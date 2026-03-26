Çeviri:

Maçları ertelemek ve Hillsborough olayını bahane etmek – PSG utanmazlık ediyor! Ligue 1, Şampiyonlar Ligi şampiyonuna özel muamele göstererek kendi adını lekeliyor

Paris Saint-Germain, Avrupa futbolunun en iyi takımıdır. Şampiyonlar Ligi’nin şu anki şampiyonu olmalarının haklı bir nedeni var: Geçmişteki sahte “Galacticos”larından farklı olarak, gerçek bir takım gibi birbirleri için mücadele eden birinci sınıf yeteneklere sahipler. Teknik direktör koltuğunda ise futbolun en parlak beyinlerinden biri ve en saygın teknik direktörlerden biri bulunuyor. Ancak şampiyonluk unvanını savunmalarının meşruiyeti şu anda haklı olarak sorgulanıyor.

Perşembe günü, PSG'nin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları arasındaki bir Ligue 1 karşılaşmasını erteletmeyi başardığı doğrulandı. Daha da tartışmalı olan ise, söz konusu maçın şampiyonluk yarışındaki rakibi Lens'e yapılacak deplasman olması.

Bu, PSG'nin bu numarayı ilk kez yapması değil ve muhtemelen sonuncusu da olmayacak, ancak kesinlikle sonuncusu olmalı. PSG, tüm kulüpleri etkileyen bir sorunu çözmeye çalışmak yerine, futbolun yoğun takvimini kendi çıkarlarına göre manipüle ediyor. Bu davranışları sporun ruhuna aykırı ve Fransız futbolunun imajını zedeliyor.

    'Dalga geçmek'

    Ligue 1, 2021 yılında alınan bir kararı uygulamaya koyarak 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren takım sayısını 20'den 18'e düşürdü. Bunun için, rekabetçiliği artırmak ve ligde hiçbir hedefi kalmayan takımların sayısını azaltmak gibi çeşitli nedenler öne sürüldü; ancak asıl gerekçe, özellikle koronavirüs pandemisinin yol açtığı maç yığılmasının ardından ortaya çıkan yoğun fikstür programıydı.

    Artık her takımın bir sezonda sadece 34 Ligue 1 maçı oynaması nedeniyle, erteleme olması durumunda oynanacak maçlar için iç takvimde daha fazla boşluk bulunmaktadır. Başlangıçta, Fransız futbolunun yönetim organı olan LFP, eleme aşamalarında hâlâ Avrupa'da yer alan her takıma daha fazla dinlenme süresi sağlamak amacıyla maçları yeniden düzenlemeye karar vermişti.

    Ligue 1'in kulüplerinin Avrupa'da daha iyi performans göstermesini ve diğer "Büyük 5" liglere karşı UEFA katsayısını iyileştirmesini umutsuzca beklediği bir ortamda, bu fikir bazı açılardan mantıklı görünse de, ligin diğer takımlarını öfkelendirdi; bu takımlar, tüm bu büyük planın içinde unutulduklarını iddia ettiler. 2024 yılının Nisan ayında ilk erteleme dalgası yaşandığında, Le Havre küme düşme mücadelesi veriyordu ve hem kendi maçları hem de rakiplerinin maçları ertelenmişti; kulüp başkanı Jean-Michel Roussier, bu değişikliklerdeki rolünden dolayı PSG'ye öfkesini dile getirdi.

    Roussier, "PSG'nin ligimizle alay etmesini ve insanlarla dalga geçmesini gördüğümde hissettiklerimi ifade etmek için Ligue 1'e göndereceğim bir metin hazırladım," dedi. O dönem Nantes'ın teknik direktörü olan Antoine Kombouare, Roussier'e katılarak şöyle konuştu: "LFP, Avrupa kupalarında yer alan kulüpleri korumak istiyor ama aynı zamanda, ligde kalma mücadelesi veren takımları zayıflatamazsınız. Bence lig, ligi korumalı; Avrupa kupaları ikinci planda gelir."

    Chelsea'nin düşüşü

    PSG'nin Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea ile karşılaşması, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turu başlamadan önce en heyecan verici maçlardan biri olarak gösteriliyordu. Sonuçta maç tek taraflı bir mücadeleye dönüştü; Avrupa'nın kralları, rakibine Avrupa kupalarında tarihindeki en ağır toplam skorlu yenilgiyi yaşatarak iki maçta toplamda 8-2'lik bir skorla ezici bir üstünlük kurdu.

