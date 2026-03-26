Maçları ertelemek ve Hillsborough olayını bahane etmek – PSG utanmazlık ediyor! Ligue 1, Şampiyonlar Ligi şampiyonuna özel muamele göstererek kendi adını lekeliyor

PSG'nin spor danışmanı Luis Campos, bu hafta, Şampiyonlar Ligi maçlarının 8 Nisan Çarşamba ve 14 Nisan Salı yerine 7 Nisan Salı ve 15 Nisan Çarşamba günlerine denk gelseydi kulübün Ligue 1'e böyle bir talepte bulunmayacağını iddia ederek tartışmaları alevlendirdi. Liverpool'un, Hillsborough faciasının yıldönümü nedeniyle 15 Nisan'da maç oynamayacağı için bunu asla kabul etmeyeceğini kabul eden Campos, bu nedenle PSG'ye Ligue 1'e başvurmaktan başka seçenek bırakmadığını belirtti.
Evet, gerçekten böyle dedi. Campos, RMC Sport'a şunları söyledi: "Başlangıçta Şampiyonlar Ligi maçını Salı günü, ardından Çarşamba günü oynamak isterdik. Ancak Liverpool 15 Nisan'da oynayamadığı için, kulüp için trajik bir tarih olduğu için Liverpool'un tarihine saygı duyduk.
"Fikrimiz her zaman, şu anki beşinci sıra durumumuzda sadece PSG'yi değil, Fransız futbolunu da savunmak olmuştur. Ligue 1, [Avrupa futbolu için] beşinci sırasını kaybetme riskiyle karşı karşıya ve bu durum sadece PSG için değil, tüm Fransız takımları için sorun yaratacaktır.
"En iyi karar, [Lens'e karşı] başka bir tarihte oynamaktır. PSG'nin tutumu çok net ve bu durumun sadece PSG'ye değil, Fransız futboluna da getireceği avantaj ve dezavantajlar konusunda hepimizin uzun uzun düşündüğü bir sonucudur. Aynı zamanda, Lens'e karşı hiçbir şeyimiz olmadığını da belirtmeliyim. Bu, başka herhangi bir takım için de geçerli olurdu."
Campos, Hillsborough'daki tutumu PSG'nin bir saygı göstergesi olarak sunmaya çalıştı, ancak bunun yerine sanki kendi bencil ihtiyaçlarını haklı çıkarmak için Liverpool'un geleneklerini kullanıyorlarmış gibi bir izlenim bırakıyor.