennan Johnson gibi isimler bu sistemden yetişmiştir.
Lansbury, Reds'in bu felsefeye sadık kalması gerektiği konusunda şunları söyledi. Premier Lig'de kalmayı garantiledikten ve her puanın çok değerli hale geldikten sonra bu çok daha zor hale geliyor: “Kesinlikle, yerler azalıyor ve Premier Lig'e çıkarsanız birçok kulüp elbette transfer yapıyor.
“Genç çocukların akademilerden yetişip birinci takımda şans bulmasını görmek çok güzel. Eğer genç oyuncular yetiştirmeye devam edebilirlerse, yıllardır bunu başarıyorlar demektir. Açıkçası, yetiştirdikleri kadroya bakarsanız, fena değil, değil mi?”
Bally's'inizi Kontrol Edin: Ne, ne zaman, nerede ve neden
Testis Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Check Your Bally’s” kampanyası kapsamında, Bally Bet bu hafta sonu Premier Lig’de gerçekleştirilen her VAR incelemesi için The OddBalls Foundation’a 100 sterlin bağışlayacak.
VAR kontrolleri, modern futbolun artık tanıdık bir parçası haline geldi ve taraftarlar, önemli kararların tekrar tekrar gözden geçirilmesini beklerken sık sık beklemek zorunda kalıyor. Bu hafta sonu, bu anlar daha önemli bir şeyi hatırlatacak. Maç bir kontrol için durduğunda, Bally Bet bir bağışta bulunacak ve sahadaki kontrol fikrini, saha dışında kendinizi kontrol etmenin önemi ile ilişkilendirecek.
Bally Bet, 19 Nisan'da Premier League'de Nottingham Forest ile Burnley arasında oynanacak maçta özel bir kampanya düzenleyerek The OddBalls Foundation'ın bu önemli konuyla ilgili farkındalığı daha da artırmasına yardımcı olacak.
Bally Bet, futbol taraftarlarının doğal alışkanlıklarından yararlanarak stadyumdaki LED ekranlar, dev ekranlar ve maç günü programı aracılığıyla "Check Your Bally's" mesajını iletecek ve taraftarlara kontrol etmenin ofsaytlar, penaltılar ve son dakika golleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini hatırlatacak. OddBalls Vakfı, City Ground'da yerinde olacak ve taraftarlara eğitimli profesyonellerle konuşma fırsatı sunacak.