    Genel kanı, Chelsea'nin PSG'den açıkça geride olduğu ve geçen yaz 3-0 ile Blues'un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası finalinin iki takımın seviyesini doğru bir şekilde yansıtmadığı yönündeydi, ancak belki de bu eşleşme de öyle değildi. Çarşamba günü Parc des Princes'te 5-2 yenildikten sonra ertesi Salı günü Stamford Bridge'de 3-0 mağlup olan Liam Rosenior'un adamları, Cumartesi akşamı son derece rekabetçi bir Newcastle United takımıyla zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. PSG ise hafta sonu dinlendi.

    Chelsea'nin aldığı ağır yenilgi, maçın ardından Batı Londra'dan çok az şikayet gelmesine neden oldu, ancak PSG'nin bu ekstra dinlenmesinin, bu büyük farkla kazanılan galibiyette rol oynamadığını düşünmek zor. 

    Ayrıca, son üç sezonda Ligue 1'deki fikstür değişikliklerinden yararlanan tek ortak payda PSG olsa da, Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'un da Conference League'de çeyrek finale yükselerek bir miktar yardım almış olması büyük bir ironi oluşturuyor ve bu da her iki takımın da sahibi olan BlueCo konsorsiyumundan gelebilecek olası tepkileri ortadan kaldırıyor. 

    Ancak Liverpool'un da aynı şekilde sessiz kalmasını beklemeyin.

    Lens'in öfkesi

    PSG'nin Ligue 1 maçlarının iptal edilmesini sağlama gücü, büyük ölçüde kayıtsızlıkla ve "ne yaparsın" tavrıyla karşılanıyor. Genellikle yine de şampiyonluğu rahatlıkla kazanıyorlar ve diğer tüm takımların görevi de onlara ayak uydurmak oluyor.

    Bu sefer durum farklı. Yaklaşık 32.000 nüfuslu bir şehrin zayıf takımı olan Lens, bu sezon başkent kulübünü sonuna kadar zorladı. Şu anda iki takım arasında sadece bir puan fark var, ancak lider PSG'nin Chelsea galibiyetleri arasında hafta sonu oynanacak bir maçı daha var.

    Anlaşılır bir şekilde, Lens, başlangıçta 11 Nisan olarak planlanan büyük şampiyonluk mücadelesinin tarihinin değiştirilmesinden memnun değildi. Pazartesi günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "Endişe verici bir eğilim ortaya çıkıyor gibi görünüyor: Fransız ligi, belirli kulüplerin Avrupa'daki taleplerine göre ayarlanabilecek basit bir değişkene indirgeniyor. Bu sportmenlik dışı bir durum ve diğer büyük Avrupa liglerinde buna benzer bir örnek bulmak zor.

    "Bu maçın tarihinin bugün değiştirilmesi, Racing Club de Lens'in 15 gün boyunca rekabetçi bir maç oynamayacağı ve ardından her üç günde bir maç oynamak zorunda kalacağı anlamına gelir. Bu, sezon başında belirlenen programla uyumlu olmayan bir programdır ve bu yeni kısıtlamalarla sonuçsuz bir şekilde başa çıkamayan bir kulüp için uygun değildir."

    Hillsborough ile ilgili yorumlar

    PSG'nin spor danışmanı Luis Campos, bu hafta, Şampiyonlar Ligi maçlarının 8 Nisan Çarşamba ve 14 Nisan Salı yerine 7 Nisan Salı ve 15 Nisan Çarşamba günlerine denk gelseydi kulübün Ligue 1'e böyle bir talepte bulunmayacağını iddia ederek tartışmaları alevlendirdi. Liverpool'un, Hillsborough faciasının yıldönümü nedeniyle 15 Nisan'da maç oynamayacağı için bunu asla kabul etmeyeceğini kabul eden Campos, bu nedenle PSG'ye Ligue 1'e başvurmaktan başka seçenek bırakmadığını belirtti.

    Evet, gerçekten böyle dedi. Campos, RMC Sport'a şunları söyledi: "Başlangıçta Şampiyonlar Ligi maçını Salı günü, ardından Çarşamba günü oynamak isterdik. Ancak Liverpool 15 Nisan'da oynayamadığı için, kulüp için trajik bir tarih olduğu için Liverpool'un tarihine saygı duyduk. 

