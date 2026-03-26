Maçları ertelemek ve Hillsborough olayını bahane etmek – PSG utanmazlık ediyor! Ligue 1, Şampiyonlar Ligi şampiyonuna özel muamele göstererek kendi adını lekeliyor

Ligue 1, 2021 yılında alınan bir kararı uygulamaya koyarak 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren takım sayısını 20'den 18'e düşürdü. Bunun için, rekabetçiliği artırmak ve ligde hiçbir hedefi kalmayan takımların sayısını azaltmak gibi çeşitli nedenler öne sürüldü; ancak asıl gerekçe, özellikle koronavirüs pandemisinin yol açtığı maç yığılmasının ardından ortaya çıkan yoğun fikstür programıydı.

Artık her takımın bir sezonda sadece 34 Ligue 1 maçı oynaması nedeniyle, erteleme olması durumunda oynanacak maçlar için iç takvimde daha fazla boşluk bulunmaktadır. Başlangıçta, Fransız futbolunun yönetim organı olan LFP, eleme aşamalarında hâlâ Avrupa'da yer alan her takıma daha fazla dinlenme süresi sağlamak amacıyla maçları yeniden düzenlemeye karar vermişti.

Ligue 1'in kulüplerinin Avrupa'da daha iyi performans göstermesini ve diğer "Büyük 5" liglere karşı UEFA katsayısını iyileştirmesini umutsuzca beklediği bir ortamda, bu fikir bazı açılardan mantıklı görünse de, ligin diğer takımlarını öfkelendirdi; bu takımlar, tüm bu büyük planın içinde unutulduklarını iddia ettiler. 2024 yılının Nisan ayında ilk erteleme dalgası yaşandığında, Le Havre küme düşme mücadelesi veriyordu ve hem kendi maçları hem de rakiplerinin maçları ertelenmişti; kulüp başkanı Jean-Michel Roussier, bu değişikliklerdeki rolünden dolayı PSG'ye öfkesini dile getirdi.

Roussier, "PSG'nin ligimizle alay etmesini ve insanlarla dalga geçmesini gördüğümde hissettiklerimi ifade etmek için Ligue 1'e göndereceğim bir metin hazırladım," dedi. O dönem Nantes'ın teknik direktörü olan Antoine Kombouare, Roussier'e katılarak şöyle konuştu: "LFP, Avrupa kupalarında yer alan kulüpleri korumak istiyor ama aynı zamanda, ligde kalma mücadelesi veren takımları zayıflatamazsınız. Bence lig, ligi korumalı; Avrupa kupaları ikinci planda gelir."