    "Fikrimiz her zaman, şu anki beşinci sıra durumumuzda sadece PSG'yi değil, Fransız futbolunu da savunmak olmuştur. Ligue 1, [Avrupa futbolu için] beşinci sırasını kaybetme riskiyle karşı karşıya ve bu durum sadece PSG için değil, tüm Fransız takımları için sorun yaratacaktır.

    "En iyi karar, [Lens'e karşı] başka bir tarihte oynamaktır. PSG'nin tutumu çok net ve bu durumun sadece PSG'ye değil, Fransız futboluna da getireceği avantaj ve dezavantajlar konusunda hepimizin uzun uzun düşündüğü bir sonucudur. Aynı zamanda, Lens'e karşı hiçbir şeyimiz olmadığını da belirtmeliyim. Bu, başka herhangi bir takım için de geçerli olurdu."

    Campos, Hillsborough'daki tutumu PSG'nin bir saygı göstergesi olarak sunmaya çalıştı, ancak bunun yerine sanki kendi bencil ihtiyaçlarını haklı çıkarmak için Liverpool'un geleneklerini kullanıyorlarmış gibi bir izlenim bırakıyor.

    Takvimle ilgili bir sorun mu var?

    PSG ve Ligue 1'in müdahalesi konusundaki tartışmada gözden kaçan nokta, profesyonel futbolda kesinlikle bir maç yoğunluğu sorunu olduğudur. Günümüzde futbol oynamak için gereken yoğunluk ve enerji, sakatlıkları ve yorgunluğu önlemeye çalışan modern bilimi geride bırakmıştır. Tek çözüm, maç sayısını azaltmak ve dinlenme sürelerini artırmak gibi görünüyor.

    Özellikle PSG'nin durumu, maçların daha yayılması gerektiğini ortaya koyuyor. 2024-25 sezonunda, bu sezonun hazırlık dönemini önemli ölçüde kısaltan Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 65 maç oynadılar. Bugüne kadar, 2025-26 sezonunda 43 maç oynadılar.

    PSG, Fransız futbolundaki en etkili kulüp ve tüm Avrupa'daki devler arasındaki konumunu, sporun koşullarını iyileştirmek için kullanıyor olsaydı, dünya bu manevralara potansiyel olarak daha hoşgörülü davranırdı. Ancak onlar bu yolu denemeye bile kalkışmadılar. 

    Ligue 1'in geri kalanıyla aralarındaki uçurum hala çok büyük, oysa maçları iptal edilmediğinde ligdeki diğer takımların çoğunu ezip geçecek kadar iyi yedek kadroları sahaya sürebiliyorlar. Bu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şanslarını artırmak için tasarlanmış kasıtlı ve bencil bir taktik, oysa kıtanın geri kalanı onların çabalarına ayak uydurmak için canını dişine takıyor. 

    Bir sebebi var ki favoriler

    Luis Enrique’nin taktiklerini, Ousmane Dembélé’nin kendini yeniden keşfetmesini, Vitinha’nın oyun kuruculuğunu ve PSG’nin diğer süperstarlarının sergilediği muhteşem futbolu takdir edebiliriz; aynı zamanda rakiplerine karşı haksız bir avantaj elde ettikleri için onları eleştirebiliriz. Bu iki düşünce birbiriyle çelişmek zorunda değil.

    Futbol takvimi ile ilgili sorular önümüzdeki yıllarda da geçerliliğini koruyacak, ancak sezonun son dönemlerinin yoğun geçmesi normal. PSG'nin son iki Şampiyonlar Ligi kampanyasının Benjamin Button havasında geçmesi şaşırtıcı değil; Ligue 1 maçlarını erteleyemedikleri için sezonun başında zorlanırken, Avrupa'da başarıya giden yolun önleri açıldığında sezonun ilerleyen dönemlerinde parladılar.

    Liverpool teknik direktörü Arne Slot, takımının bu sezon katlanmak zorunda kaldığı çılgın takvimi sürekli olarak eleştiriyor. Bir dahaki sefere mikrofonun başına geçtiğinde, Şampiyonlar Ligi rakiplerinin beş günlük bir dinlenme süresince ayaklarını uzatırken, takımının Fulham ile karşılaşmak zorunda kalması hakkında sert sözler sarf etmesini bekleyin.

